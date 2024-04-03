28歲王麗嘉半裸遮胸自拍迎夏日 懶理走光照出po 爸爸王敏德咁反應
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影星王敏德（Michael）與名模馬詩慧（Janet）的二女王麗嘉（Irisa）一向愛派福利，近日天氣愈來愈熱，她更玩埋半裸自拍，僅以單手遮胸，即使係走光相都照po！
王麗嘉 挑戰性感極限
被封為「最大膽星二代」的王麗嘉近日上載了一批自拍福利照，其中有兩張更係一絲不掛超性感，當中有一張她僅以右手遮胸，左手則拎著手機對鏡自拍，雖然她的右手臂似乎遮不住「重點」，但她仍照樣出po，只在相中的走光部位遮上一個Kuromi公仔，效果惹人遐想，睇到網民嘩嘩。
父親王敏德低調畀Like
對於王麗嘉今次這輯挑戰性感極限的自拍照，父親王敏德雖然曾多次講話唔鍾意個女行性感路線，但今次亦有在女兒的帖文下畀Like，不過就冇任何留言，而王麗嘉的母親馬詩慧和家姐王曼喜則分別留下心心眼和火辣的emoji表示支持。
王敏德曾反對女兒曬性感相
王敏德與馬詩慧去年為TVB節目《搵鬼做情人》任嘉賓時，曾直言：「有啲嘢男人先明，你望其他女仔，你知佢哋望緊咩；但當嗰個係你個女時，你會覺得唔係咁好。大部分爸爸都會咁諗，有啲朋友同我講『我睇到你個女，我仲記得佢好細個嗰陣』，我會話『你唔好再幻想落去』！」
王敏德最終妥協讚女兒識玩
王敏德更直指女兒「呃Like」去得太盡，曾直接問王麗嘉：「使唔使咁？」卻被女兒批評太認真，最終王敏德也妥協，並笑指現在已不會再看女兒的性感相：「佢哋（女兒）係OK，我有信心，佢哋識玩啊，都OK啊，佢哋影得好靚。」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@irisashannon