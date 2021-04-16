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王貽興抽水轟老狗阻住地球轉 重溫當年曾志偉發酒癲：TVB係弱台！潛入巨星飯局 隊完丹爺隊娜姐

東方新地 - 娛聞

曾志偉回巢無綫後是非特別多，日前插完ViuTV得4點收視冇得同無綫比較，即被[email protected]寸爆反擊，估唔到曾經為無綫主持節目的王貽興亦加入戰團，他在個人社交網轉載一篇本刊於14年曾志偉出席觀瀾湖世界明星邀請賽的報道，並撰寫長文直指獎門人脫節…阻住地球轉等等。逢飲必醉的曾志偉當年曾於晚宴上狂隊酒，當Now TV主播邀請他做訪問時竟口出狂言：「你邊間？我唔做TVB，TVB呢啲係弱台！」今時今日再重溫這篇報道，曾志偉情何以堪？

撰文：東方新地│圖片：王貽興FB圖片、東方新地圖片

曾志偉
[email protected]狂寸曾志偉後，到王貽興接力。
曾志偉
王貽興在其個人FB上載了一篇本刊於14年採訪的報道，內容是曾志偉在公開活動上飲醉酒，接受訪問時竟說：「TVB係弱台！」

王貽興翻曾志偉舊帳

曾志偉回巢無綫出任副總經理兼行政委員會特別顧問，意氣風發狂踩ViuTV，搞完個《開心大綜藝》首播又自high，覺得自己好威威，不過就被ViuTV的193反寸個台係畀老人家睇，曾志偉未有公開回應，而曾為無綫做主持的王貽興就湊熱鬧，轉載了一篇關於曾志偉飲醉酒話TVB是弱台的舊報道，並撰寫了一篇長文，內容大意是插獎門人過晒氣唔識與時並進，王貽興更大膽指曾志偉有預言能力，暗寸TVB是弱智台，用詞極度不留情面。

老狗變不出新把戲。唔好X阻住個地球轉。

王貽興抽水暗寸老狗阻住地球轉 重溫曾志偉發酒癲：「TVB係弱台！」潛入荷李活巨星飯局、隊完丹爺隊娜姐

曾志偉
王貽興完全唔畀面，暗寸曾志偉是老狗及米奇，仲話佢阻住地球轉。
王貽興
08年，王貽興與吳君如及阮子健主持叱吒903節目《嘩嘩嘩打到嚟！2008》，曾志偉曾上節目做嘉賓。

16年與無綫提前解約

王貽興當年為無綫主持電視節目《最緊要正字》上位，07年正式簽約無綫成為旗下藝員，主持多個節目《一網打盡》、《謎》、《最緊要進步》，16年他在訪問中自爆已和無綫提前解約，據知是因為他對無綫的山頭文化及制度不滿，當時他透露只對文化藝術或發放深度信息的節目有興趣，不希望做那些沒有意義又「老馮」的節目，更發覺到香港的電視圈生態非常有問題，可見王貽興對無綫早已諸多不滿。

曾志偉
王貽興當年與徐淑敏一齊主持《最緊要正字》而為人熟識。
曾志偉
王貽興親自回應網民的留言。

王貽興抽水暗寸老狗阻住地球轉 重溫曾志偉發酒癲：「TVB係弱台！」潛入荷李活巨星飯局、隊完丹爺隊娜姐

曾志偉
不少網民都好認同王貽興對獎門人的睇法。

經典重溫 曾志偉笑TVB係弱台

2016年，荷李活紅星Morgan Freeman（摩根費曼）、Nicole Kidman（妮歌潔曼）、美國隊長Chris Evans（基斯伊雲斯）以及Jessica Alba（謝茜嘉艾芭）、韓國組合少女時代前成員Jessica、甄子丹、楊千嬅、曾志偉等人，到海南島出席觀瀾湖世界明星邀請賽。大會晚上設宴招待一眾貴賓，甄子丹夫婦、曾志偉被安排與摩根費曼同枱。曾志偉開席不久密密飲，幾杯到肚的他有意單挑宇宙最強隊酒。王貽興抽水暗寸老狗阻住地球轉 重溫曾志偉發酒癲：「TVB係弱台！」潛入荷李活巨星飯局、隊完丹爺隊娜姐

曾志偉
曾志偉向甄子丹隊酒，宇宙最強見唔對路即捉住老婆及Jocelyn夫婦上前與曾志偉吹水。

當年曾志偉勁唔妥余詠珊

之後曾志偉到場外做訪問，此時Now TV主播上前邀請醉醉地的曾志偉做訪問，他竟突然發酒癲：「你邊間？我唔做TVB，TVB呢啲係弱台！」其實當年自余詠珊入主無綫後，曾志偉非常不滿對方排異己只捧自己友，當年曾志偉曾出席活動以一身黑衣隔空聲援TVB職員協會發起之黑衣行動，指摘高層連有病及即將退休的職員都炒，處理手法相當有問題，曾志偉借醉鬧無綫弱台，唔妥到出口！

曾志偉
已飲到半醉的曾志偉訪問前狂斟啤酒想與香港攝影師們暢飲。
曾志偉
曾志偉見到路過的周秀娜即捉住對方唔放，娜姐無奈焗飲。
曾志偉
娜姐無奈陪飲。
曾志偉
曾志偉笑指TVB係弱台，在場記者紛紛起哄，他卻繼續笑晒口接受訪問，酒醉都有三分醒。
曾志偉
當年的晚宴上，曾志偉被安排與荷李活影星摩根費曼同枱。

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