傳王祖藍辭任TVB創意官！為鍾嘉欣與女高層吵大鑊 招兵北上另謀發展

王祖藍在2021年3月19日正式就任無綫電視全新設立嘅職位「首席創意官」，當時直屬總經理（節目內容營運）曾志偉。沒料到一年有多已做到意興闌珊，2月已傳出有意離開，帶隊北上交流之後好少再現身香港，昨晚傳出王祖藍正式辭任「創意官」一職！早前有傳祖藍因鍾嘉欣失視后一事，與高層曾勵珍及樂易玲吵大鑊，決定拉隊北上另謀發展⋯⋯