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王敏德二女喪騷噴血身材 全裸出浴雙腳舉高皆影齊 父親坦言介意女兒豪放

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王敏德的二女王麗嘉（Irisa），盡得爸爸的真傳，唔止愈大愈靚女，身材都好鬼火辣，睇到網民噴晒血！不過王嘉麗向來對於騷身材，都唔太吝嗇，經常喺社交平台發放極性感靚相，直程睇到爸爸王敏德錯經出聲話介意囡囡咁豪放…

王敏德 王麗嘉嬴得爸爸的真傳，愈大愈靚女！
王麗嘉嬴得爸爸的真傳，愈大愈靚女！（圖片來源：[email protected]
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王麗嘉比堅尼自拍高炒狂騷巨咪 效果堅挺衝擊網民視覺

王麗嘉近日再喺IG派福利，今次就貼出自己比堅尼靚相同影片，片中王麗嘉半身躺在泳池裏面，古銅色嘅健康肌膚飽覽無遺，極度邪惡嘅高潮角度，將王麗嘉上圍影到好鬼澎湃，而且望落都好堅挺，簡直係衝擊網民視覺！難怪睇完都有人留言：「好火辣」、「果然青春就係本錢」。

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（圖片來源：[email protected]
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王麗嘉經常派福利喪益街坊

王麗嘉對於騷自己火辣嘅身材，向來都係毫不吝嗇㗎，尺度非常大膽，以為迫爆上圍已經係極限？原來王麗嘉仲試過完全脫去上衣，只用手蓋住重要部份影相，再激啲連全裸出浴照都試過放上社交平台，真係令網民估唔到連星二代都可以去到咁放！我地一齊睇睇王麗嘉嘅性感靚相：

王敏德 尺度去到好大。
尺度去到好大。（圖片來源：[email protected]

王敏德揚言介意囡囡作風太豪放

王麗嘉影相尺度都去到咁盡，又作為星二代備受關注，其父王敏德又點會唔介意？早前王敏德曾經在節目中直言，覺得女女有啲相的確太過火，仲話：「有些東西男人才會明白，男人會知道男人在看什麼，而當主角是你女兒時，你會覺得不太好。」
王敏德曾經因此質問女兒，搞到王麗嘉要即刻刪除出浴圖片。但其妻子馬詩慧（Janet）似乎唔太認同呢個做法，反而認為女兒影相非為了與其他人競爭，而是單純的自我滿足，有啲照片更是由她親自為女兒操刀，包括於峇里島拍攝的全裸出浴照。

王敏德 王敏德好介意囡囡的出浴照，認為太過火！
王敏德好介意囡囡的出浴照，認為太過火！（圖片來源：[email protected]
王敏德 玩到雙腳舉高晒，爸爸介唔介意架？
玩到雙腳舉高晒，爸爸介唔介意架？（圖片來源：[email protected]
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王敏德 一家人私下感情好好！
一家人私下感情好好！（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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