王祖藍帶隊北上隔離期忽然加監 王浩信高Ling被迫酒店房內孤獨度歲

王祖藍早前率領王浩信、張振朗及高海寧（高Ling）北上交流，不過基於內地新政策，眾人的隔離期忽然由14日增加至21日，一眾藝人慘被加監，被迫屈在酒店房內孤獨度歲，惟有在酒店各自搵方法解悶，其中高Ling就自拍靚相貼上社交網分享，而王浩信就透過Digital Art來繪畫，獲網友大讚畫得好專業！