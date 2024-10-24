Boyscation Too丨王賢誌高EQ答「教壞細路」指控 親自回應9大尖銳問題

ViuTV節目《Boyscation Too》由王賢誌（Vinci）主理，在10月7日於ViuTV正式播出，播出以來一直深受網民喜愛，《Boyscation Too》製作人王賢誌就親自接受《東方新地》訪問，高EQ回答9大尖銳問題！

