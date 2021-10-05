王祖藍追落後 傳開拍飲食綜藝《男神廚房》請金牌司儀Do姐主持大局

曾志偉於無綫上任短短八個月，日前正式升職為總經理（節目內容營運），與他同時被委以重任的創意官王祖藍仍未見有功積，難怪要急起直追。早前王祖藍透露有計劃與內地綜藝合作，即傳出內地芒果TV將與無綫合作舉辦「超S級港樂歌唱競演節目」，此外又會開拍新飲食綜藝《男神廚房》，節目名冇創意，被指抄足經典節目《美女廚房》。

撰文：東方新地 圖片：新傅媒資料庫、無綫影片截圖、Do姐IG