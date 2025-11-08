TVB 節目巡禮2026｜《玫瑰戰爭》楊茜堯七年復仇計劃曝光 為陳自瑤之死討公道

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB 節目巡禮2026: 重頭戲《玫瑰戰爭》正式曝光劇情大綱，這部劇集改編自才女編劇吳沚默2020年推出的小說《維多利亞的派對》，集結楊茜堯、陳豪、林夏薇等實力派演員，講述娛樂圈姊妹間的明爭暗鬥。劇集原定2024年底開鏡，因劇本修改及演員陣容調整延至8月才正式開拍，當中蔡潔神秘缺席引起關注。預告片畫面豐富震撼，揭示女主角夏無雙（楊茜堯）帶著復仇之心重返娛樂圈，誓要為摯友關子盈（陳自瑤飾）之死討回公道，背後更隱藏驚人黑暗秘密。

《玫瑰戰爭》重磅卡司集結 陳豪林夏薇首度合作

《玫瑰戰爭》演員陣容星光熠熠，除了原有的楊茜堯、陳展鵬、姚子羚等人外，新加入的陳豪、馬國明、林夏薇及陳自瑤令整體實力大幅提升。林夏薇接受訪問時興奮表示，最高興終於能第一次與陳豪合作，更笑言期待有機會嘆「陳豪咖啡」。她透露今次角色與《黑色月光》截然不同，現在見到楊茜堯會忍不住叫她「余滿月」或「Moon姐」，擔心拍攝時會因太投入而叫錯名字。楊茜堯則表示劇中會演回女明星身份，對於有更多熟悉朋友加入感到開心，相信大家都會有默契合作。

楊茜堯透露劇本大幅修改 蔡潔神秘缺席成謎

劇集在製作過程中經歷重大變動，楊茜堯透露現在的劇本跟之前完全不一樣，有新故事情節加入。原本預定參演的蔡潔卻不見蹤影，令外界猜測她是否因檔期或其他原因退出。所有演員對劇情及角色都守口如瓶，保持高度神秘感。製作方面，劇集因修改劇本及加強演出陣容，令開拍時間由原定2024年底延至2025年，顯示TVB對這部作品的重視程度。整個製作團隊都對最終呈現效果充滿信心，期望為觀眾帶來耳目一新的娛樂圈復仇故事。

夏無雙七年後復仇歸來 摯友關子盈死亡成導火線

根據官方公開的劇情大綱，故事關於女星夏無雙（楊茜堯 飾）因摯友關子盈（陳自瑤 飾）自殺身亡，帶著無盡傷痛遠走外地。七年後，她攜帶關子盈的日記，重返鎂光燈下，與好姊妹黎綺雲（林夏薇 飾）、藍鳳儀（姚子羚 飾）、梁菲雅（傅嘉莉 飾）和林安安（鄺潔楹 飾）重聚，合拍電影《玫瑰》。夏無雙表面上表現得姊妹情深，實則暗藏恨意——她清楚知道摯友關子盈是被她們「謀殺」！夏無雙化悲痛為復仇利刃，精心部署潛入天誠娛樂，成功取得老闆陳雲生（陳豪 飾）的信任。她巧妙挑起女人之間的猜忌，令仇人勾心鬥角，並逐步迫她們供出殺害關子盈的真正兇手！然而，關子盈死亡背後還隱藏著更黑暗的秘密……夏無雙聯手關子盈舊愛李德龍（馬國明 飾），逐步揭露真相時，真兇終漸漸露出破綻……

網民期待娛樂圈復仇劇 預告片畫面獲激讚

《玫瑰戰爭》預告片一經公開即引起網民熱烈討論，不少人對這部娛樂圈復仇劇充滿期待。網民留言表示「終於有好劇睇」、「呢個卡司真係勁」、「楊茜堯演技一流」等正面評價。有觀眾特別關注劇中的復仇情節，認為「娛樂圈明爭暗鬥最好睇」、「期待真相大白嗰刻」。亦有網民好奇蔡潔缺席的原因，猜測「係咪有內幕」、「點解突然唔見咗佢」。整體而言，網民對這部集合實力派演員、改編自熱門小說的作品抱有很高期望，認為會是2026年TVB的重點劇集之一。

玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

馬國明 在《玫瑰戰爭》中飾演李德龍

與楊茜堯時隔十餘年再度合作，他表示非常開心，並相信觀眾也和他一樣，對這對「回憶殺」CP組合充滿期待。

姚子羚 加盟《玫瑰戰爭》飾演藍鳳儀

挑戰雙重身份，期待與眾多實力派演員擦出火花！

黃庭鋒 在《玫瑰戰爭》中飾演黎天明

將是他首次挑戰律師角色，並與陳星妤展開一段感情線！這次與馬國明、楊茜堯等眾多實力派演員的合作，讓他感到既興奮又緊張。

陳星妤 在《玫瑰戰爭》中首次與馬國明合作

飾演莊寶兒的她透露，與馬國明的角色關係「非常深切」，這讓她對這次合作充滿期待。

陳楨怡 在《玫瑰戰爭》中飾演楊素希

她對能參與這部劇感到非常開心，並表示劇本引人入勝，像小說一樣讓人想一直看下去。

玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

玫瑰戰爭｜林夏薇拍戲意外受傷 坐輪椅送院片段曝光 消瘦模樣引關注
TVB 2026劇集巡禮｜高海寧4劇在手稱霸視后 周嘉洛吳偉豪當街裸跑搶鏡 網民：畫面太震撼！
傅嘉莉驚爆意外緊急送醫 傷勢曝光還原事件：眼角膜被割走3mm
44歲陳自瑤生日P孖人妻閨密 罕曬性感吊帶裝 網民驚嘆三人撞樣：以為三姊妹！
陳自瑤開工「陰招」跣楊茜堯！踢爆王浩信婚姻關係 眾人超尷尬反應「心照不宣」
陳星妤新劇開鏡意外爆大鑊！ 失言劇透關鍵身份嚇窒廖慧儀？
陳自瑤44歲生日深圳開工 避談王浩信顯尷尬？面有難色回應夫妻真人騷傳聞！
38歲林夏薇再鬥楊茜堯！破產風波後消瘦露面 網民驚見宣傳照「面目全非」

楊茜堯攜林夏薇再聚爭視后！聯手「神級陣容」主演《玫瑰戰爭》劇情曝光！
TVB節目巡禮2025｜15部劇集公布故事大綱 明年全新演出陣容

玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：抖音圖片）
（圖片來源：抖音圖片）
玫瑰戰爭 楊茜堯 新劇《玫瑰戰爭》劇情圍繞娛樂圈藝人之間的勾心鬥角，陳自瑤透露自己飾演一個「非常之特別的角色」，但為免劇透而未有詳述。（圖片來源：IG@tvb77atelier）
新劇《玫瑰戰爭》劇情圍繞娛樂圈藝人之間的勾心鬥角，陳自瑤透露自己飾演一個「非常之特別的角色」，但為免劇透而未有詳述。（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 網民嘅焦點近日集中喺林夏薇嘅外貌上，紛紛議論佢嘅新造型帶來顯著變化，直呼幾乎認唔出係佢（圖片來源：IG@tvb77atelier）
網民嘅焦點近日集中喺林夏薇嘅外貌上，紛紛議論佢嘅新造型帶來顯著變化，直呼幾乎認唔出係佢（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）
玫瑰戰爭 楊茜堯 （圖片來源：IG@tvb77atelier）
（圖片來源：IG@tvb77atelier）

圖片來源：TVB 資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 