王祖藍回應離巢 自爆好耐冇做藝人 用8字親解神隱之謎
王祖藍：我冇做藝人好耐啦
談到這段時間的去向，王祖藍受訪時表示Work from home，目前都是這樣，更指加上內地工作多經常四圍走。被問到除名一事，他透露：「我冇做藝人好耐啦，2年前已經退居幕後。」問到是否仍出任首席創意官之職時，他則賣關子：「上TVB官網睇啦，唔知呢！」
「福祿壽」演唱會下月啟動
談到工作大計，王祖藍又透露去年是「福祿壽」成軍15周年，演唱會因疫情押後到下月啟動，並指首站演出在東莞，然後會去馬來西亞及北美等地。
王祖藍消失TVB官網男藝人頁面 疑已經離巢
翻看黃祖藍的社交網，近月他一直身在內地，最近的帖文與太太李亞男到四川，兩名女兒亦於內地上學。近日TVB官網男藝人的頁面，王祖藍頭像及介紹神秘消失，疑似連基本藝人合約已滿。
傳王祖藍與珍姐樂易玲吵大鑊
22年初有傳事件起因是祖藍看見鍾嘉欣在《星空下的仁醫》的演技備受讚賞，更獲網民一致推舉為「民選視后」，於是祖藍以大獎利誘，極力游說嘉欣從加拿大返港出席頒獎禮。不過，曾勵珍和樂易玲卻持不同意見，報道又稱有人阻撓由舊將杜之克拍板開拍的《星空下的仁醫》劇捧走視后及最佳劇集兩項大獎，令祖藍與高層樂易玲及曾勵珍在公司吵大鑊，爭執事件更在公司內部瘋傳。之後鍾嘉欣失落視后，而王祖藍亦感覺無癮，所以沒有出席當晚頒獎禮。
而去年中祖藍亦索性轉移陣地，傳出帶隊北上發展疑為試水溫，包括王浩信、張振朗、高海寧等人一同前往內地參與綜藝節目作交流，惹想轉移陣地揣測。有指祖藍有意向即將約滿無綫及邵氏旗下的藝人招手，計劃做埋代理人為他們接洽內地工作，另闢陣地，並遞交辭職信，更指許濤曾出面挽留不果，但數月後祖藍曾以獎老身份回歸並稱：「只要TVB有需要幫手，我隨時為總經理（曾志偉）服務。」
王祖藍受曾志偉力邀出任首席創意官一職 突然離港帶隊北上
曾志偉2021年重返無綫當高層，即招攬一班舊將戰友「回巢」協助大改革，而王祖藍亦應志偉邀請出任無綫首席創意官一職，協助綜藝及娛樂節目發展，王祖藍在2021年3月19日，正式就任無綫電視（TVB）新設的「首席創意官」，當時直屬總經理（節目內容營運）曾志偉，主理《好聲好戲》、《日日媽媽聲》、《聲生不息》、與好兄弟李思捷打造《思家大戰》和《有個閨蜜叫做祖藍》等，
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