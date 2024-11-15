王貽興批中Yuma背Ryu偷食年份？仲有2對夫妻都被點名 網民嘲「抽水才子」
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擁有超過百萬訂閱的YouTube頻道「Ryuuu TV」馬來西亞籍的Ryu和日本籍的Yuma爆發偷食事件，對象是同樣為YouTuber的Tommy，引發不少網民討論，就連轉行做風水大師的王貽興，亦出po指自己批中今次偷食事件，被網民狠批他又再抽水，十足「馬後炮」！
王貽興評Ryuuu TV 指23年係偷食年份 點名其他夫妻檔頻道
王貽興近年轉戰風水行業，仲收生教紫微斗數，早前預告自己將會「半收山」的他，似乎是「Ryuuu TV」的粉絲，出po指看著他們由生活日常到成為百萬YouTuber，買樓買車，最後到爆發偷食風波，形容最後還是敵不過人性寂寞軟弱，感到唏噓無奈。王貽興指他查看Yuma的偷食時間，是上年2023年，他指那是要小心爛桃花和外遇偷食的年份，上年已提醒過大家。最後他表示今年只剩返幾個月，還有幾多對會出事？更點名YouTube頻道「老高與小茉」、「Kiki & May」。
網民狠批又抽水：人類歷史上邊年無人外遇偷食
不少有網民留言發表意見，不少人對「Kiki & May」以及「老高與小茉」也抱有一定的信心。亦有網民批王貽興又抽水，指年年都有這麼多人偷食：「人類歷史上邊年無人外遇偷食」、「又係呢啲『一早話咗』」、「有結果之後加個reason又中，馬後炮輕鬆」、「Kiki & may 應該難啲，兩個都難頂」、「Kiki & May 啱啱結婚」、「有邊一年係冇藝人名人有外遇 ，佢呢段野每年用一次，用到佢死都啱用 」、「條友真係走火入魔」、「唉， 水唔係咁抽」、「抽水才子，厲害了」等。
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王貽興教風水曲線稱算準有慘劇 網民狠批：除咗保險佬仲有算命佬鍾意抽水
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：FB＠王貽興、IG＠ryuuu0409、IG@kikiandmaymay、[email protected]資料或影片來源：原文刊於NewMonday