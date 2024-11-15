王貽興批中Yuma背Ryu偷食年份？仲有2對夫妻都被點名 網民嘲「抽水才子」

擁有超過百萬訂閱的YouTube頻道「Ryuuu TV」馬來西亞籍的Ryu和日本籍的Yuma爆發偷食事件，對象是同樣為YouTuber的Tommy，引發不少網民討論，就連轉行做風水大師的王貽興，亦出po指自己批中今次偷食事件，被網民狠批他又再抽水，十足「馬後炮」！

