40歲Mango王秀琳戒蒲改信佛修行 去慈山寺做義工洗底
曾經在娛樂圈負面新聞不斷、黎明和郭富城緋聞女友、出名喜愛夜蒲的Mango（王秀琳），原來淡出娛樂圈多年後，近年已經改信佛修心養性，日前仲去慈山寺落手落腳做義工，已踏入40歲的她更獲網友大讚皮膚仍好似少女一樣，Keep得勁好！
文：東方新地｜圖：[email protected]_wong、[email protected]、[email protected] Cooking 煤氣教煑、東方新地照片庫
Mango 王秀琳 做善事積福
Mango（王秀琳）原來自六年前結識一位泰國高僧後，開始跟隨高僧四出廣結佛緣，又曾多次跟隨對方到泰國修行，日前她更去大埔慈山寺落手落腳做義工，負責為善眾們供水。Mango曾在訪問中表示做善事可以積福又可以幫到人，自己都開心。
網友都大讚下個月就踏入41歲的Mango駐顏有術，皮膚光滑零皺紋，好似少女一樣，Keep得勁好，對此Mango堅稱自己無整過容，只表示可能因為做得善事多，人開心個樣就會更靚。
化身美女廚神
Mango於1999年經朋友介紹入行當模特兒，後又轉型做演員及歌手，出道以來負面新聞不斷，更出名喜愛夜蒲，與天王黎明、郭富城都傳過緋聞，直到04年發生涉嫌被尹天照非禮事件，令Mango形象一度插水，近年更已淡出娛樂圈。
近年Mango開始進軍飲食界，曾斥資過千萬開食店，及推出自家品牌醬料，早前又上《Towngas Cooking 煤氣教煑》YouTube頻道，化身美女廚神教煮餸，徹底為自己過去的負面形象洗底。