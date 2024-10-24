Boyscation Too丨王賢誌高EQ答「教壞細路」指控 親自回應9大尖銳問題
ViuTV節目《Boyscation Too》由王賢誌（Vinci）主理，在10月7日於ViuTV正式播出，播出以來一直深受網民喜愛，《Boyscation Too》製作人王賢誌就親自接受《東方新地》訪問，高EQ回答9大尖銳問題！
1.今次製作《Boyscation Too》最大嘅收穫係咩?
因為上一次真係TVB有個backup，我係一個好似外判製作，拍完交畀佢，所以要面對問題無咁多，始終有個資金backup。但今次唔同，今次我自己攞錢出嚟，無論台前幕後後期，都播放平台同埋海外嘅發行，好多好多嘢都係我自己一手一腳踢。
另外，計算都要計得好清楚，因為真係時勢艱難咗啦同三年前，但係又要超越第一輯，咁個挑戰性難度係更高，當然我覺得原來自己都可以manage到一件咁嘅事，同埋個滿足感係更大，因為所有嘢都係我自己諗出嚟，即係如果我其中有一刻我覺得唔得啦，唔ok嘅行唔到嘅我放棄就完，但係原來都仲得嘅，我仲搵到方法，即係可能兜個彎或者我轉個街口，咁我都繼續行到落去！
2.對比上一輯今次加咗咩新元素：一睜大眼除咗食飯，就係溝仔
咁首先就係今次我搵嚟嘅，譬如個人選真係由20到44歲啦，個range大好多啦咁後生嘅都佔一半嘅，始終照顧ViuTV嘅觀眾層，同埋我都想係帶出多啲即係後生思維，因為上一次好多人話「叔叔一堂」，啲人都唔係真係咁後生咁樣，今次其實有曬準備，咁所以我哋飛去峇里，陽光與海灘六日五夜，咁同埋去旅行度假，成班人氣氛唔同，會好投入，即係「一睜大眼除咗食飯，就係溝仔啦」，我哋安排嗰啲活動比佢哋要互相認識呀，有好多遊戲，咁你去到嗰度之前就會放鬆。
3.每一個參加者都有感情發展
今次始終冇咗上次嘅包袱啦，上次第一次做都係摸住石頭過河，唔知有啲咩講得、咩唔講得，咁我都係小心翼翼。今次其實就大膽啲，咁上次講過嘢我可能唔再重複啦，費事三幅被，我就再講深一層，今次新一輯再講點樣維繫一個gay relationship啦，同埋今次每一個參加者都有感情發展，上次其實真係有啲係，可能嚟到就friend zone咗，就變咗朋友就出嚟傾計多，今次每一個都有，如果由頭到尾都follow，你會被佢哋嘅感情動容，都會睇到喊！
4.大爆囝囝不為人知一面：有時真係都寸寸地
我唔會因為我係主理人監製，或者出品人，就高高在上，要問下佢哋先至ok唔ok咁樣，唔係一意孤行，咁但係調返轉佢哋未必，佢哋對我態度呢又唔係話真係「好恭敬」，有時真係都寸寸地，或者唔高興都會即係俾面色我睇，咁有時我都覺得唔舒服，但係可能諗落都好嘅，咁樣即係保持一個咁嘅關係呢其實都令我keep得年輕啲，即係我唔覺得我自己係老人家，我同佢哋其實差唔多㗎咋，我可能都係冇咁成熟㗎咋，仲係好後生咁， 咁先令到我keep住仲識到新朋友，如果唔係呢兩季，點樣搵到咁多人參加呢！
5.揀3位「我推的孩子」
我諗第一個我會揀Kelvin ，因為佢係專業人士藥劑師，佢個性格亦都係特別，即係當你睇個節目就知每一個人投票嗰時好緊張，其實佢又唔好緊張冇乜所謂，但通常就係一種咁冇乜所謂嘅性格，就更加吸引人，咁同埋佢我欣賞佢另外一樣就係佢係喺紐西蘭長大，喺嗰度讀書好多年，咁佢中英文都好叻嘅，咁但佢又好鍾意睇中史呀，關於啲中國文化嘅嘢，佢中文又好好，咁所以其實佢唔係好，佢係香港出生，但係佢唔係好香港人㗎，咁但係佢回流咗返嚟十年咁，咁我覺得佢有一個外國嘅視野係適合嘅！
第二個我推佢嘅孩子呢就係應該係Kurt。Kurt就係最後生嗰位，佢參加嗰陣時20歲，佢喺我哋嘅節目度過佢一個好難忘嘅生日，因為峇里其中一日係佢20歲正嘅生日，佢係千禧後先出世，又係唯一一個唔係香港人，而係廣州人。有個咁後生嘅人，即係睇到而家新一代嘅思維，即係佢哋冇乜包袱，講咩諗咩都可以好直接，咁所以其實佢會令到個節目係好睇嘅，好有火花！
最後，我揀依寳呀，依寳係我都認識得比較耐嘅其中一個嚟嘅，咁我覺得佢成日都感覺上係好美少年，咁佢同大家一般gay會喜歡嘅類型係有啲唔同，我覺得佢又會吸引到女fans，但最主要係因為我覺得佢個性格，佢係好就得人，佢每一個嘅動作或者有時佢唔會做一樣嘢呢，佢都會為人設想先嘅，佢都會take care身邊嘅人，同埋佢從來冇脾氣唔會發脾氣！
6.希望展現同志戀愛嘅邊一方面：就係唔好令大家標籤係同志戀愛
我諗就係唔好令大家標籤係同志戀愛，其實都係人同人之間嘅愛情無論嗰個係咩性別，咁希望大家都睇到，當你鍾意呢個人時候，你可以點樣全程投入義無反顧，點樣攞住真心出嚟，係希望大家有個最平等嘅交流，所以其實我係希望大家唔好標籤佢係同志戀愛。
我有時睇啲comment呀或者網上嘅留言都話，「你哋又要強硬不停話自己係小眾咁，好心唔好宣傳咁多啦，你越講得多唔係越話畀人聽你哋係（小眾）」，我又冇同意喎，因為始終而家社會仲係未係接受，同性婚姻都仲未合法化，仲有好多官司成日都要打成日都要爭取，就係因為大家未俾到平等我哋，如果我哋有呢個平等我哋就唔需要再講，但係點樣爭取呢個平等唔係一步登天，唔係隨時我出嚟就俾到，係要令到大家更加明白我哋嘅諗法，知道其實就係冇唔同嘅，而我哋係唔會影響其他人，即係你俾到我哋一個平等，唔代表你冇咗你嗰個平等。
7.被指教壞細路
又或者譬如你俾到同性婚姻嘅話，唔代表全世界就會變成gay嘅，即係唔係㗎嘛，但係好多人就係唔明，會覺得「嘩，即係會教壞細路」，其實邊會教到呀講真，係咪即係等於「我係gay，有冇可能你不停教我異性戀係啱嘅，我就會變返異性戀。」
8.愛情看法
我諗其實我都學習中，因為一去到愛情，就係好多你自己控制唔到嘅地方，即係唔係你一個人可以完全take care 或者控制嘅啲嘢嚟嘅，你牽涉另外一個人，咁所以永遠同另外一個人嘅相處呀，交往其實都因應好多嘢不停有變化嘅，有時係大環境，有者甚至乎自身，所以其實每一刻嘅相處，其實都係學問。
呢段關係已經過咗十五年，咁但係你話當中有冇任何問題，咁一定有嘅。一定都發生嗰啲小風波，又或者都可能會受到引誘，還好就係可能因為太大年紀先開始呢段關係，可能成熟啲，同埋大家有個共同目標係容易啲建立，因為如果你大家都好後生，你仲好多嘢未試，玩又未玩夠，甚至乎工作上都可能有好多個轉變，咁但去到我哋呢年紀就唔會話太突如其來有再大嘅轉變。
不過，都需要保持新鮮感同刺激，譬如好似最近我哋終於決定養咗寵物啦，咁一路都冇嘅，因為我哋成日旅行成日好忙，咁我覺得我哋屋企有無工人姐姐自己兩人住，我又覺得如果，養寵物好似令到佢（狗狗）好悶喎，好似成日都唔係屋企陪佢，咁但而家都咁多年之後覺得要去嘅地方都去曬，咁同埋尤其covid呢幾年發覺，可能突然間即係stuck喺個地方好耐嘅，咁就開始養寵物就養咗狗狗，咁呢啲都係維繫我哋之間感情方法。
9.子女問題
因為始終尤其gay couple好難有子女，唔係唔可以，但係對於我呢個年紀我覺得，可能都太遲，而家先做又過咗個timing，咁所以後生一代其實佢哋係有多啲嘅選擇，佢哋幸福好多，但我又唔可以咁講係，因為我亦都比起我以前嘅唔同年代嘅同志長輩，我亦都比佢哋幸福好多！
因為可能我已經好勇敢行出嚟，話我係邊個而亦都係受到支持，甚至乎我而家去做呢個節目，一個咁樣嘅電視節目，我諗係30年前，我細個時嘅香港係冇可能會出現囉！