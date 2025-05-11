張崇德專訪王鄭浚仁 大爆《中年好聲音》出局心路歷程回應「黑粉」Q姐現象

在《中年好聲音3》的激烈賽場上，新馬區歌手王鄭浚仁以其獨特聲音和演出令人印象深刻。不過王鄭落敗後引起不少爭議，最近曾擔任《中3》團戰導師的張崇基專訪王鄭浚仁，深入剖析其比賽心路歷程，揭露他被誤標「技巧型歌手」的委屈，以及對「新馬區代表」的責任感，不過最受關注是王鄭首度提及討論區內對他態度曖昧的「Q姐現象」！