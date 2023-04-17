香港電影金像獎2023｜王菀之爆冷成最佳女配角 許冠文首次入圍男配角即得米

今屆金像獎「最佳女配角」競爭十分激烈，最後由王菀之爆冷憑《飯氣攻心》奪得，賽果一公佈連本人都十分驚訝。而她致謝詞更感恩自己可以跨界成為一個演員，更希望如果自己擁有影迷的話，他們也能夠了解自己的音樂作品。