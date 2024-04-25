王祖藍兩寶貝女完美遺傳媽媽基因 四代同堂被指「共享一張臉」
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王祖藍與李亞男於2015年步入婚姻殿堂，婚後先後育有兩個寶貝女兒，分別是5歲大女王天韻（Gabby）以及三歲細女王海靜（Hayley），王祖藍不時於社交平台分享生活日常點滴，又經常攜妻女去旅行，一家四口生活幸福愉快！昨日（24日）王祖藍在社交網上載一條影片，祝賀「奶奶」生日快樂。影片中王祖藍逐一詢問家人年齡，王祖藍及兩個囡囡、王媽媽和「奶奶」一起入鏡，當他問到「老太太幾歲？」，眾人齊答「96歲」，並向老人送上祝福，暖心貼文：「有一種幸福叫四世同堂。奶奶，祝您生日快樂，願你福壽安康。」網民除了送上祝福之外，隨即更對王家強大的基因感到驚訝，紛紛留言感嘆四代顏值如餅印：「全家同用一張臉，祝太奶奶生日快樂」，「祖藍叔，你和媽媽真的太像了」「一張臉傳了幾代」……
四代同堂被指「共享一張臉」
網民除了發現一家人共享同款嘴巴、鼻子之外，還有細心的人指出細女Hayley竟然撞樣吳尊女兒NeiNei小時候：「小女兒好像吳尊女兒小時候」，不少網民都表示認同，還稱兩人的聲音也有相似。這時網民就幽默回應：「感覺要謝謝亞男，絕對媽媽的基因起了很大作用」。
夫妻倆在2009年拍拖，至今已經相愛13年，二人也依然是形影不離，經常享受二人世界，看喜歡的演唱會，又結伴一起去各地旅遊和打卡美食，這段「長短腳之戀」實在令人羨慕。
圖片來源：王祖藍微博圖片、李亞男IG