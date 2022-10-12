中年好聲音｜48歲「玻璃朱」朱庭萱參賽 呻未被約面試 搵TVB高層求助

無綫新選秀節目《中年好聲音》近日在電視台進行面試，引來超過1,500人報名參加，其中原來有曾自稱黃宗澤舊愛的48歲飲食界KOL「玻璃朱」朱庭萱，引來不少傳媒報道，其後「玻璃朱」在社交網發文澄清自己年輕年參加過的歌唱比賽，係19區而非18區，文中更大呻TVB的面試安排混亂，打亂了她的陣腳！