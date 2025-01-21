王賢誌申請破產案被質疑隱瞞負債 押後至過年後2月再審
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香港知名富三代藝人王賢誌（Vinci）於去年12月驚爆破產消息後，其破產呈請案於今日（1月21日）在高等法院進行聆訊。
王賢誌 因被追討293萬申請破產
王賢誌的祖父是王氏港建的主席兼創辦人王華湘，而其父王忠桐亦是商界人士，Vinci曾任王氏的執行董事，有傳其家族擁有高達30億元的資產。然而，Vinci因被一家財務公司追討約293萬元的欠款，面臨財務困難，而向高等法院呈請破產。Vinci亦親自在社交網發文承認已入稟高等法院呈請破產，引起了公眾的廣泛關注。
在1月21日的聆訊中，Vinci的代表律師向法官提出將案件押後的申請，原因是相關文件尚未齊全，獲法官批准將案件押後至2月11日，即農歷年十四再作聆訊。
王賢誌被質疑作出虛假聲明
債權人「Tiptop Credit Limited」代表黃先生在庭上提出反對破產呈請，指王賢誌在借款時提供的信貸紀錄良好，懷疑其作出虛假聲明，隱瞞其真實的財務狀況以獲得貸款。黃先生希望法庭能夠提供相關文件，以便轉交給警方的商業罪案調查科作進一步調查。然而，法官未能接受黃先生的反對要求，並指出若對方涉及刑事罪行，應向執法部門舉報，並建議黃先生與其公司再商討對策。
為自家製作節目《Boyscation Too》拉票
上庭前一日王賢誌似乎未有受官司困擾，仍然心繫自己製作的節目《Boyscation Too》，在IG出Po呼籲網民於「觀眾在民間」電視大獎投票支持自己的節目。
撰文：東方新地圖片來源：IG@mrvinciwong資料或影片來源：原文刊於新假期