47歲「玻璃朱」朱庭萱認罪不小心駕駛 被揭有3次交通刑事案底
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曾自稱黃宗澤舊愛，47歲飲食界網紅「玻璃朱」朱庭萱，年初駕車於灣仔撞傷一名菲律賓籍男子，事後未能向警方提供呼氣樣本被控不小心駕駛，早前在東區法院認罪。
47歲「玻璃朱」撞傷人認罪被判社會服務令200小時
47歲飲食界網紅「玻璃朱」朱庭萱言行一向出位，曾自稱黃宗澤舊愛，兼與多位圈中人關係密切，早前多次高調撐楊明。「玻璃朱」近日被控不小心駕駛，事源今年年初駕車於灣仔天樂里交界撞傷一名正橫過馬路的菲律賓藉男子，事發後拒「吹波仔」（提供呼氣樣本），早前在東區法院認罪，被判社會服務令200小時，及停牌兩年及自費完成駕駛改善課程，並要罰款2千元。
「玻璃朱」被揭有3次交通刑事案底
「玻璃朱」朱庭萱被揭過去曾3次涉及交通的刑事記錄，控方透露她曾有3次交通刑事案底，牽涉2次不小心駕駛及1次酒後駕駛。而最近一次的案情指，今年1月28日，在灣仔道與天樂里交界不小心駕駛及拒提供呼氣樣本罪，撞到1名54歲菲律賓籍男子的腰部。警員到場後，她在第一次酒精呼氣測試下發現酒精含量超標，警員將帶她回警署，並要求再進行舉證呼氣測試但她卻拒絕。
「玻璃朱」求情：盛情難卻被逼飲3杯
「玻璃朱」事後求情指事發當晚與朋友聚舊，盛情難卻被逼飲3杯，事發後有悔意，已經將車輛賣掉又承諾戒酒。裁判官嚴舜儀判處「玻璃朱」社會服務令200小時，停牌兩年及自費完成駕駛改善課程，並罰款2千元。
「玻璃朱」高調撐楊明
「玻璃朱」與娛圈中多位藝人關係密切，其中廣為人知是她曾高調撐楊明。二人早前曾一起做核酸檢測義工，到深水埗包裝抗疫物資。兩年前楊明出演《機場特警》時，玻璃朱都有出post力撐。
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