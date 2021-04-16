王貽興抽水轟老狗阻住地球轉 重溫當年曾志偉發酒癲：TVB係弱台！潛入巨星飯局 隊完丹爺隊娜姐
撰文：東方新地│圖片：王貽興FB圖片、東方新地圖片
王貽興翻曾志偉舊帳
曾志偉回巢無綫出任副總經理兼行政委員會特別顧問，意氣風發狂踩ViuTV，搞完個《開心大綜藝》首播又自high，覺得自己好威威，不過就被ViuTV的193反寸個台係畀老人家睇，曾志偉未有公開回應，而曾為無綫做主持的王貽興就湊熱鬧，轉載了一篇關於曾志偉飲醉酒話TVB是弱台的舊報道，並撰寫了一篇長文，內容大意是插獎門人過晒氣唔識與時並進，王貽興更大膽指曾志偉有預言能力，暗寸TVB是弱智台，用詞極度不留情面。
老狗變不出新把戲。唔好X阻住個地球轉。
16年與無綫提前解約
王貽興當年為無綫主持電視節目《最緊要正字》上位，07年正式簽約無綫成為旗下藝員，主持多個節目《一網打盡》、《謎》、《最緊要進步》，16年他在訪問中自爆已和無綫提前解約，據知是因為他對無綫的山頭文化及制度不滿，當時他透露只對文化藝術或發放深度信息的節目有興趣，不希望做那些沒有意義又「老馮」的節目，更發覺到香港的電視圈生態非常有問題，可見王貽興對無綫早已諸多不滿。
經典重溫 曾志偉笑TVB係弱台
2016年，荷李活紅星Morgan Freeman（摩根費曼）、Nicole Kidman（妮歌潔曼）、美國隊長Chris Evans（基斯伊雲斯）以及Jessica Alba（謝茜嘉艾芭）、韓國組合少女時代前成員Jessica、甄子丹、楊千嬅、曾志偉等人，到海南島出席觀瀾湖世界明星邀請賽。大會晚上設宴招待一眾貴賓，甄子丹夫婦、曾志偉被安排與摩根費曼同枱。曾志偉開席不久密密飲，幾杯到肚的他有意單挑宇宙最強隊酒。
當年曾志偉勁唔妥余詠珊
之後曾志偉到場外做訪問，此時Now TV主播上前邀請醉醉地的曾志偉做訪問，他竟突然發酒癲：「你邊間？我唔做TVB，TVB呢啲係弱台！」其實當年自余詠珊入主無綫後，曾志偉非常不滿對方排異己只捧自己友，當年曾志偉曾出席活動以一身黑衣隔空聲援TVB職員協會發起之黑衣行動，指摘高層連有病及即將退休的職員都炒，處理手法相當有問題，曾志偉借醉鬧無綫弱台，唔妥到出口！