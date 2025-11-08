TVB 節目巡禮2026｜《玫瑰戰爭》楊茜堯七年復仇計劃曝光 為陳自瑤之死討公道

TVB 節目巡禮2026: 重頭戲《玫瑰戰爭》正式曝光劇情大綱，這部劇集改編自才女編劇吳沚默2020年推出的小說《維多利亞的派對》，集結楊茜堯、陳豪、林夏薇等實力派演員，講述娛樂圈姊妹間的明爭暗鬥。劇集原定2024年底開鏡，因劇本修改及演員陣容調整延至8月才正式開拍，當中蔡潔神秘缺席引起關注。預告片畫面豐富震撼，揭示女主角夏無雙（楊茜堯）帶著復仇之心重返娛樂圈，誓要為摯友關子盈（陳自瑤飾）之死討回公道，背後更隱藏驚人黑暗秘密。