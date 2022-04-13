52歲王菲袋三千萬復出做內衣代言人 超近鏡零瑕疵震撼全國網民
王菲內衣廣告超近鏡零瑕疵
近日現時52歲的王菲為內衣品牌拍攝10周年影片兼宣傳內衣騷，短片於4月12日上架後引來極大迴響。片段中，王菲以招牌短髮Look示人，配以一身淡黃色長䄂上衣，展現Fit爆身形。加上其超白淨的肌膚，浸出陣陣仙氣。另一方面，短片中的王菲更有大量超近鏡頭，大騷緊緻臉部零瑕疵，難怪網民都大讚她超強氣質「沒話說」、「天啊！怎麼又逆生長了，這太年輕了吧」。
傳王菲袋三千萬代言內衣品牌
除了廣告短片之外，王菲亦為品牌拍攝了宣傳短片，她表示：「感謝大家一路陪伴，也希望大家可以一起再度啟程。」其實早前就有有消息指王菲以3千萬續約該品牌代言人，今次狀態大勇出山，似乎雙方都合作愉快，酬勞亦袋袋平安！
王菲去年9月現身內地電視台中秋晚會
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王菲女兒李嫣日前在社交網分享了一系列的泳衣照，今年15歲的她長得亭亭玉立，穿上比堅尼晒出小蠻腰，青春自信，和小時候的模樣大為不同，果然是女大十八變。
王菲女兒李嫣 亭亭玉立充滿自信
天后王菲與前夫李亞鵬育有一女李嫣，雖然李嫣出生時患有先天性面部缺陷唇顎裂，但經過多年治療才恢復。不經不覺李嫣原來已經15歲，並長得亭亭玉立，正值青春期的她不時愛在社交網分享生活近況。日前李嫣在社交平台上晒出一系列的泳衣照，見她面對鏡頭表情甚Cool充滿自信，還躺在沙灘椅上大擺甫士，和小時候的模樣大為不同。照片所見李嫣穿上碎花平口比基尼泳衣，腰間圍着彩色腰鍊，隱約見到小腹肌，姿態撩人，盡得媽媽王菲真傳。
網民反應兩極
不過由於李嫣還未夠18歲，衣着看來較為暴露，惹來網民不斷批評「尺度太大」，更有網友推測，李嫣可能不滿父親李亞鵬與海哈金再婚，還誕下一個同父異母的小弟弟，所以才有這樣的反叛行徑。但亦不少網民為李嫣平反：「在海邊不穿泳裝難道穿長袖嗎？」、「很自信，很漂亮，活出自己」、「人家身材好，有資本走性感風」等等。
常見問題
王菲於內衣廣告上如何震撼網民？
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