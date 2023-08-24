王祖藍疑已離巢TVB官網消失！主攻內地身價暴漲 四口子住億萬豪宅

TVB（無綫）繼日前傳出總經理曾志偉疑辭職，有關方面TVB已作出澄清。而今日（24日）再傳出人事變動，曾空降出任高層職位「首席創意官」的王祖藍，效力TVB多年，被發現消失於官網的藝人頁面疑似已正式離巢。