王祖藍追落後 傳開拍飲食綜藝《男神廚房》請金牌司儀Do姐主持大局
曾志偉於無綫上任短短八個月，日前正式升職為總經理（節目內容營運），與他同時被委以重任的創意官王祖藍仍未見有功積，難怪要急起直追。早前王祖藍透露有計劃與內地綜藝合作，即傳出內地芒果TV將與無綫合作舉辦「超S級港樂歌唱競演節目」，此外又會開拍新飲食綜藝《男神廚房》，節目名冇創意，被指抄足經典節目《美女廚房》。
撰文：東方新地 圖片：新傅媒資料庫、無綫影片截圖、Do姐IG
王祖藍連搞兩個大Project
無綫在今年初召回曾志偉及王祖藍回巢後，近半年積極在綜藝節目方面進行改革，曾志偉日前升任為總經理人，王祖藍亦加把勁，據知他成功拉攏內地的芒果TV合作搞節目，會是《我是歌手》原班人馬製作。原來除了音樂競技節目外，王祖藍亦打算繼續製作無綫拿手的煮食節目。
製作《美女廚房》男藝人版
有傳無綫打算製作新飲食綜藝《男神廚房》，節目名與無綫經典《美女廚房》似足九成，內容亦大同小異。《美女廚房》於06年首播，由鄭中基、方力申及梁漢文主持，節目大受歡迎，3年後添食拍第二季，當時除了有女助手「粥粉麵飯」，又有美少女廚神參賽。不過到18年再做，主持換上蕭正楠、林盛斌及張振朗後，口碑與收視亦大不如前。
由收視保證Do姐主持
新節目要駕馭一班男神，主持要有番咁上下功力，消息指將會由Do姐鄭裕玲擔當主持，Do姐叫座力無容置疑，更三度贏得萬千星輝頒獎典禮最佳節目主持 （05年《百法百眾》、16年《Do姐有問題》、17年《Do姐再Shopping》）。Do姐雖然是金牌司儀，不過《男神廚房》的節目大方向就值得商榷，如果節目只搵男藝人鬥廚藝，與《美女廚房》根本冇分別，恐怕吸引力亦不足。