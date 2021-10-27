40歲Mango王秀琳戒蒲改信佛修行 去慈山寺做義工洗底

曾經在娛樂圈負面新聞不斷、黎明和郭富城緋聞女友、出名喜愛夜蒲的Mango（王秀琳），原來淡出娛樂圈多年後，近年已經改信佛修心養性，日前仲去慈山寺落手落腳做義工，已踏入40歲的她更獲網友大讚皮膚仍好似少女一樣，Keep得勁好！

文：東方新地｜圖：[email protected]_wong、[email protected]、[email protected] Cooking 煤氣教煑、東方新地照片庫