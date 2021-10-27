AA

40歲Mango王秀琳戒蒲改信佛修行 去慈山寺做義工洗底

最新娛聞
撰文：東方新地

曾經在娛樂圈負面新聞不斷、黎明和郭富城緋聞女友、出名喜愛夜蒲的Mango（王秀琳），原來淡出娛樂圈多年後，近年已經改信佛修心養性，日前仲去慈山寺落手落腳做義工，已踏入40歲的她更獲網友大讚皮膚仍好似少女一樣，Keep得勁好！

文：東方新地｜圖：[email protected]_wong、[email protected][email protected] Cooking 煤氣教煑、東方新地照片庫

Mango 王秀琳 做善事積福

Mango（王秀琳）原來自六年前結識一位泰國高僧後，開始跟隨高僧四出廣結佛緣，又曾多次跟隨對方到泰國修行，日前她更去大埔慈山寺落手落腳做義工，負責為善眾們供水。Mango曾在訪問中表示做善事可以積福又可以幫到人，自己都開心。

Mango曾多次跟隨高僧到泰國修行。（圖片來源：IG@mango_wong）
Mango曾多次跟隨高僧到泰國修行。（圖片來源：[email protected]_wong）
Mango透露自小屋企已有拜觀音，但她自六年前結識高僧後，才開始正式篤信佛教。（圖片來源：IG@mango_wong）
Mango透露自小屋企已有拜觀音，但她自六年前結識高僧後，才開始正式篤信佛教。（圖片來源：[email protected]_wong）
Mango指自己在泰國修行時，主要是在當地供僧、放生、禮佛和上課。（圖片來源：IG@mango_wong）
Mango指自己在泰國修行時，主要是在當地供僧、放生、禮佛和上課。（圖片來源：[email protected]_wong）

網友都大讚下個月就踏入41歲的Mango駐顏有術，皮膚光滑零皺紋，好似少女一樣，Keep得勁好，對此Mango堅稱自己無整過容，只表示可能因為做得善事多，人開心個樣就會更靚。

日前Mango（前排左一）去慈山寺落手落腳做義工，負責為善眾們供水。（圖片來源：Facebook@@tszshanmonastery）
日前Mango（前排左一）去慈山寺落手落腳做義工，負責為善眾們供水。（圖片來源：[email protected]
網友都大讚Mango保養得宜，點睇都唔似已經年到40歲。（圖片來源：IG@mango_wong）
網友都大讚Mango保養得宜，點睇都唔似已經年到40歲。（圖片來源：[email protected]_wong）
皮膚依然光滑零皺紋。（圖片來源：IG@mango_wong）
皮膚依然光滑零皺紋。（圖片來源：[email protected]_wong）

化身美女廚神

Mango於1999年經朋友介紹入行當模特兒，後又轉型做演員及歌手，出道以來負面新聞不斷，更出名喜愛夜蒲，與天王黎明、郭富城都傳過緋聞，直到04年發生涉嫌被尹天照非禮事件，令Mango形象一度插水，近年更已淡出娛樂圈。

Mango出道後負面新聞不絕，曾同黎明、郭富城都傳過緋聞，黎明更寫過歌畀佢，歌名叫《24小時》。
Mango出道後負面新聞不絕，曾同黎明、郭富城都傳過緋聞，黎明更寫過歌畀佢，歌名叫《24小時》。
Mango當年經常被影到蒲夜店。（圖片來源：東方新地照片庫）
Mango當年經常被影到蒲夜店。（圖片來源：東方新地照片庫）
發生非禮事件後，Mango形象亦大受影響，曾更被封為「過期芒」、「霸王芒」。（圖片來源：東方新地照片庫）
發生非禮事件後，Mango形象亦大受影響，曾更被封為「過期芒」、「霸王芒」。（圖片來源：東方新地照片庫）

近年Mango開始進軍飲食界，曾斥資過千萬開食店，及推出自家品牌醬料，早前又上《Towngas Cooking 煤氣教煑》YouTube頻道，化身美女廚神教煮餸，徹底為自己過去的負面形象洗底。

雖然星途麻麻，不過Mango緋聞、戀情都未停過，曾被指專交富二代男友一心釣金龜，又突然變得富貴，斥過千萬開食店，財來自有方。（圖片來源：東方新地照片庫）
雖然星途麻麻，不過Mango緋聞、戀情都未停過，曾被指專交富二代男友一心釣金龜，又突然變得富貴，斥過千萬開食店，財來自有方。（圖片來源：東方新地照片庫）
近年Mango化身美女廚神，曾在YouTube頻道教煮餸，大講健康飲食。（圖片來源：YouTube@Towngas Cooking 煤氣教煑）
近年Mango化身美女廚神，曾在YouTube頻道教煮餸，大講健康飲食。（圖片來源：[email protected] Cooking 煤氣教煑）
仲被封為身材Fit爆的童顏美女！（圖片來源：IG@mango_wong）
仲被封為身材Fit爆的童顏美女！（圖片來源：[email protected]_wong）

讀者留言

熱門文章

 