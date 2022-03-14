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王祖藍開全新清淡節目《有個閨密叫祖藍》 夫妻檔訪問北上藝人生活

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王祖藍去年應曾志偉之邀任無綫首席創意官，早前卻傳出王祖藍不滿鍾嘉欣失落視后，以及不滿曾志偉突然加插農夫C君主理J2台，王祖藍因而同高層們鬧翻，1月尾名為帶隊北上交流，實為另謀發展﹗幾日後TVB內部發出通告公布王祖藍被委任為數碼內容部主管﹗「升職」安撫奏效，近日還在內地的王祖藍密鑼緊鼓製作全新清淡節目《有個閨密叫祖藍（原稱：有個姊妹叫祖藍）》，以訪問北上藝人﹗

王祖藍訪問「思香病」港星

王祖藍身在內地，正為全新節目《有個閨密叫祖藍》製作當中，由於全球疫情仍然反覆，內地和香港尚未通關，不少藝人在疫情前頻繁中港兩邊走，但疫情期間兩地均要接受隔離措施，有不少香港藝人為了工作，索性移居內地，王祖藍的全新節目就是去訪問這些患上「思香病」的港星﹗

王祖藍 王祖藍即將推出全新清談節目《有個姊妹叫祖藍》。
王祖藍即將推出全新清談節目《有個閨密叫祖藍》，以閨密自居，唔知會唔會又扮女人呢？（圖片來源：FB＠王祖藍）

王祖藍炮製港式驚喜

王祖藍得悉這一班北上港星思念香港的人、情、事，所以親自到訪這批港星好友，在內地相聚，大談彼此友誼，瞭解他們在內地的生活，同時，王祖藍亦會為好友度身訂造「港式驚喜」，以解他們的思香之情。

王祖藍 王祖藍1月尾帶隊北上，同行藝人有王浩信、張振朗和高海寧。
王祖藍1月尾帶隊北上，同行藝人有王浩信、張振朗和高海寧。（圖片來源：FB＠王祖藍）
王祖藍 其後王祖藍太太李亞男隨後北上會合，兩公婆情人節一起度過，更貼出老公視角放閃﹗
其後王祖藍太太李亞男隨後北上會合，兩公婆情人節一起度過，更貼出老公視角放閃﹗（圖片來源：FB＠王祖藍）

王祖藍孖李亞男炮製港式美食

王祖藍仲會帶埋老婆李亞男夫妻檔拍攝，與久未回港的香港藝人敍舊，更會到訪嘉賓的內地居所﹗除了訪談，王祖藍同李亞男更會炮製港式美食，以慰這班思香病的藝人﹗每集王祖藍會為嘉賓炮製港式驚喜，包括煮一頓港式小菜，一起唱廣東話K，為嘉賓送上香港手信，甚至為他們帶來香港親友的神秘禮物，大玩煽情feel﹗《有個閨密叫祖藍》據知將會在5月播放，一共八集，在翡翠台播出。

王祖藍 李亞男婚後開始鑽研廚藝，兩公婆四圍試食，回家李亞男廚娘上身餵飽老公﹗
李亞男婚後開始鑽研廚藝，兩公婆四圍試食，回家後李亞男便廚娘上身餵飽老公﹗（圖片來源：FB＠李亞男）
王祖藍 李亞男曾推出過食譜，亦曾在節目示範煮幾味，由她煮出港式美食給嘉賓，絕對難唔到佢﹗
李亞男曾推出過食譜，亦曾在節目示範煮幾味，由她煮出港式美食給嘉賓，絕對難唔到佢﹗（圖片來源：FB＠李亞男）

王祖藍狂碌人情卡 嘉賓陣容勁

王祖藍在娛樂圈多年，廣交朋友，加上是他以高層身份主理的節目，定必碌盡人情卡，嘉賓陣容有番咁上下﹗近年移居內地的蔡少芬、孫耀威和陳浩民等，好大機會成為嘉賓﹗

王祖藍 王祖藍和蔡少芬相當老友，在《老表﹗畢業喇﹗》請到蔡少芬返TVB拍劇﹗
王祖藍和蔡少芬相當老友，在《老表﹗畢業喇﹗》請到蔡少芬返TVB拍劇﹗（圖片來源：微博＠王祖藍）

蔡少芬一家五口移居內地

蔡少芬憑《後宮甄嬛傳》成功打入內地市場，老公張晉本身是內地人，近年兩公婆不時夫妻檔在內地拍真人騷、直播帶貨、綜藝節目等，工作接唔停，一家五口已舉家移居內地，子女則就讀內地國際學校﹗蔡少芬同王祖藍好老友，老友到傳過緋聞，其實二人同為基督徒，一直係好好的朋友﹗

王祖藍 蔡少芬一家五口移居內地，並已置業，子女安排在內地讀國際學校﹗
蔡少芬一家五口移居內地，並已置業，子女安排在內地讀國際學校﹗（圖片來源：微博＠蔡少芬）

孫耀威夫婦移居上海 年多無見家人

孫耀威2020年和太太陳美詩移居上海，去年已超過一年無見過家人，孫母因太掛念兒子而獨自飛上海見兒媳﹗孫耀威夫婦同王祖藍夫婦都好熟，之前陳美詩在內地搞生日會，李亞男、蔡少芬都有出席﹗

王祖藍 李亞男、蔡少芬出席陳美詩生日會，齊齊吻賀壽星女﹗
李亞男、蔡少芬出席陳美詩生日會，齊齊吻賀壽星女﹗（圖片來源：FB＠李亞男）
王祖藍 孫耀威在上海的寓所勁大，空間大到可以搵齊朋友返家夾band。
孫耀威在上海的寓所勁大，空間大到可以搵齊朋友返家夾band。（圖片來源：微博＠孫耀威）

陳浩民一家六口搬上海 與北上藝人保持聯絡

王祖藍 陳浩民一家六口在2020年底移居上海，跟北上藝人保持聯絡﹗
陳浩民一家六口在2020年底移居上海，跟北上藝人保持聯絡﹗（圖片來源：FB＠孫耀威）

常見問題

王祖藍的新節目是關於什麼?

王祖藍的新節目《有個閨密叫祖藍》將會訪問一些為了工作移居到內地的藝人，據知會有…詳情請看

王祖藍新節目《有個閨密叫祖藍》會於何時播出？

新節目仍在製作當中，據知將會在5月播放…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：FB＠王祖藍、FB＠李亞男、微博＠蔡少芬、微博＠孫耀威

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