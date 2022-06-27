9位女星初夏水著騷出籠 王麗嘉王曼喜超激現身 郭思琳孕肚「升級」
王麗嘉王曼喜 閃爆 水著 阿媽讚好
王敏德同馬詩慧的兩個女兒王麗嘉、王曼喜近日連環在社交網上分享兩姊妹的比堅尼照，相中兩人著上同款銀色閃爆比堅尼，不過就一個包黑邊、一個包白邊，雖然一向反對兩姊妹行性感的阿爸王敏德未有就今輯水著相表態，但阿媽馬詩慧就有留言，向兩個囡囡大派火辣及心心眼的emoji！
陳婉衡：終於有太陽
早前香港曾一連幾日都陰雨連綿，難得遇著好天氣，36E咪神陳婉衡（Alycia）就立即趕去沙灘，換上火辣比堅尼之餘，又戴上Cap帽和太陽眼鏡，跪在沙灘蓆上大擺Chok甫影靚相，並寫上：「Finally some sun（終於有太陽）」襯上她身後的藍天白雲，獲網民大讚「So fit」、「完美」、「世界級身材」等。
楊秀惠 大晒產後瘦身成果
楊秀惠誕下細女至今4個半月，原來已極速回復苗條身段，日前在社交網大晒帶囝囝出海的片段，片中她著上Coffee（林芊妤）在去年送給她的一件頭吊帶黑色露背泳衣，下襯啡色短褲，大騷白滑靚背同事業線，笑言：「這個夏天，我要穿得美美的帶小孩出海游泳！謝謝Coffee！」
郭思琳 水著準靚媽
仲有兩個多月就生得的準靚媽郭思琳，日前在社交網post出自己的大肚水著照，相中她正穿著比堅尼在天台曬大陽，吸收維他命D，她直言：「從來沒有想過自己會有68KG這個磅數，醫生說寶寶是外國size的中碼（那就是亞洲的大碼咯）所以還是需要再觀察一下，再決定順產還是剖腹。」
陳敏之 李施嬅 隔空撞泳衣大鬥長腿
「索腿天后」陳敏之近日帶住囝囝雷子樂出海暢泳，大享夏日親子時光，同一時間，正身在新加坡的李施嬅都有大晒水著照，兩人更不約而同都係著上由佘詩曼親自設計的同款兼同色泳衣，撞到應一應！不過在鬥長腿方面，似乎係由靚媽陳敏之勝出，連黃翠如都留言大讚她有一對「Super long leg」！
李嘉欣 風采依然
大美人李嘉欣日前趁周末上遊艇出海曬太陽，並激罕分享了兩張遊艇上的三點式靚相，獲網友爭相讚好，大讚她52歲依然零贅肉，身型比例索爆。
黄紫恩 晒噴血三點式做「影後」
現年26歲的黃紫恩（Jojo）日前趁青春留倩影，在社交網大晒三點式靚相，大晒白滑玉背和蜜桃臀，不過相中只得她的側面同背面睇，令網友都紛紛留言「求正面」！
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