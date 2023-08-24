王祖藍疑已離巢TVB官網消失！主攻內地身價暴漲 四口子住億萬豪宅

TVB（無綫）繼日前傳出總經理曾志偉疑辭職，有關方面TVB已作出澄清。而今日（24日）再傳出人事變動，曾空降出任高層職位「首席創意官」的王祖藍，效力TVB多年，被發現消失於官網的藝人頁面疑似已正式離巢。
王祖藍消失TVB官網男藝人頁面 疑已經離巢
翻看黃祖藍的社交網，近月他一直身在內地，最近的帖文與太太李亞男到四川，兩名女兒亦於內地上學。近日TVB官網男藝人的頁面，王祖藍頭像及介紹神秘消失，疑似連基本藝人合約已滿。
傳王祖藍與珍姐樂易玲吵大鑊
22年初有傳事件起因是祖藍看見鍾嘉欣在《星空下的仁醫》的演技備受讚賞，更獲網民一致推舉為「民選視后」，於是祖藍以大獎利誘，極力游說嘉欣從加拿大返港出席頒獎禮。不過，曾勵珍和樂易玲卻持不同意見，報道又稱有人阻撓由舊將杜之克拍板開拍的《星空下的仁醫》劇捧走視后及最佳劇集兩項大獎，令祖藍與高層樂易玲及曾勵珍在公司吵大鑊，爭執事件更在公司內部瘋傳。之後鍾嘉欣失落視后，而王祖藍亦感覺無癮，所以沒有出席當晚頒獎禮。而去年中祖藍亦索性轉移陣地，傳出帶隊北上發展疑為試水溫，包括王浩信、張振朗、高海寧等人一同前往內地參與綜藝節目作交流，惹想轉移陣地揣測。有指祖藍有意向即將約滿無綫及邵氏旗下的藝人招手，計劃做埋代理人為他們接洽內地工作，另闢陣地，並遞交辭職信，更指許濤曾出面挽留不果，但數月後祖藍曾以獎老身份回歸並稱：「只要TVB有需要幫手，我隨時為總經理（曾志偉）服務。」
王祖藍受曾志偉力邀出任首席創意官一職 突然離港帶隊北上
曾志偉2021年重返無綫當高層，即招攬一班舊將戰友「回巢」協助大改革，而王祖藍亦應志偉邀請出任無綫首席創意官一職，協助綜藝及娛樂節目發展，王祖藍在2021年3月19日，正式就任無綫電視（TVB）新設的「首席創意官」，當時直屬總經理（節目內容營運）曾志偉，主理《好聲好戲》、《日日媽媽聲》、《聲生不息》、與好兄弟李思捷打造《思家大戰》和《有個閨蜜叫做祖藍》等，
王祖藍家中花園親子樂種菜 億萬豪宅意外曝光
近年主力於內地發展的王祖藍，成為內地綜藝節目的當紅炸子雞，身價暴漲的王祖藍更先後掃入一堆「磚頭」。王祖藍大部分時間於內地工作，太太李亞男更嫁雞隨雞，同時亦不想錯過女兒成長，所以決定將一家四口搬到內地定居，並且大手購入過億的上海豪宅。不時與李亞男在社交網分享一家四口的生活短片，近期一段親子種菜樂更意外令大宅環境曝光。
王祖藍億萬豪宅有三層樓高
剛到暑假，王祖藍為了兩女兒直接將豪宅後花園打造成小型水上樂園。另外，早前更公開豪宅有三層樓高，透露三樓會用作開會用途。短片中，王祖藍盡顯慈父一面，對兩女兒非常愛錫，又充滿耐性，難怪他早前都在節目提及過，他不想錯過小朋友成長，有想過成為全職爸爸。
為兩女兒設立獨立玩樂空間，房間裡仲擺放滑梯。
亦都有多次公開廚房空間，與網民分享食譜。
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