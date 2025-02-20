王祖藍10年前扮哪吒劇再受關注 疑因1事播出無期 網民力推TVB放出倉底

近日內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》大收旺場，票房已突破124億元人民幣，有社交網專頁版主就翻出10年前由王祖藍主演、王晶監製的TVB劇《哪吒與楊戩》，建議TVB應該食住個勢，將這套從未播出的倉底貨趁機上架！