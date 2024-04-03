王麗嘉

28歲王麗嘉半裸遮胸自拍迎夏日 懶理走光照出po 爸爸王敏德咁反應

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影星王敏德（Michael）與名模馬詩慧（Janet）的二女王麗嘉（Irisa）一向愛派福利，近日天氣愈來愈熱，她更玩埋半裸自拍，僅以單手遮胸，即使係走光相都照po！

王麗嘉 挑戰性感極限

被封為「最大膽星二代」的王麗嘉近日上載了一批自拍福利照，其中有兩張更係一絲不掛超性感，當中有一張她僅以右手遮胸，左手則拎著手機對鏡自拍，雖然她的右手臂似乎遮不住「重點」，但她仍照樣出po，只在相中的走光部位遮上一個Kuromi公仔，效果惹人遐想，睇到網民嘩嘩。

（圖片來源：）
王麗嘉一向愛自拍性感福利照。（圖片來源：IG@irisashannon）
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衣著大多走型格性感路線。（圖片來源：IG@irisashannon）
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今次更有一絲不掛望鏡的半裸自拍照，獲網民大讚充滿女人味。（圖片來源：IG@irisashannon）
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這張相中王麗嘉僅以單手遮胸，漏出「重點」來，不過她只以公仔圖案遮住就照出po。（圖片來源：IG@irisashannon）
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仲有一張似是王麗嘉在家中拍攝的自拍照，當中她穿著寬鬆的短上衣，漏出少許「南半球」。（圖片來源：IG@irisashannon）

父親王敏德低調畀Like

對於王麗嘉今次這輯挑戰性感極限的自拍照，父親王敏德雖然曾多次講話唔鍾意個女行性感路線，但今次亦有在女兒的帖文下畀Like，不過就冇任何留言，而王麗嘉的母親馬詩慧和家姐王曼喜則分別留下心心眼和火辣的emoji表示支持。

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王麗嘉亦有po與母親馬詩慧一同出席活動的自拍照，當中馬詩慧中門大開，比女兒更見性感。（圖片來源：IG@irisashannon）
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56歲馬詩慧。（圖片來源：IG@janetma28）
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仲有王麗嘉與家姐王曼喜的合照，兩姊妹現時分別為28歲及31歲。（圖片來源：IG@irisashannon）

王敏德曾反對女兒曬性感相

王敏德與馬詩慧去年為TVB節目《搵鬼做情人》任嘉賓時，曾直言：「有啲嘢男人先明，你望其他女仔，你知佢哋望緊咩；但當嗰個係你個女時，你會覺得唔係咁好。大部分爸爸都會咁諗，有啲朋友同我講『我睇到你個女，我仲記得佢好細個嗰陣』，我會話『你唔好再幻想落去』！」

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王敏德曾多次公開表達對女兒po性感相的不滿，直言：「呢啲相對男人好，但對爸爸就好辛苦！好多朋友拎啲相問我係咪我個女，好尷尬！」（圖片來源：TVB
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王敏德好介意囡囡的出浴照，認為太過火！（圖片來源：IG@irisashannon）

王敏德最終妥協讚女兒識玩

王敏德更直指女兒「呃Like」去得太盡，曾直接問王麗嘉：「使唔使咁？」卻被女兒批評太認真，最終王敏德也妥協，並笑指現在已不會再看女兒的性感相：「佢哋（女兒）係OK，我有信心，佢哋識玩啊，都OK啊，佢哋影得好靚。」

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王敏德兩位千金都已入行做模特兒，經常拍攝不少清涼相養大家眼睛。（圖片來源：IG@irisashannon）
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一家人私下感情好好，王敏德大女王曼喜於去年跟混血攝影師Elaine Chan結婚，一家人都有出席到賀。（圖片來源：IG@irisashannon）
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「鬼妹仔」王麗嘉作風一向大膽，經常在社交網大派福利。（圖片來源：IG@irisashannon）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@irisashannon

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