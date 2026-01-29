王祖藍因鍾嘉欣一事離任高層？坦白TVB山頭文化內幕：我不才
王祖藍否認因鍾嘉欣失視后而離職
談及2021年《萬千星輝頒獎典禮》鍾嘉欣失落視后一事，王祖藍明確否認這是他離開高層職位的原因。他表示：「又冇，首先管理層內部討論係高度機密，唔可以講到咁乜嘢嘅，但係當初邀請佢都係因為好朋友，佢好畀面，當然佢《星空下的仁醫》當年反應都好好，對外呼聲都相當之高。」當年鍾嘉欣應王祖藍邀請，特意從加拿大搭長途機回港出席典禮，外界普遍認為她是視后大熱，豈料最終由林夏薇奪得獎項，網民皆認為是大熱倒灶。
自爆不擅處理人事關係坦言不才
王祖藍進一步解釋離職真因，坦承自己在管理層面對的最大困難是處理複雜的人際關係。他直言：「我唔做嗰個位啦，我只可以咁講，我又唔係離開，我而家都有返去幫手，只不過我覺得處理人事都係一種才能，我冇喺嗰個地方處理人事嘅能力，都係我不才。所以我發覺原來我冇呢個能力，都係等啲有志之士，有才嘅人返去做。」他承認自己的強項在於項目組織能力，但對於內務管理並非最精細，因為並非行政出身。
認同TVB存在山頭文化問題
當查小欣問及TVB是否存在山頭文化時，王祖藍毫不諱言：「話冇就呃你啦，邊間公司都係，你有人嘅地方就有㗎啦，你幾千人，總之多過兩個人就一定會分黨派，二對一嘛。」他分享在北京的經驗，指當時有合作夥伴專門幫他處理各平台之間的利益關係和人物關係，但在TVB擔任高層時卻缺乏這樣的支援。他表示：「應該有人幫我去處理啲山頭，但係都冇，所以就難，會有呢個困難喺度。」
曾志偉傳授北上發展錦囊妙計
訪問中王祖藍亦分享師父曾志偉給他的北上發展建議，當年準備拍攝《百萬大茄秀》時，曾志偉給他的第一個錦囊就是「要謙虛」。王祖藍引述曾志偉的話：「唔好再話香港人上到去覺得呢啲唔好笑嘅、我哋香港做過啦……你一定要問點解佢哋會笑呢樣嘢，因為你係為佢哋做。」他表示這個錦囊一直用到現在，形容「佢嘅錦囊真係非常錦囊」。
為女兒交朋友決定回港定居
王祖藍透露疫情期間曾定居內地，但後來決定回港定居，主要原因是兩個女兒交不到朋友。他解釋：「疫情嗰段時間，呢度有疫情，我本來要喺第二個省，成日走來走去，小朋友交唔到朋友，佢好似慢慢對朋友冇咗期望，覺得費事咁熟啦，熟啲一陣間又走。」回港後女兒的社交情況有所改善，他欣慰地說：「返嚟香港第一年，都唔係好交到朋友，因為佢插班呀，但係第二年就好啲，會話『爸爸！我今日有五個朋友呀！』」
網民熱議王祖藍坦誠回應
王祖藍的坦誠回應引起網民熱烈討論，有網民讚賞他的誠實，認為「講真話好過扮嘢」，亦有人表示理解他在TVB面對的困難。不少網民對他提及的山頭文化問題深有同感，紛紛留言：「間間公司都有政治」、「做管理真係唔容易」。也有網民關注他為女兒而改變生活安排的決定，大讚「好爸爸」、「家庭第一」。
突然離港帶隊北上
2021年曾志偉重返無綫當高層，即招攬一班舊將戰友「回巢」協助大改革，而王祖藍亦應志偉邀請出任無綫首席創意官一職，協助綜藝及娛樂節目發展，期間他打造《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》、《日日媽媽聲》、《麻雀鬥室三決一》、《思家大戰》和《尋人記》等多個節目都反應不俗。不過上月中祖藍突然離港，帶同王浩信、張振朗、高海寧等人前往內地交流，即惹來他意興闌珊，想轉移陣地揣測。
傳與珍姐樂易玲吵大鑊
曾有報道指王祖藍因為鍾嘉欣爭視后一事，與兩位高層曾勵珍及樂易玲吵大鑊，有傳事件起因是祖藍看見鍾嘉欣在《星空下的仁醫》的演技備受讚賞，更獲網民一致推舉為「民選視后」，於是祖藍以大獎利誘，極力游說嘉欣從加拿大返港出席頒獎禮。不過，曾勵珍和樂易玲卻持不同意見，報道又稱有人阻撓由舊將杜之克拍板開拍的《星空下的仁醫》劇捧走視后及最佳劇集兩項大獎，令祖藍與兩位女高層在公司吵大鑊，爭執事件更在公司內部瘋傳。之後鍾嘉欣失落視后，而王祖藍亦感覺無癮，所以沒有出席當晚頒獎禮。而祖藍亦索性轉移陣地為免「困獸鬥」，帶隊北上發展試水溫。有指祖藍有意向即將約滿無綫及邵氏旗下的藝人招手，計劃做埋代理人為他們接洽內地工作，另闢陣地。