王祖藍因鍾嘉欣一事離任高層？坦白TVB山頭文化內幕：我不才

46歲王祖藍近日接受查小欣網台節目《紅查館》訪問時，首度開腔回應當年離任TVB首席創意官職位的真正原因。外界一直盛傳他因未能協助好友鍾嘉欣在2021年奪得視后而心存愧疚離職，但王祖藍親自澄清並非因單一事件，更坦承自己在處理人事關係方面「不才」，直言TVB內部確實存在山頭文化問題。