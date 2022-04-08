傳王祖藍辭任TVB創意官！為鍾嘉欣與女高層吵大鑊 招兵北上另謀發展
王祖藍去年3月中就任「創意官」
回巢TVB任創意總監一職嘅王祖藍上任一年有多，扮過特首林鄭，推動過《好聲好戲》向幕後配音致敬、然後引入帶貨直播綜藝《識貨》⋯⋯除此以外有迴響的節目又似乎冇乜。到頒獎禮後傳出不和消息，踏入4月初更有報導就指出，目前王祖藍已經向TVB高層遞信，決定辭任創意官一職！
回覆傳媒查詢：「我真惹火」
最新的消息顯示，TVB主席許濤曾主動挽留王祖藍，但他去意已決，結束一年多的效力，回覆傳媒時未有否認消息，僅以「我真惹火」四字回應。據報王祖藍旗下的「手工藝創作」公司（於香港及北京都有工作室），未來仍與邵氏有雙方的合作關係，不排除王祖藍仍然會參與製作TVB的綜藝節目，僅離任「創意官」一職。
上月有新Title 疑為安撫措施
其實在2月王祖藍身處大陸時，已傳出種種「意興闌珊」傳聞（詳見下文），數日後TVB內部發出通告，公布王祖藍被委任為「數碼內容部主管」，懷疑是「升職」安撫，其後還傳出王祖藍密鑼緊鼓製作全新清談節目《有個閨密叫祖藍》，與太太李亞男一齊做主持訪問北上藝人﹗
突然離港帶隊北上
去年曾志偉重返無綫當高層，即招攬一班舊將戰友「回巢」協助大改革，而王祖藍亦應志偉邀請出任無綫首席創意官一職，協助綜藝及娛樂節目發展，期間他打造《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》、《日日媽媽聲》、《麻雀鬥室三決一》、《思家大戰》和《尋人記》等多個節目都反應不俗。不過上月中祖藍突然離港，帶同王浩信、張振朗、高海寧等人前往內地交流，即惹來他意興闌珊，想轉移陣地揣測。
傳與珍姐樂易玲吵大鑊
近日有報道指王祖藍因為鍾嘉欣爭視后一事，與兩位高層曾勵珍及樂易玲吵大鑊，有傳事件起因是祖藍看見鍾嘉欣在《星空下的仁醫》的演技備受讚賞，更獲網民一致推舉為「民選視后」，於是祖藍以大獎利誘，極力游說嘉欣從加拿大返港出席頒獎禮。不過，曾勵珍和樂易玲卻持不同意見，報道又稱有人阻撓由舊將杜之克拍板開拍的《星空下的仁醫》劇捧走視后及最佳劇集兩項大獎，令祖藍與兩位女高層在公司吵大鑊，爭執事件更在公司內部瘋傳。之後鍾嘉欣失落視后，而王祖藍亦感覺無癮，所以沒有出席當晚頒獎禮。而祖藍亦索性轉移陣地為免「困獸鬥」，帶隊北上發展試水溫。有指祖藍有意向即將約滿無綫及邵氏旗下的藝人招手，計劃做埋代理人為他們接洽內地工作，另闢陣地。
常見問題
有傳王祖藍與高層吵大獲?
有報道指王祖藍因為鍾嘉欣爭視后一事, 與兩位高層珍姐樂易玲吵大獲, 繼而帶隊離港…詳情請看。
王祖藍是受誰的邀請回無綫?
去年曾志偉重返無綫當高層, 即招攬一班舊戰友回無綫協助大改革, 王祖藍亦..詳情請看。