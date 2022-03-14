王祖藍開全新清淡節目《有個閨密叫祖藍》 夫妻檔訪問北上藝人生活

王祖藍去年應曾志偉之邀任無綫首席創意官，早前卻傳出王祖藍不滿鍾嘉欣失落視后，以及不滿曾志偉突然加插農夫C君主理J2台，王祖藍因而同高層們鬧翻，1月尾名為帶隊北上交流，實為另謀發展﹗幾日後TVB內部發出通告公布王祖藍被委任為數碼內容部主管﹗「升職」安撫奏效，近日還在內地的王祖藍密鑼緊鼓製作全新清淡節目《有個閨密叫祖藍（原稱：有個姊妹叫祖藍）》，以訪問北上藝人﹗