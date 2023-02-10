絕世才子王貽興轉教風水 發文斥被傳媒抹黑 曾稱忠於藝術同無綫解約

46歲的王貽興，向來被封圈中靚仔才子，當年高考成績有3A，讀緊中大中文系期間，已經獲得文學獎，認真巴閉！後尾王貽興曾幫無綫主持《最緊要正字》成功上位，但2007年主持節目《謎》時，因演技太作狀慘遭網民恥笑，並冠以其「作狀王—貽興」稱號。由於王貽興做主持期間，口部常疑似含著異物說話，觀眾對此感到煩厭，結果《謎》播出後，累無綫慘收多宗投訴，收視也不屬理想！