王祖藍兩寶貝女完美遺傳媽媽基因 四代同堂被指「共享一張臉」

王祖藍與李亞男於2015年步入婚姻殿堂，婚後先後育有兩個寶貝女兒，分別是5歲大女王天韻（Gabby）以及三歲細女王海靜（Hayley），王祖藍不時於社交平台分享生活日常點滴，又經常攜妻女去旅行，一家四口生活幸福愉快！昨日（24日）王祖藍在社交網上載一條影片，祝賀「奶奶」生日快樂。影片中王祖藍逐一詢問家人年齡，王祖藍及兩個囡囡、王媽媽和「奶奶」一起入鏡，當他問到「老太太幾歲？」，眾人齊答「96歲」，並向老人送上祝福，暖心貼文：「有一種幸福叫四世同堂。奶奶，祝您生日快樂，願你福壽安康。」網民除了送上祝福之外，隨即更對王家強大的基因感到驚訝，紛紛留言感嘆四代顏值如餅印：「全家同用一張臉，祝太奶奶生日快樂」，「祖藍叔，你和媽媽真的太像了」「一張臉傳了幾代」……

