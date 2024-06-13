57歲王祖賢潛居近20年罕見曝光自拍照 展現凍齡靚樣震撼網民
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57歲王祖賢自2004年息影後就鮮少公開露面，她的每一次現身總是引起無數網民的關注和討論。近日，她在社交平台上罕見地分享了一輯自拍照，讓眾多粉絲和網友驚喜不已。
王祖賢 現居加拿大潛心修佛
王祖賢近年定居加拿大，並積極參與佛教活動，不時被拍到出席修佛活動。曾有網民在加拿大超市中偶遇到她，並希望能與她合照，但她就回應：「阿彌陀佛，已經很多年不合影了，謝謝。」婉拒了對方合照的請求。
凍齡美貌引發網民熱議
王祖賢最近在社交平台上，難得分享了一輯自拍照。立刻引起網民熱議。照片中的她打扮年輕，化著淡妝，看上去與20年前的模樣無異。這輯照片讓不少網友驚呼，認為57歲的她竟仍保持著如此凍齡美貌，讓人難以相信。
網民勁讚「不老的傳說」
對於王祖賢的這次罕見曝光，不少網民紛紛留言表達了自己的驚喜與讚美，有網友表示：「王祖賢真的是不老的傳說，看起來好像時間在她身上停止了一樣。」也有人懷念她過去的影壇作品，希望能再次看到她的精彩演出。
早前曾被瘋傳「大肚照」
雖然王祖賢目前已經很少在公眾面前露面，但每一次的現身都會成為話題。早前網上就瘋傳數張疑似王祖賢在溫哥華參加法會的照片，相中她竟驚現大肚腩，雖然有網友力撐只是衣服和站姿的問題，但也有網民質疑她懷孕，直指：「感覺是孕婦啊」、「甚麼角度也不可能把肚子拍成這樣吧」等。
撰文：東方新地圖片來源：影片截圖、微博圖片、IG圖片、小紅書圖片、《倩女幽魂》