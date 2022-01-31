王祖藍帶隊北上隔離期忽然加監 王浩信高Ling被迫酒店房內孤獨度歲
文：東方新地｜圖：[email protected]_cho_lam、微博@王祖藍、[email protected]、[email protected]、[email protected]
王祖藍 帶隊北上錄節目
王祖藍身為無綫首席創意官，一早預告會跟內地製作單位交流及合作，為了學習內地的娛樂事業及電視台文化，王祖藍早前帶隊北上交流，有指將參加內地東方衛視的綜藝節目《開拍！情景劇》，跟得隊當然是一線受力捧小生花旦，他在1月13日在社交網上載了出發的照片，留言：「TVB內地交流組，第一組順利到達，歡迎內地的夥伴們交流指導。」照片中可見同行還有王浩信、張振朗及高海寧。
直言掛念囡囡
據知他們由1月13日北上，本來已經完成隔離，內地政策突然有變，隔離期由14日延長到21日，預計約2月3日年初三才可完成隔離「出關」。要同家人分隔兩地度過農曆新年，令王祖藍對家人十分不捨，在社交網貼出囡囡大唱《等著你回來》的影片，直言：「想我的小棉襖們！」
王浩信：開始習慣隔離生活
而透露自己正身在上海巿的王浩信就表示：「紀錄一下，一晃完成了14天的隔離，但基於新政策要再加七天，第三次的隔離生活開始有點習慣了，定下了的工作每天都堅持完成，不僅很有效率也令時間過得快還，一系列的新計劃和新作品將在不久就到的2022新年後將可以一一和大家分享，疫情下的我們一起保重，一起加油！」
高Ling一個人過年
而高Ling的解悶方式就是在隔離期間不停玩自拍，又寫上：「今晚年廿九，好想念外婆做的菜，我是不是應該叫點好吃的外賣給自己？即使還在隔離，也是好好過個年。」高Ling被網民指隔離時的自拍照，跟她出發前明顯瘦了一個碼，留言問她「隔離冇啖好食？」。
張振朗悶到發慌：一齊叫阿朗，畀啲力量我頂埋落去
張振朗則於隔離期間在IG上貼出了多張晒肉照，並寫道：「隔離期間有咩好做？梗係J返曾經既自己。Come on，我地一齊叫聲阿朗～畀啲力量我頂埋落去。」張振朗又分享一段影住唱機播音樂的片，然後留言：「咪好想知隔離期間我喺度做乜？就係做呢啲囉，咁就一日㗎啦，我係咪好無聊啊，唔通打個前空翻你睇咩，你由我啦，我悶呀…你明唔明呀…」