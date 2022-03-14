王祖藍開全新清淡節目《有個閨密叫祖藍》 夫妻檔訪問北上藝人生活
王祖藍訪問「思香病」港星
王祖藍身在內地，正為全新節目《有個閨密叫祖藍》製作當中，由於全球疫情仍然反覆，內地和香港尚未通關，不少藝人在疫情前頻繁中港兩邊走，但疫情期間兩地均要接受隔離措施，有不少香港藝人為了工作，索性移居內地，王祖藍的全新節目就是去訪問這些患上「思香病」的港星﹗
王祖藍炮製港式驚喜
王祖藍得悉這一班北上港星思念香港的人、情、事，所以親自到訪這批港星好友，在內地相聚，大談彼此友誼，瞭解他們在內地的生活，同時，王祖藍亦會為好友度身訂造「港式驚喜」，以解他們的思香之情。
王祖藍孖李亞男炮製港式美食
王祖藍仲會帶埋老婆李亞男夫妻檔拍攝，與久未回港的香港藝人敍舊，更會到訪嘉賓的內地居所﹗除了訪談，王祖藍同李亞男更會炮製港式美食，以慰這班思香病的藝人﹗每集王祖藍會為嘉賓炮製港式驚喜，包括煮一頓港式小菜，一起唱廣東話K，為嘉賓送上香港手信，甚至為他們帶來香港親友的神秘禮物，大玩煽情feel﹗《有個閨密叫祖藍》據知將會在5月播放，一共八集，在翡翠台播出。
王祖藍狂碌人情卡 嘉賓陣容勁
王祖藍在娛樂圈多年，廣交朋友，加上是他以高層身份主理的節目，定必碌盡人情卡，嘉賓陣容有番咁上下﹗近年移居內地的蔡少芬、孫耀威和陳浩民等，好大機會成為嘉賓﹗
蔡少芬一家五口移居內地
蔡少芬憑《後宮甄嬛傳》成功打入內地市場，老公張晉本身是內地人，近年兩公婆不時夫妻檔在內地拍真人騷、直播帶貨、綜藝節目等，工作接唔停，一家五口已舉家移居內地，子女則就讀內地國際學校﹗蔡少芬同王祖藍好老友，老友到傳過緋聞，其實二人同為基督徒，一直係好好的朋友﹗
孫耀威夫婦移居上海 年多無見家人
孫耀威2020年和太太陳美詩移居上海，去年已超過一年無見過家人，孫母因太掛念兒子而獨自飛上海見兒媳﹗孫耀威夫婦同王祖藍夫婦都好熟，之前陳美詩在內地搞生日會，李亞男、蔡少芬都有出席﹗
陳浩民一家六口搬上海 與北上藝人保持聯絡
常見問題
王祖藍的新節目是關於什麼?
王祖藍的新節目《有個閨密叫祖藍》將會訪問一些為了工作移居到內地的藝人，據知會有…詳情請看
王祖藍新節目《有個閨密叫祖藍》會於何時播出？
新節目仍在製作當中，據知將會在5月播放…詳情請看