張崇德專訪王鄭浚仁 大爆《中年好聲音》出局心路歷程回應「黑粉」Q姐現象
王鄭浚仁首度回應瘋狂支持者風暴：Q姐現象疑似係黑粉！
賽事後回顧，網絡上的極端評價讓王鄭浚仁哭笑不得。有人狂熱支持，有人卻無端攻擊，甚至質疑他的職業背景。他無奈說：「不喜歡我的人，說得好像和我有十冤九仇，扮作我身邊人！」面對這些壓力，他選擇專注比賽，不參與網絡爭端，並感謝「海豚粉」的理性支持。網絡上的「Q姐現象」更成為焦點，王鄭浚仁無奈表示：「我真的很難控制，『Q姐』不是我的粉絲，我的『海豚粉』從不攻擊其他選手！」他強調自己與其他參賽者是好友，無意捲入網絡爭議。
「Q姐」由黑粉變狂迷 王鄭首度劃清界線
《中年好聲音3》比賽過程中，網絡上的一個「Q姐現象」是熱議的焦點，王鄭浚仁在專訪中無奈爆料，這一切源自一位名叫「Q姐」的網民。他苦笑說：「中間那時候有個『Q姐』，一開始超不喜歡我，專找我錯處，連我職業都被她起底！」沒想到，風向180度大轉彎，「不知道為什麼，她忽然間又愛上我，開始支持我！」這突如其來的轉變讓王鄭浚仁摸不着頭腦，張崇基也忍不住插話：「這真是矛盾！」然而，「Q姐」的狂熱支持卻埋下禍根，掀起更大的網絡風波。
狂粉惹禍：支持變攻擊引反感
「Q姐」的「愛」來得太猛烈，卻讓王鄭浚仁背負不少壓力。他無奈透露：「她因為『支持』我，去攻擊其他選手，結果有些原本對我OK的網民看到這現象，對我產生憤怒！」這突如其來的連鎖反應讓王鄭浚仁百口莫辯，他激動說：「這些我真的很難控制，因為『Q姐』不是我的粉絲！」張崇基聽後感嘆，網絡時代的輿論與以往大不同，負面聲音瞬間放大，讓歌手壓力山大。王鄭浚仁更直言：「我作為參賽者，最好不要捲入這些事，但這現象真的好奇怪！」
「海豚粉」有愛有紀律：絕不撕逼
為了與「Q姐」劃清界線，王鄭浚仁特別為自家粉絲「海豚粉」平反。他驕傲地說：「我的『海豚粉』都是我認識的人，在我的控制範圍內！我們有WhatsApp群組和fanpage，早就達成共識，絕不攻擊其他選手！」他強調，無論比賽分數高低，粉絲都不會怪罪其他參賽者，「大家相處超和諧，因為他們都是我的好朋友！」
Hater太誇張：十冤九仇荒誕攻擊
比賽過程中，網絡上的Hater更是讓王鄭浚仁哭笑不得。他無奈吐槽：「喜歡我的人很喜歡，不喜歡的Hater說得好像和我十冤九仇，躺在我旁邊，好好了解我的感覺，好好笑！」這些誇張的攻擊讓他啼笑皆非，卻也透露出內心的矛盾與無力。張崇基感同身受，感慨以往歌手只需面對樂迷家中私下的批評，如今網絡卻讓負評無處遁形，參賽者身份變得「很卑微」，難以反駁。
署名Queenie Lee 的《中年好聲音3》 粉絲由一開始的王鄭Hater，變成「王鄭BB」粉絲。（圖片來源：中年好聲音3粉絲情報交流討論分享區@Facebook）
網絡時代歌手之痛 ：參賽者身份變得「很卑微」
談及網絡輿論的衝擊，張崇基和王鄭浚仁不約而同懷念過去的歌手時代。張崇基說：「以前喜歡我們的人會來支持，不喜歡的在家罵我們，我們聽不到！」王鄭浚仁則補充：「那時候做歌手很珍貴，大家買唱片是興奮的，會從不同角度欣賞我們！」如今，網絡讓參賽者動輒被批，王鄭浚仁感嘆：「不喜歡的話，網上隨便寫什麼都可以，我們卻沒機會反駁！」
重提團戰挑戰：隊友失聲臨危受命
回顧比賽中的團戰環節，張崇基與王鄭浚仁初相識源於第15集「團戰暨導師分組賽選拔」，王鄭在賽事中展現了過人的領導力和音樂才華。張崇基特別提到，當時隊友趙浚承意外失聲，王鄭浚仁臨危不亂，帶領隊友完成和聲演出。他回憶道：「除了趙浚承失聲，還有曹越從未唱過和音，我用幾天時間教曹越學和音，她完全不懂，但進步很快！」儘管團隊人數不齊，王鄭浚仁仍以清晰的和聲構思贏得張崇基的讚賞。
比賽辛酸：四次病倒仍堅持
作為新馬區參賽者，王鄭浚仁的比賽之路充滿挑戰。從馬來西亞頻繁飛往香港參賽，不僅花費高昂，還多次因檔期衝突與客戶解約，甚至四度病倒。他感嘆：「每次改機票都很累，坐飛機很長時間，真的很辛苦！」更令人心疼的是，比賽後期他因選歌不理想和低分陷入低潮，甚至動念退賽：「唱得不好，分數又低，好像什麼都做錯了！」幸得母親鼓勵，他才重拾信心，堅持走完比賽。
因為我自己是有唱婚禮的樂隊，那些活動，所以那些期一早就已經做了預約。所以每次如果是有突然的改變，我就要去換，和客戶交代，對不起，我去香港比賽，我找了一些替代品去替代我，有些客戶就不開心，因為我們是要給你，所以他就會……我會用很多時間去解釋，去跟他說，不如我給你一個特別優惠，對不起，不好意思，我安排了一個很好的歌手給你，例如這是我學生、他是我的得力助手，要做很多這些。每次改機票，都是好多花費，其實坐飛機，由馬來西亞坐飛機，其實是很長時間，其實都很累。
選參賽歌屢受版權限制：無奈妥協選歌
比賽中的選歌限制也讓王鄭浚仁倍感無奈。張崇基質疑他為何選唱《Unfaithful》，王鄭浚仁解釋是版權問題所致：「我想唱Adele的《Turning Tables》或《Someone Like You》，但都沒版權，最後只能選Rihanna的歌！」他坦言，多次妥協選歌讓他無法完全發揮，卻也無力改變製作組的安排，只能以熱誠詮釋每首歌。
張崇基仗義平反「技巧型」標籤
對於評審將王鄭浚仁標籤為「技巧型歌手」，張崇基仗義執言，認為這一標籤過於片面。他強調：「音樂不應只看技巧，王鄭浚仁的熱誠和情感同樣重要。高音是比賽的加分項，但不該被說成『賣弄』！」王鄭浚仁也激動回應：「我從沒想過『賣弄技巧』，唱歌是我享受的事，我是用熱誠去設計每場演出！」他希望觀眾能以客觀心態，欣賞他整體的舞台表現，而非僅聚焦技巧。
王鄭浚仁表示：「其實我不是很明白什麼叫做所謂的「賣弄技巧」，或者是Show Off 的。因為唱歌這件事，我是很享受做這件事的。其實我每一次的安排，以及我自己設計的那些東西，其實我是沒有去標籤為表演還是什麼，其實我是用我自己的熱誠去做這件事。可能我也不知道什麼時候開始被人標籤為一個技術型歌手。還有我覺得是，可能是一種感覺，個人的喜好。我也希望其實除了他們聽到所謂的技巧之外，其實我也希望大家可以用一個比較客觀的心態，去看待其實我們是整體，不只是一首歌以及一個演唱⋯⋯」
新馬區使命：孤軍奮戰不言棄
作為新馬區最後一位參賽者，王鄭浚仁背負沉重的使命感。當隊友陸續淘汰，他坦言：「那時候選了20個出來，慢慢淘汰剩下幾個人，最後剩下我一個人的時候，我覺得是越來越孤單。心態上就覺得我不可以這麼快倒下，我真的要做好一點，因為新馬區真的剩下我一個，不可以這麼快倒下，要做好一點。」
音樂夢想：盼展現多元風格
談及音樂風格，王鄭浚仁透露自己鍾愛Funk、Soul R&B和Motown，崇拜Anita Baker和Aretha Franklin。然而，比賽的框架限制了他的多元發揮。他感嘆：「我怕做太多不同風格，評審會不喜歡，所以不敢嘗試！」張崇基則鼓勵，音樂應有更多選擇，不該被狹隘定義。
王鄭談及名字由來：雙姓背後源於感恩
節目一開始時，王鄭也有談及獨特的「王鄭」姓氏，王鄭浚仁分享了其家庭故事。他的父親由生父和養父共同養育，姓氏因此結合了「王」和「鄭」，寓意感恩。他笑言：「在馬來西亞，雙姓氏不算罕見，像李許也有！」這份特殊的背景，讓他的名字從比賽之初便備受矚目。