李龍基女友王青霞涉逾期居留遭入境處扣查 基哥知愛人出事痛哭回應

73歲的李龍基與細他36歲的內地女友王青霞（Chris）認愛後引起外界廣泛關注，不過其女友早前連環被爆涉嫌抄襲、學歷造假兼出軌疑雲等醜聞後急急腳「潛水」而引起滿城風雨，不過李龍基都多番對外表示相信女方，亦堅稱2人感情沒問題。然而，今日（19日）有報道指出，王青霞涉嫌在港逾期居留1000天，正被入境處扣留調查。之後被落案起訴，明天（20日）在沙田裁判法院提堂。