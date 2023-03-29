王敏德二女喪騷噴血身材 全裸出浴雙腳舉高皆影齊 父親坦言介意女兒豪放

王敏德的二女王麗嘉（Irisa），盡得爸爸的真傳，唔止愈大愈靚女，身材都好鬼火辣，睇到網民噴晒血！不過王嘉麗向來對於騷身材，都唔太吝嗇，經常喺社交平台發放極性感靚相，直程睇到爸爸王敏德錯經出聲話介意囡囡咁豪放…