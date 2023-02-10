王貽興

絕世才子王貽興轉教風水 發文斥被傳媒抹黑 曾稱忠於藝術同無綫解約

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46歲的王貽興，向來被封圈中靚仔才子，當年高考成績有3A，讀緊中大中文系期間，已經獲得文學獎，認真巴閉！後尾王貽興曾幫無綫主持《最緊要正字》成功上位，但2007年主持節目《謎》時，因演技太作狀慘遭網民恥笑，並冠以其「作狀王—貽興」稱號。由於王貽興做主持期間，口部常疑似含著異物說話，觀眾對此感到煩厭，結果《謎》播出後，累無綫慘收多宗投訴，收視也不屬理想！

自王貽興在2020年參演ViuTV劇集《黑巿》後，鮮有亮相幕前，近日有眼利網民發現佢不時分享對紫微斗數嘅心得，先知王貽興疑由作家轉行教風水。

王貽興曾累無綫慘收多宗投訴，收視也不屬理想！
王貽興曾累無綫慘收多宗投訴，收視也不屬理想！（圖片來源：[email protected]
王貽興參演ViuTV劇集《黑巿》後，鮮有亮相幕前！
王貽興參演ViuTV劇集《黑巿》後，鮮有亮相幕前！（圖片來源：[email protected]

王貽興發文怒斥媒體 指報導其教風水嘅資訊不盡不實

多間媒體都有報導王貽興轉教紫微斗數嘅資訊，但似乎王貽興就唔太滿意媒體報導，IG發帖斥傳媒：「報導同討論區入面總有不盡不實嘅地方，我都懶得去澄清。是鬼但啦，如果踩完我貶低完我你會開心啲嘅，我咪當豪畀你，當氹人開心做功德囉！但求佢地用果張相唔太醜，都當自己賺咗架啦！」

王貽興有火！
王貽興有火！（圖片來源：[email protected]

王貽興Facebook頻密分享紫微斗數 緊貼時事「抽水」

睇返王貽興嘅Facebook，每個帖文都講緊紫微斗數，但王貽興絕對唔係吹水，佢經常結合香港熱門事件講述學算命嘅重要性，例如近日《給十九歲的我》嘅羅生門事件，王貽興謂：「今年係太陰化科，大家要小心女人，會有好多女人嘅紛爭同問題，呢單女校風雲被拍攝嘅學生、導演同校長又係女人，跟住又有個女人響街度賣身葬父，周圍啲人都響度講緊，嚟緊仲有咩女人嘢會爆發㗎，各位真係要做定心理準備。」

王貽興經常「貼地」宣傳。
王貽興經常「貼地」宣傳。（圖片來源：[email protected]

王貽興開班授紫微斗數狂賺兩堂盛惠兩千多元

王貽興Facebook帖文常分享紫微斗數，原來帖文最後會附上自己擔任導師嘅紫微斗數班資料。資料可見，王貽興一個月約開兩班、一班約15人，兩堂合共五小時，盛惠加埋收費$2,380。按此推算，假若王貽興紫微斗數班嘅報名人數爆滿，王貽興將賺逾七萬元嘅學費，認真唔惹少！

王貽興有望賺逾七萬元嘅學費。
王貽興有望賺逾七萬元嘅學費。（圖片來源：[email protected]王貽興）

網民感歎香港地才子難做 婉惜王貽興才華被埋沒

王貽興向來被封「才子」，網民眼見才子都要轉行教風水搵兩餐，難免瘋狂討論：「係香港做作家等乞食啦，不過估唔到會轉變咁大」，不過亦有網民為王貽興平反，表示於香港中文大學新亞書院中文系畢業，學習風水學有一定的優勢：「讀中文系教風水，嗡一啲其他風水佬唔識既中文，顯得你高幾班」、「講真係有優勢，學風水要睇好多古典」。

王貽興 網民眼見才子都要轉行教風水搵兩餐，自然感惋惜。
網民眼見才子都要轉行教風水搵兩餐，自然感惋惜。（圖片來源：[email protected]
王貽興甚有才華。
王貽興甚有才華。（圖片來源：[email protected]

王貽興為人敢言 曾出言翻曾志偉舊帳

曾志偉回巢無綫出任副總經理兼行政委員會特別顧問，意氣風發狂踩ViuTV，搞完個《開心大綜藝》首播又自high，覺得自己好威威，不過就被ViuTV的193反寸個台係畀老人家睇，曾志偉未有公開回應，而曾為無綫做主持的王貽興就湊熱鬧，轉載了一篇關於曾志偉飲醉酒話TVB是弱台的舊報道，並撰寫了一篇長文，內容大意是插獎門人過晒氣唔識與時並進，王貽興更大膽指曾志偉有預言能力，暗寸TVB是弱智台，用詞極度不留情面。

王貽興抽水暗寸老狗阻住地球轉 重溫曾志偉發酒癲：「TVB係弱台！」潛入荷李活巨星飯局、隊完丹爺隊娜姐

王貽興 曾志偉
王貽興完全唔畀面，暗寸曾志偉是老狗及米奇，仲話佢阻住地球轉。（圖片來源：[email protected]王貽興）
王貽興 08年，王貽興與吳君如及阮子健主持叱吒903節目《嘩嘩嘩打到嚟！2008》，曾志偉曾上節目做嘉賓。
08年，王貽興與吳君如及阮子健主持叱吒903節目《嘩嘩嘩打到嚟！2008》，曾志偉曾上節目做嘉賓。（圖片來源：新傳媒照片庫）

王貽興稱忠於文化藝術或深度信息 主動與無綫提前解約

王貽興當年為無綫主持電視節目《最緊要正字》上位，07年正式簽約無綫成為旗下藝員，主持多個節目《一網打盡》、《謎》、《最緊要進步》，16年他在訪問中自爆已和無綫提前解約，據知是因為他對無綫的山頭文化及制度不滿，當時他透露只對文化藝術或發放深度信息的節目有興趣，不希望做那些沒有意義又「老憑」的節目，更發覺到香港的電視圈生態非常有問題，可見王貽興對無綫早已諸多不滿。

王貽興 曾志偉
王貽興當年與徐淑敏一齊主持《最緊要正字》而為人熟識。（圖片來源：資料圖片）
王貽興 曾志偉
王貽興親自回應網民的留言。（圖片來源：[email protected]王貽興）
王貽興抽水暗寸老狗阻住地球轉 重溫曾志偉發酒癲：「TVB係弱台！」潛入荷李活巨星飯局、隊完丹爺隊娜姐
（圖片來源：[email protected]王貽興）
王貽興 曾志偉
不少網民都好認同王貽興對獎門人的睇法。（圖片來源：[email protected]王貽興）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]王貽興、新傳媒照片庫

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