王祖藍10年前扮哪吒劇再受關注 疑因1事播出無期 網民力推TVB放出倉底
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近日內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》大收旺場，票房已突破124億元人民幣，有社交網專頁版主就翻出10年前由王祖藍主演、王晶監製的TVB劇《哪吒與楊戩》，建議TVB應該食住個勢，將這套從未播出的倉底貨趁機上架！
王祖藍 《哪吒與楊戩》曾上2016年TVB節目巡禮
由王祖藍和鍾嘉欣主演的《哪吒與楊戩》是一部中港合拍劇，全劇42集，曾被監製王晶譽為「中國版哈利波特」，早在2015年已完成拍攝，更曾出現在2016年TVB節目巡禮中，當時預計播映期為2016年7月，但最終卻淪為倉底貨。
2019年，曾傳出這套劇播映無期，是因為王祖藍扮演的哪吒太老太醜樣累事，但亦有指是因為扮演楊戩的另一男主角高雲翔（現名高晟暉）在2018年被控性侵，而過不了內地的審批。
專頁版主力推王晶「魔性美學」：睇完返唔到轉頭
社交網專頁「文人多說話」版主近日就出po講到這部劇集是由王晶以其「魔性美學」所炮製，更搵來王祖藍做哪吒，若果TVB能食住個勢上架，相信會有不少人捧場，版主更搵出當年這套劇集的精華預告片，笑言：「可能睇完會返唔到轉頭。」
這番說話引起網民熱議，有網民話：「正喎，我想睇」、「而家搞到好想睇，睇吓點樣無下限法」、「真係無限可能！收視一定高，之後可以拍《哪吒與李靖》、《哪吒與十娘》、《哪吒與雷震子》，再好啲就可以拍埋《楊戩與哮天吠》無限loop」。
網民嫌棄王祖藍：仲醜樣過動畫個哪吒
但有更多網民就表示頂唔順王祖藍版本的哪吒：「王祖藍版仲醜樣過動畫個哪吒」、「#我睇左乜野系列」、「唔怪得李靖想殺哪吒」、「天山童佬與楊戩吓話」、「我寧願睇翻封神榜」、「無綫係識做嘅應該黃金時間播返陳浩民嗰套」等。
亦有網民講到：「45歲做哪吒…重點係佢好樣衰！」其實當年王祖藍扮哪吒時只得35歲，但現年45歲的王祖藍早前亦有在內地跨年騷上，再次扮演哪吒，獲內地網民勁讚神還原動畫片《哪吒2》中的魔童哪吒，大收好評。
《哪吒與楊戩》有鍾嘉欣做女一
2016年TVB節目巡禮曾介紹《哪吒與楊戩》是改編自經典神話的大型古裝劇，商朝紂王（葉相明）昏庸無道，魔人蠢蠢欲動，高人姜子牙（羅家英）決定下山討伐紂王，期間遇上哪吒（王祖藍）、雷震子（林子聰）等異能人，開展一段驚心動魄故事。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@auyeungzzzz、YouTube@SMG音樂頻道資料或影片來源：原文刊於新假期