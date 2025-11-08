TVB 節目巡禮2026｜《玫瑰戰爭》楊茜堯七年復仇計劃曝光 為陳自瑤之死討公道
《玫瑰戰爭》重磅卡司集結 陳豪林夏薇首度合作
《玫瑰戰爭》演員陣容星光熠熠，除了原有的楊茜堯、陳展鵬、姚子羚等人外，新加入的陳豪、馬國明、林夏薇及陳自瑤令整體實力大幅提升。林夏薇接受訪問時興奮表示，最高興終於能第一次與陳豪合作，更笑言期待有機會嘆「陳豪咖啡」。她透露今次角色與《黑色月光》截然不同，現在見到楊茜堯會忍不住叫她「余滿月」或「Moon姐」，擔心拍攝時會因太投入而叫錯名字。楊茜堯則表示劇中會演回女明星身份，對於有更多熟悉朋友加入感到開心，相信大家都會有默契合作。
楊茜堯透露劇本大幅修改 蔡潔神秘缺席成謎
劇集在製作過程中經歷重大變動，楊茜堯透露現在的劇本跟之前完全不一樣，有新故事情節加入。原本預定參演的蔡潔卻不見蹤影，令外界猜測她是否因檔期或其他原因退出。所有演員對劇情及角色都守口如瓶，保持高度神秘感。製作方面，劇集因修改劇本及加強演出陣容，令開拍時間由原定2024年底延至2025年，顯示TVB對這部作品的重視程度。整個製作團隊都對最終呈現效果充滿信心，期望為觀眾帶來耳目一新的娛樂圈復仇故事。
夏無雙七年後復仇歸來 摯友關子盈死亡成導火線
根據官方公開的劇情大綱，故事關於女星夏無雙（楊茜堯 飾）因摯友關子盈（陳自瑤 飾）自殺身亡，帶著無盡傷痛遠走外地。七年後，她攜帶關子盈的日記，重返鎂光燈下，與好姊妹黎綺雲（林夏薇 飾）、藍鳳儀（姚子羚 飾）、梁菲雅（傅嘉莉 飾）和林安安（鄺潔楹 飾）重聚，合拍電影《玫瑰》。夏無雙表面上表現得姊妹情深，實則暗藏恨意——她清楚知道摯友關子盈是被她們「謀殺」！夏無雙化悲痛為復仇利刃，精心部署潛入天誠娛樂，成功取得老闆陳雲生（陳豪 飾）的信任。她巧妙挑起女人之間的猜忌，令仇人勾心鬥角，並逐步迫她們供出殺害關子盈的真正兇手！然而，關子盈死亡背後還隱藏著更黑暗的秘密……夏無雙聯手關子盈舊愛李德龍（馬國明 飾），逐步揭露真相時，真兇終漸漸露出破綻……
網民期待娛樂圈復仇劇 預告片畫面獲激讚
《玫瑰戰爭》預告片一經公開即引起網民熱烈討論，不少人對這部娛樂圈復仇劇充滿期待。網民留言表示「終於有好劇睇」、「呢個卡司真係勁」、「楊茜堯演技一流」等正面評價。有觀眾特別關注劇中的復仇情節，認為「娛樂圈明爭暗鬥最好睇」、「期待真相大白嗰刻」。亦有網民好奇蔡潔缺席的原因，猜測「係咪有內幕」、「點解突然唔見咗佢」。整體而言，網民對這部集合實力派演員、改編自熱門小說的作品抱有很高期望，認為會是2026年TVB的重點劇集之一。
馬國明 在《玫瑰戰爭》中飾演李德龍
與楊茜堯時隔十餘年再度合作，他表示非常開心，並相信觀眾也和他一樣，對這對「回憶殺」CP組合充滿期待。
姚子羚 加盟《玫瑰戰爭》飾演藍鳳儀
挑戰雙重身份，期待與眾多實力派演員擦出火花！
黃庭鋒 在《玫瑰戰爭》中飾演黎天明
將是他首次挑戰律師角色，並與陳星妤展開一段感情線！這次與馬國明、楊茜堯等眾多實力派演員的合作，讓他感到既興奮又緊張。
陳星妤 在《玫瑰戰爭》中首次與馬國明合作
飾演莊寶兒的她透露，與馬國明的角色關係「非常深切」，這讓她對這次合作充滿期待。
陳楨怡 在《玫瑰戰爭》中飾演楊素希
她對能參與這部劇感到非常開心，並表示劇本引人入勝，像小說一樣讓人想一直看下去。
玫瑰戰爭｜林夏薇拍戲意外受傷 坐輪椅送院片段曝光 消瘦模樣引關注
TVB 2026劇集巡禮｜高海寧4劇在手稱霸視后 周嘉洛吳偉豪當街裸跑搶鏡 網民：畫面太震撼！
傅嘉莉驚爆意外緊急送醫 傷勢曝光還原事件：眼角膜被割走3mm
44歲陳自瑤生日P孖人妻閨密 罕曬性感吊帶裝 網民驚嘆三人撞樣：以為三姊妹！
陳自瑤開工「陰招」跣楊茜堯！踢爆王浩信婚姻關係 眾人超尷尬反應「心照不宣」
陳星妤新劇開鏡意外爆大鑊！ 失言劇透關鍵身份嚇窒廖慧儀？
陳自瑤44歲生日深圳開工 避談王浩信顯尷尬？面有難色回應夫妻真人騷傳聞！
38歲林夏薇再鬥楊茜堯！破產風波後消瘦露面 網民驚見宣傳照「面目全非」