未命名-3

54歲王祖賢近況曝光 穿海青現身靈巖山寺 惹出家疑雲

最新娛聞
撰文：東方新地

被封「永遠的小倩」的王祖賢，04年宣影後移居加拿大溫哥華，深居簡出，日前被網民在當地的靈巖山寺野山捕獲，王祖賢在冰天雪地被指凍到駝背，一身打扮更惹來出家疑雲！

撰文：東方新地 圖片：小紅書@小雙魚、小紅書@王祖賢

王祖賢 雪中現身佛寺

王祖賢雖然退出幕後多年，但一代美人依然成為網民及粉絲的關注對象，在加拿大溫哥華生活的她，不時被野生捕獲，這一次被人在當地的靈巖山寺發現行蹤，從網民放上社交網的視頻可見，當時冰天雪地，54歲的王祖賢身穿海青（僧侶服裝）現身，不施脂粉的她雖然戴上口罩，仍然難掩歲月的痕迹！

有網民在加拿大的佛寺巧遇王祖賢，只見她穿著袈裟、梳起馬尾，手中還拿著撥放佛經的錄音機，一邊與友人聊天。(圖片來源：小紅書@小雙魚)
有網民在加拿大的佛寺巧遇王祖賢，只見她穿著袈裟、梳起馬尾，手中還拿著撥放佛經的錄音機，一邊與友人聊天。(圖片來源：小紅書@小雙魚)
視頻一出，即引來眾多網友留言討論，有眼尖網友察覺她似乎有些駝背、脖子前傾，但髮際線依舊沒變。(圖片來源：小紅書@小雙魚)
視頻一出，即引來眾多網友留言討論，有眼尖網友察覺她似乎有些駝背、脖子前傾，但髮際線依舊沒變。(圖片來源：小紅書@小雙魚)

網民直擊讚嘆見到神仙

當時的王祖賢紮着馬尾，兩邊眼尾都有點下垂，一雙濃眉與大眼睛依然出眾，王祖賢手上拿著念佛機，片中看到她正與友人閒聊，當場目睹的網民則留言讚嘆王祖賢的高顏值相當吸睛：「今天在Richmond靈巖山寺看到王祖賢了，本人又美又高，皮膚超好，真是神仙姐姐。」

不過，仍有不少粉絲誇讚王祖賢「依舊是仙女」、「心中永遠的女神」。(圖片來源：小紅書@小雙魚)
不過，仍有不少粉絲誇讚王祖賢「依舊是仙女」、「心中永遠的女神」。(圖片來源：小紅書@小雙魚)
目擊者狂讚王祖賢是神仙姐姐。(圖片來源：小紅書@小雙魚)
目擊者狂讚王祖賢是神仙姐姐。(圖片來源：小紅書@小雙魚)
(圖片來源：小紅書@小雙魚)
(圖片來源：小紅書@小雙魚)
(圖片來源：小紅書@小雙魚)
(圖片來源：小紅書@小雙魚)
(圖片來源：小紅書@小雙魚)
(圖片來源：小紅書@小雙魚)

王祖賢並未出家

王祖賢的最新近況曝光後，也網民關心她穿得很單薄，在雪地上會很冷，也有不少網民疑惑王祖賢這身打扮是否已出家，有網民就解釋這並非出家人的服裝，王祖賢穿的是「海青」，是皈依三寶的弟子，也就是在家修行學佛的居士，並未出家，王祖賢帶髮修行，法號為「行覺居士」。

王祖賢當年憑《倩女幽魂》中聶小倩一角顛倒眾生，其美貌與氣質令人留下深刻的印象，至今依然令人懷念。(圖片來源：小紅書@王祖賢)
王祖賢當年憑《倩女幽魂》中聶小倩一角顛倒眾生，其美貌與氣質令人留下深刻的印象，至今依然令人懷念。(圖片來源：小紅書@王祖賢)
王祖賢信佛多年。（圖片來源：小紅書@王祖賢）
王祖賢信佛多年。（圖片來源：小紅書@王祖賢）
王祖賢不時帶著愛犬外出。（圖片來源：小紅書@王祖賢）
王祖賢不時帶著愛犬外出。（圖片來源：小紅書@王祖賢）
雖然王祖賢已息影多年並移居加拿大生活，但她仍然好受粉絲歡迎，今個月尾將踏入55歲的她，無論樣貌身材都keep得好好，被指完全看不出她的真實年齡。（圖片來源：小紅書@王祖賢）
雖然王祖賢已息影多年並移居加拿大生活，但她仍然好受粉絲歡迎，今個月尾將踏入55歲的她，無論樣貌身材都keep得好好，被指完全看不出她的真實年齡。（圖片來源：小紅書@王祖賢）
王祖賢每次現身，其顏值都會被熱議。（圖片來源：小紅書@王祖賢）
王祖賢每次現身，其顏值都會被熱議。（圖片來源：小紅書@王祖賢）

讀者留言

熱門文章

 