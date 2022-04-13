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52歲王菲袋三千萬復出做內衣代言人 超近鏡零瑕疵震撼全國網民

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現時52歲的王菲近年鮮有公開露面，深居簡出養尊處優。但近日卻頻頻出動，除了開金口翻唱《人間》為抗疫出一分力之外，仲更接了一個內衣廣告，傳聞有三千萬酬勞！廣告短片一出，更震撼內地網民！

王菲用歌聲同大家加油！
王菲用歌聲同大家加油！（圖片來源：[email protected] Wong Official Channel）

王菲內衣廣告超近鏡零瑕疵

近日現時52歲的王菲為內衣品牌拍攝10周年影片兼宣傳內衣騷，短片於4月12日上架後引來極大迴響。片段中，王菲以招牌短髮Look示人，配以一身淡黃色長䄂上衣，展現Fit爆身形。加上其超白淨的肌膚，浸出陣陣仙氣。另一方面，短片中的王菲更有大量超近鏡頭，大騷緊緻臉部零瑕疵，難怪網民都大讚她超強氣質「沒話說」、「天啊！怎麼又逆生長了，這太年輕了吧」。

王菲
（圖片來源：微博截圖）
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（圖片來源：微博截圖）
王菲
（圖片來源：微博截圖）
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（圖片來源：微博截圖）

傳王菲袋三千萬代言內衣品牌

除了廣告短片之外，王菲亦為品牌拍攝了宣傳短片，她表示：「感謝大家一路陪伴，也希望大家可以一起再度啟程。」其實早前就有有消息指王菲以3千萬續約該品牌代言人，今次狀態大勇出山，似乎雙方都合作愉快，酬勞亦袋袋平安！

有網民仲話王菲睇落似二十幾歲，望真啲，呢個評價一啲都唔誇張！
有網民仲話王菲睇落似二十幾歲，望真啲，呢個評價一啲都唔誇張！（圖片來源：微博截圖）

王菲去年9月現身內地電視台中秋晚會

王菲被指疑錄播咪嘴唱。
王菲去年9月現身內地電視台中秋晚會（圖片來源：微博截圖）

相關文章：15歲李嫣著比堅尼晒小蠻腰 充滿自信盡得王菲真傳

王菲女兒李嫣日前在社交網分享了一系列的泳衣照，今年15歲的她長得亭亭玉立，穿上比堅尼晒出小蠻腰，青春自信，和小時候的模樣大為不同，果然是女大十八變。

王菲女兒李嫣 亭亭玉立充滿自信

天后王菲與前夫李亞鵬育有一女李嫣，雖然李嫣出生時患有先天性面部缺陷唇顎裂，但經過多年治療才恢復。不經不覺李嫣原來已經15歲，並長得亭亭玉立，正值青春期的她不時愛在社交網分享生活近況。日前李嫣在社交平台上晒出一系列的泳衣照，見她面對鏡頭表情甚Cool充滿自信，還躺在沙灘椅上大擺甫士，和小時候的模樣大為不同。照片所見李嫣穿上碎花平口比基尼泳衣，腰間圍着彩色腰鍊，隱約見到小腹肌，姿態撩人，盡得媽媽王菲真傳。

天后王菲與前夫李亞鵬育有一女李嫣。
天后王菲與前夫李亞鵬育有一女李嫣。（圖片來源：[email protected]扒爹）
王菲 李嫣出生時患有先天性面部缺陷唇顎裂，但經過多年治療才恢復良好。
李嫣出生時患有先天性面部缺陷唇顎裂，但經過多年治療才恢復良好。（圖片來源：[email protected]扒爹）
王菲 日前李嫣在社交平台上晒出一系列的泳衣照。
日前李嫣在社交平台上晒出一系列的泳衣照。（圖片來源：[email protected]扒爹）
王菲 李嫣 見她面對鏡頭表情甚Cool充滿自信。
見她面對鏡頭表情甚Cool充滿自信。（圖片來源：[email protected]扒爹）
王菲 李嫣穿上碎花平口比基尼泳衣，腰間圍着彩色腰鍊，隱約見到小腹肌。
李嫣穿上碎花平口比基尼泳衣，腰間圍着彩色腰鍊，隱約見到小腹肌。（圖片來源：[email protected]扒爹）
李嫣 盡得媽媽王菲真傳。
盡得媽媽王菲真傳。（圖片來源：[email protected]扒爹）

網民反應兩極

不過由於李嫣還未夠18歲，衣着看來較為暴露，惹來網民不斷批評「尺度太大」，更有網友推測，李嫣可能不滿父親李亞鵬與海哈金再婚，還誕下一個同父異母的小弟弟，所以才有這樣的反叛行徑。但亦不少網民為李嫣平反：「在海邊不穿泳裝難道穿長袖嗎？」、「很自信，很漂亮，活出自己」、「人家身材好，有資本走性感風」等等。

王菲 李嫣 父親李亞鵬已與海哈金再婚。
父親李亞鵬已與海哈金再婚。（圖片來源：[email protected]李亞鵬）
王菲 15歲的李嫣已長得亭亭玉立，正值青春期，不時愛在社交網分享生活近況。
15歲的李嫣已長得亭亭玉立，正值青春期。（圖片來源：[email protected]扒爹）
王菲 李嫣穿起泳衣好有名模感覺。
李嫣穿起泳衣好有名模感覺。（圖片來源：[email protected]扒爹）
王菲 不過李嫣衣着看來較為暴露，惹來網民不斷批評「尺度太大」。
不過李嫣衣着看來較為暴露，惹來網民不斷批評「尺度太大」。（圖片來源：[email protected]扒爹）

常見問題

王菲於內衣廣告上如何震撼網民？

現時52歲的王菲為內地品牌拍攝10周年影片兼宣傳內衣騷，短片上王菲的容貌震攝一班網民⋯⋯詳情請看

王菲近年深居簡出，為何會接拍內衣廣告？

有指內衣品牌重金禮聘邀請王菲續約成品牌代言人⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：微博截圖、[email protected] Wong Official Channel、[email protected]扒爹影片來源：[email protected] Wong Official Channel

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