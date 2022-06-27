9位女星初夏水著騷出籠 王麗嘉王曼喜超激現身 郭思琳孕肚「升級」

夏天為大地帶來美女，踏入2022年初夏，氣溫愈升愈高，雖然疫情仍未過去，但已有不少女星爭住換上水著，落水暢泳迎接夏日，同陽光大玩遊戲，其中有王麗嘉和王曼喜這對星二代姊妹花，亦有產後4個半月極速瘦身的楊秀惠，以及獲讚為擁有「世界級身材」的陳婉衡等，令網友紛紛睇到心心眼！