李龍基女友王青霞涉逾期居留遭入境處扣查 基哥知愛人出事痛哭回應
基哥結婚承諾一定唔會變 痛哭剖白1件事
由於李龍基身在廣州，他回覆傳媒詢問指已了解發生的事情，因明天需錄影節目，最快也要21日才回港。至於其他安排，基哥亦表示已搵了謝偉俊律師陪同，又指擔心未婚妻會入獄。並痛哭表示「希望將傷害感到最低」，希望Chris可以明日提堂後，能夠保釋，更強調會「一定支持佢」。
基哥再講內心話，透露未婚妻不會捨得離開自己，至於外界關心會否影響結婚，他就講：「結婚承諾一定唔會變」。
王青霞被入境處扣留 最高刑罰監禁2年+5萬元
據悉，王青霞以旅客身份留港，昨日（18日）因逾期居留而被捕，而根據香港法律規定，居留期限過期的人通常會被驅逐出境，而違規者最高可被判處2年監禁和罰款5萬元。報道亦指出，王青霞將會被落案起訴，明日（20日）在沙田裁判法院提堂。
王青霞自稱透過「優才計劃」來港
她過去曾在採訪中表示，自己是通過「優才計劃」來港，並聲稱「優才計劃」要求申請者具備碩士以上學歷。然而，早前卻爆出其學歷疑似造假，真實性遭到了外界質疑。李龍基曾表示已將，王青霞的學歷問題交由律師處理，不過假若，王青霞確實是通過「優才計劃」來港，並不可能會有逾期居留的問題。
李龍基未婚妻美國飛行學校證實無入讀記錄
李龍基未婚妻Chris曾曬出多張美國飛行學校Pacific States Aviation（PSA）的收據和證書。不過近日就有機構向證書上簽署的導師Rashid Yahya查證，該名導師證實PSA數據庫中並沒有Chris的記錄，亦表示對Chris沒有印象，更指有有可能就此採取法律行動。
Chris 曾經上傳過多張畢業照：
聲稱完成北航EMBA課程 職員指無印象
此外，Chris更曾經在IG曬出北京航天大學EMBA的考卷，表示自己在2017年完成北航EMBA課程，不過北航大學的職員就表示EMBA最後一屆課程在2015年開學，2016/17年度的課程早已停止招生，該名職員亦同樣表示對Chris無印象。
史丹福學位、「國家科學獎」真偽受質疑 即刻改口自辯
另外，Chris亦曾經展示過美國史丹福大學畢業證書和「國家科學技術進步獎」一等獎證書，不過經過翻查後被發現全有造假之嫌時，Chris就即刻改口自辯。曾經聲稱有美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位的Chris，就改口指其課程為史丹福大學的短期課程；而對於「國家科學技術進步獎」證書造假一事，Chris就改口指證書為朋友改圖，但就堅持自己的確有參加相關學習項目。
Chris被爆6年前嫁美國軍人
Chris除了多個學歷證明疑似造假之外，昨日YouTuber「無糧軍師Water」在個人頻道公開Chris舊照，包括Chris拿著「Bride to be」王冠的自拍照和與美國軍人的親吻照，其中一張照片更能看到台上有戒指盒。雖然李龍基曾經在訪問中表示與Chris在2018年開始交往，但「無糧軍師Water」所公開的照片則是在2018年10月拍攝，令網民都認為李龍基被派綠帽！
李龍基還原時間線堅持冇帶綠帽
不過李龍基就對Chris非常有信心，回應指知道該名美國軍人為Chris的前男友，而對方亦曾經向Chris求婚，但就遭Chris拒絕，並在2019年正式分手。李龍基更還原時間線，力證自己冇帶綠帽。李龍基指雖然與Chris在2018年9月於鳳凰城重遇，但在2019年的8月才在一起，而Chris亦在同年4月後就再也沒有回到美國，疫情期間亦難以出境，所以一定沒有與前度再見面。李龍基怒斥有些人為了微薄的課金，而不求真相、不分青紅皂白地故意摸黑，所以覺得自己有必要站出來，為未婚妻Chris還一個清白。
李龍基默認未婚妻黑材料
李龍基早前接受了修哥的專訪，大談近期未婚妻Chris黑材料滿天飛的事件。被修哥問到對自己的想法時，李龍基表示：「唔諗咁多」，更稱：「其實我哋知道，Chris愛我，我愛佢，足夠」。對於最近不斷成為城中熱話時，李龍基默認了早前爆出關於Chris的黑材料：
「講真每一個人都有佢嘅過去，好多人摷佢啲黑材料出嚟畀我睇OK，我咁諗，佢有佢嘅過去，講真我都有我嘅過去，都有黑材料，但係冇人摷出嚟咁解咋嘛。不過千祈唔好摷啊，只不過我真係覺得，人一定有個程序，過去嘅由得佢過去。」
李龍基自爆未婚妻7字承諾
李龍基除了大談Chris的黑材料一事外，更自爆未婚妻對自己許下的7字承諾：「佢都成日同我講：『我以後會乖乖哋』」。而李龍基對未婚妻的承諾非常受落，又表示：「咁就得啦，唔需要太多㗎，以後乖乖哋就ok」。李龍基話畢更向修哥賣口乖稱：「我都係得到修哥嘅教誨」，最後二人一同哼出《沉默是金》的歌詞，為專訪收尾。
Chris送蓋鳴暉油畫被指淘寶買返嚟
此外，網友們還對Chris的畫作提出質疑，認為她的畫作可能是在淘寶上購買的。有網民在淘寶上找到了一幅Chris送給蓋鳴暉的粵劇打扮畫作，並發現該畫作已在淘寶上架和完成交易，買家甚至以「匿名評論」給予五顆星的評價。Chris對於網上的討論感到不滿，並發表了一篇聲明：「我8月8日發布初稿，淘寶商家偷了我的作品8月26日假扮買家去好評！這個操作簡直歎為觀止，這幅畫我繪畫過程完全就在TVB化妝間內完成的，所以化妝間內的認證特別多！」
Chris鬧爆淘寶賣家做法不恰當
Chris之後再公開自己質問該淘寶賣家的對話截圖：「你們這張個評價是虛假的，這些作品不是客人給你的好評。」對方回答：「我們這邊主打的就是臨摹，就是來圖定制，客人喜歡啥，我們老師就給客人畫啥，可能是這個博主的粉絲喜歡這個博主的畫，找我們老師臨摹這個博主的畫回家收藏的。這個畫是臨摹香港一個畫家的作品的呢，有個粉絲喜歡他的作品，發來臨摹定制的。」Chris對於賣家的回答並不滿意，更直指自己就是該畫作的原作人：「他臨摹的畫是我所擁有的，這樣直接轉走了作為好評，也是非常不尊重的，這些作品持有人是我，你公開了我擁有的畫作為好評展示非常不妥。請不要轉走我持有的作品作為你們的好評展示，希望你立馬把這些圖和好評進行下架。」
Chris堅稱每幅作品都是自己親手創作 網民繼續唔信
Chris經常畫畫送給圈中人，譚詠麟、羅家英、陳煒、羅蘭、馬國明、湯洛雯等人都收過她的畫作，Chris曾透露每畫一幅畫約需3星期，絕非代筆。李龍基更直指覺得很心酸，不解為何香港還有如此多睇低人的人。雖然Chris極力堅持自己被屈，但網民亦表示不相信：「咁鍾意影自己，但從來冇一條片係影住自己畫」、「肯定叫佢畫個outline都畫唔到」、「要死撐到幾時」、「叫佢現場畫下啦」、「連書法嘅片都油顏色咁油」。
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