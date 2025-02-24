王菀之演唱會孖張敬軒合唱因1個動作感動落淚 預告part 2可能
王菀之 紀錄與張敬軒過去20年成長
這場演唱會一開始，Ivana就為炒熱現場氣氛，連續演唱了12首歌，先後才與觀眾打招呼。她和「靈魂伴侶」張敬軒合唱《下次愛你》時，更有別於頭場面對面的姿勢，改以背對背的方式合唱，令Ivana有一種好強烈的感受，能感覺到對方同在，但想見對方卻無法見到，讓她感動到落淚，忍不住從後擁抱張敬軒，再變成互相擁抱，她說：「感覺就似兩個見唔到面的人，佢有好多嘢同我講，全部就喺歌詞入面。」
騷前一個月保持距離展現最真實一面
Ivana更指今次為紀錄兩人過去20年的成長，選擇將沒有綵排的表演放上舞台，是她表演史上的第一次，可謂是行為藝術體驗。為了送給現場觀眾最真實、沒綵排的情感，兩人在騷前一個月，刻意保持距離，不見面、不聯絡、不傾偈、不說笑，在後台也避與對方見面，但當張敬軒一升上台望見對方，即湧起過去20年大家為夢想努力的回憶。演唱會最後，在觀眾的熱烈要求下，Ivana更以自彈自唱的《把戲》和《永遠幾遠》作為結束。
原本考慮加開日場 預告有機會開part 2
觀眾都紛紛大讚Ivana的演唱會「超級無敵正」、「神級」、「1000分」、「唯一缺點唔夠喉」等。Ivana表示，由於兩場門票售罄，原本考慮加開場次，但因連搭台、拆台、採排只有7日檔期，最終未能成事。她直言申請舉辦演唱會，需要克服不少行政手續上的困難：「有諗過日場，但唔知啲人肯唔肯，又驚我把聲未必唱到日夜，但都好完滿，可能有part 2呢。」
由「治療級」做到「健身級」訓練 成功搣甩超過10磅
為了這次演唱會，Ivana努力瘦身操肌，並成功搣甩超過10磅，肌肉都比以前結實，她笑指自己初時無法應付「健身級」操練，所以改用「治療級」，和旁邊的伯伯叔叔一齊train：「好方便，佢train完嗰條帶，借埋畀我用，因為我膝頭唔夠力。」後來逐漸適應，才改回「健身級」訓練，不過慶功宴上，Ivana選擇了包括雞翼、腸仔、豉油炒粉等的自助餐，都是她在開騷前禁食的美食，因此她笑言將會「反彈」得快過賣飛。