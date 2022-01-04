54歲王祖賢近況曝光 穿海青現身靈巖山寺 惹出家疑雲
被封「永遠的小倩」的王祖賢，04年宣影後移居加拿大溫哥華，深居簡出，日前被網民在當地的靈巖山寺野山捕獲，王祖賢在冰天雪地被指凍到駝背，一身打扮更惹來出家疑雲！
撰文：東方新地 圖片：小紅書@小雙魚、小紅書@王祖賢
王祖賢 雪中現身佛寺
王祖賢雖然退出幕後多年，但一代美人依然成為網民及粉絲的關注對象，在加拿大溫哥華生活的她，不時被野生捕獲，這一次被人在當地的靈巖山寺發現行蹤，從網民放上社交網的視頻可見，當時冰天雪地，54歲的王祖賢身穿海青（僧侶服裝）現身，不施脂粉的她雖然戴上口罩，仍然難掩歲月的痕迹！
網民直擊讚嘆見到神仙
當時的王祖賢紮着馬尾，兩邊眼尾都有點下垂，一雙濃眉與大眼睛依然出眾，王祖賢手上拿著念佛機，片中看到她正與友人閒聊，當場目睹的網民則留言讚嘆王祖賢的高顏值相當吸睛：「今天在Richmond靈巖山寺看到王祖賢了，本人又美又高，皮膚超好，真是神仙姐姐。」
王祖賢並未出家
王祖賢的最新近況曝光後，也網民關心她穿得很單薄，在雪地上會很冷，也有不少網民疑惑王祖賢這身打扮是否已出家，有網民就解釋這並非出家人的服裝，王祖賢穿的是「海青」，是皈依三寶的弟子，也就是在家修行學佛的居士，並未出家，王祖賢帶髮修行，法號為「行覺居士」。