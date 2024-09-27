王菲與36歲唱片公司太子爺幸福「洩蜜」 網友憑1證據估已見家長

2019年港姐亞軍28歲王菲自從拍攝電視劇《法言人》後，便與唱片公司的太子爺兼歌手36歲張子丰展開了一段低調的戀情。儘管兩人從未正式公開承認這段關係，但他們的愛情在圈內早已不是祕密。這對情侶已經交往近兩年，感情穩定，最近他們的關係似乎更加公開化。

