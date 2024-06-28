玩轉腦朋友2 姜濤黑圖自嘲撞樣新角色「阿尷」 零偶包獲fans激讚超可愛！
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迪士尼與Pixar的最新力作《玩轉腦朋友2》一上映在全球的總票房已達到2.95億美元（約23億港元），更勢如破竹創下了全球開畫票房最高的動畫電影紀錄。而香港亦將於7月11日上映，今次的配音陣容更有王菀之、Ivy So（蘇雅琳）、Jeffrey魏浚笙、阿正等，令觀眾十分期待。不過電影未上映就已經有極大的討論，皆因續集的新情緒專員阿尷（Embarrassment）就被指撞樣人氣組合MIRROR的成員姜濤！
姜濤撞樣「阿尷」自po黑圖：「一點都不像」
隨著Pixar的最新電影《玩轉腦朋友2》即將在香港上映，有網民熱討新情緒專員－一位名為阿尷（Embarrassment）撞樣MIRROR成員姜濤。姜濤對此也不甘示弱，於社交媒體上發布了一張自己「黑圖」與阿尷對比，並幽默地評論：「一點都不像。」
這番話顯示了他的幽默感和大方態度，迅速引來了大量粉絲的留言更指應該要找姜濤配音「阿尷疑人化」「真人版」「應該要搵你配音啦！」「明明就係你」「呢壇嘢唔係似唔似咁簡單喎」有粉絲甚至留言稱讚他「你可愛好多」「好似呀…一樣咁可愛」，而他的團隊成員Jeremy也加入討論，留言說：「好似」。
《玩轉腦朋友2》新角色阿尷由Jeffery魏浚笙配音
《玩轉腦朋友2》阿尷這個角色由Jeffery魏浚笙配音，擁有粉紅色的外觀和圓潤的身材，性格上則是容易感到尷尬和害怕出醜。這樣的性格設定讓人不禁好奇，阿尷在性格上是否與姜濤有所相似，或者製作方會不會考慮邀請姜濤參與未來的配音工作，為這個角色增添更多生動性？
撰文：東方新地圖片來源：ig＠keung_show、大會提供、IG@jeffreyngai、網上圖片