香港電影金像獎2023｜王菀之爆冷成最佳女配角 許冠文首次入圍男配角即得米
王菀之爆冷奪最佳女配角
今屆金像獎「最佳女配角」由王菀之爆冷憑《飯氣攻心》再次奪得，她在致謝時感謝台前幕後工作人員，更指希望自己的歌迷能夠接觸自己的電影、也希望如果有自己的影迷的話，他們也能夠了解自己的音樂，感言動人。
網民齊齊驚訝
當宣佈由王菀之擊敗賽前大熱楊詩敏和余香凝，爆冷奪「最佳女配角」後不少網民都直言「估唔到」，更有網民指王菀之雖然都做得好，但奈何對手太強。
「全能型藝人」王菀之 但求學習探索更多
Ivana出自音樂世家，自小已經熱愛音樂，音感觸覺靈敏，加上自小受到父母熏陶下長大，簡直就是被音符包圍著長大，從而對她長大後製作流行音樂的影響深遠。近年Ivana身兼多職，在歌、影、視與藝術方面都一一涉獵，不少媒體都稱她為「全能型藝人」。但王菀之則謙遜地表示，人人對於「全能」的定義不一，或許有人認為「全能」是等於很了得。對於王菀之而言，「全能」單純是每一個種類都曾涉獵，但她直言自己更想集中於發展藝術方面。
「進步是無止境，依然有很多東西需要學習。」
不過，每次於不同範疇的演出都為她帶來更多經驗，從而令她的藝術創作變得更豐富及極具層次。全因她一直對不同範疇都深感興趣及抱有勇於挑戰的心，令她認識了不少具有天賦的人，繼而邀請這些人加入其團隊合作籌備一些演出。由初時的一竅不通，直到今時今日變得頗有經驗。或者，有不少人是以流行音樂的途徑去認識王菀之，但她除了是一位唱作人外，更是作詞編曲人、演員甚至擔任自己的MV導演。
王菀之否認屬於「智慧女生」 盼人生最大成就仍未發生
時代變遷，往昔「男主外女主內」的觀念已不合時宜，新時代女性讓人欣賞的就是獨立、自主、無所畏懼的勇氣，王菀之恰恰展示了新時代女性的特質。儘管走入婚姻後，仍然堅守信念，追求自己的目標。被視為天才唱作歌手，又曾勇奪香港電影金像獎最佳女配角的王菀之被問及何謂「智慧女生」時，她發揮其搞笑本色直言：「智慧女生即是要有智慧！」但王菀之則否認自己是一名智慧女生，她解釋，智慧女生必須自認無智慧，「當接觸一個新嘗試，當你越去學習越會發現當中有很多不懂的東西，你以為自己懂，但並非如此。」所謂學海無涯，新事物不斷變化，仍然有無限的進步空間，因此，會發現非完全掌握到。王菀之入行至今涉獵多個範疇，正因她明白世上的知識無窮無盡，沒有學繼以再問及，在過往的人生經歷中最大的成就時，她回答道：「從來沒有思考過，但希望自己人生最大的成就至今仍未發生！」成就一般在大眾眼中是以結果的高低來定義，王菀之則從另一個角度出發，「好似我煮10餐飯都難以入口，但第11次煮得好已經是一種成就。」王菀之從日復日的生活及工作中的一些小進步或小確幸都視為「成就」，或許就是她總是细细品味那些微不足道的幸福，讓她贏盡口碑。
80歲許冠文精湛演技令人佩服
今年80歲既許冠文憑《風再起時》奪得本屆香港金像獎「最佳男配角」，於片中飾演廉政專員既佢，以長達5分鐘流利英語獨白，字字鏗鏘，情感流露真切，精湛演技令人佩服，甚至拍攝時連導演翁子光都感動到喊。他上台領獎時話:「很興奮，多謝大家，很高興《風再起時》獲得8項提名，我特別開心，多謝大家。」
首次角逐最佳男配角一擊即中
許冠文首次入圍男配角就得米，佢最終成功擊敗林海峰、羅永昌、張繼聰、陳湛文爭贏最佳男配角一獎。許冠文接過獎項後，自言今次奪獎特別興奮，表示難得並非靠搞笑獲獎：「今晚特別興奮，一輩子沒體驗過拿到不是搞笑的獎項，感覺像新人一樣 ！」，再透露導演翁子光起初邀請他演廉政專員一角時，佢其實好無信心，因為從來沒飾演過非搞笑角色，翻屋企同老婆商量後老婆鼓勵佢應該要試一試。佢直言：「要一個鏡頭演一場10分鐘的英文戲，10分鐘一個笑聲都沒有，好不習慣。」他最後都寄予後輩只要夠有野心肯嘗試，咩奇蹟都可以發生，包括珍貴既金像獎。
同為「最佳男主角」、「最佳男配角」與「終身成就獎」得主
許冠文為金像獎第一位影帝，亦是唯一一位同時獲得「最佳男主角」、「最佳男配角」同「終身成就獎」既演員。佢表示：「第一屆即係41年前啦、你想講我年紀嘛！發夢都估唔到，可以攞一個唔係喜劇類嘅獎喎！」佢話一直以來都希望引人笑、帶來快樂。又話一直對喜劇類型以外既作品一直無追求：「一路都唔敢、冇乜興趣拍一啲好嚴肅嘅戲。但係生命苦短，咩都要試。」
去年獲終身成就獎 稱等咗40年
許冠文縱橫影壇半世紀，曾參演《鬼馬雙星》、《半斤八兩》，佢笑言憑《摩登保鑣》奪得第一屆金像獎「最佳男主角」後，以為獎項會陸續有來，點知得到六次提名，一個獎都無「如果人哋話我好有成就，我應該要講啲咩？我想坦誠啲，40年前我攞最佳男主角，以為獎盃陸續有來，一路40年，等到今日，一個都冇，會長（爾冬陞）打畀我，話『我哋準備畀你終身成就獎』，我話『吓！咁快同我埋單？』，終身成就獎即係埋單，我仲要攞獎喎。」 佢補充：「會長話：『你放心啦，如果你叻仔到好似謝賢，你就一啲問題都冇，謝賢攞終身成就獎，分分鐘攞埋最佳男主角。』四哥坐喺裏面，四哥對我嚟講係非常之大鼓舞。我真係唔覺得自己終身有咩成就，我只係覺得自己一世好命，可以喺香港呢個我認為全世界最美麗、最浪漫、最有機會嘅地方，喺呢度成長，呢個係我嘅好命。」
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