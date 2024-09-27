王菲與36歲唱片公司太子爺幸福「洩蜜」 網友憑1證據估已見家長
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2019年港姐亞軍28歲王菲自從拍攝電視劇《法言人》後，便與唱片公司的太子爺兼歌手36歲張子丰展開了一段低調的戀情。儘管兩人從未正式公開承認這段關係，但他們的愛情在圈內早已不是祕密。這對情侶已經交往近兩年，感情穩定，最近他們的關係似乎更加公開化。
生日慶祝與加拿大之旅
據悉，王菲和張子丰曾一同前往澳門旅遊，並在彼此的生日時，表現得如同一對恩愛的夫妻。最近，王菲在社交媒體上分享了她在加拿大的旅行照片，顯示出她在當地玩得非常開心。與此同時，張子丰也在社交媒體上發布了他在加拿大的照片，並留言表示：「攞兩個星期去reboot一下自己，翻黎繼續搏殺」。這些動態讓人們相信，這對情侶不僅一同前往加拿大，還一起度過了中秋節。有網友透露，張子丰在加拿大出生，這次旅行很可能是他們今次回鄉是見家長。
王菲是2019年港姐亞軍，除了個名同樂壇天后王菲一樣，大家應該唔太認得佢個樣，當時24歲冇正式接受過演藝訓練，一樣可以入劇組拍劇。王菲拍完《刑偵日記》同《星空下的仁醫》，再被安排加入《白色強人2》飾演醫生，論發展機會同出鏡率，已經跑贏同屆的冠軍黃嘉雯與季軍古惠玲。
王菲未卸任已拍劇
王菲被指是去年港姐三甲中，最快被安排入劇組拍劇的一位，未卸任已有份參演兩套重頭劇《刑偵日記》和《星空下的仁醫》演出，機會比冠軍黃嘉雯與季軍古惠玲多，無綫看來有心力捧。
王菲升呢做醫生
王菲在《白色強人2》飾演腫瘤科駐院醫生，戴住副金絲眼鏡出場的王菲，外表真係普通過普通，據知能夠得到高層與監製的青睞，全因她在讀書時已有演戲經驗。
王菲大學讀電影
24歲的王菲去年在公開大學修讀創意寫作與電影藝術榮譽文學士畢業，她在參選港姐期間，曾幽默地向身邊的工作人員提議，如果落選的話便應徵幕後。無綫知道她在讀書期間曾參與網上短片演出，所以很快就讓她嘗試拍劇，第一套拍《刑偵日記》飾演袁偉豪的前妻，她大讚袁偉豪是個非常好的前輩，很樂意跟她分享演技和拍攝上的心得及技巧，令她得益不少，雖然她未受到正統的演技訓練，但她表示有機會都想入藝訓班跟老師學習。
圖片來源：王菲IG、張子丰IG、王菲IG