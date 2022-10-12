中年好聲音｜48歲「玻璃朱」朱庭萱參賽 呻未被約面試 搵TVB高層求助
「玻璃朱」朱庭萱曾奪歌唱比賽冠軍
「玻璃朱」朱庭萱在面試中穿著一身白色上衫加牛仔褲的露腰打扮現身，自我介紹時，她表示小時候曾參加過19區歌唱比賽，並奪得灣仔區冠軍。 原來她細個寫「我的志願」都是做歌星，長大後更曾獲唱片公司邀請試音，唯她因為自己的工作環境及一些個人原因，而選擇拒絕，成為她一生人一個好大的遺憾。她介紹自己職業為金融工作，也是一名教烹飪的KOL，曾為TVB拍過不少煮食節目，以及一個講生仔的節目。之後她就唱出了葉蒨文的《我要活下去》。
遲遲未被約面試 要搵TVB高層求助
其後「玻璃朱」又在社交網分享自己由報名到面試的經過，文中她大呻TVB的面試安排混亂，令她被打亂了陣腳，她說：「自己一直好鍾意唱歌，細個時玩好多歌唱比賽，同經常跟少年警訊四圍表演。所以當TVB舉辦《中年好聲音》嘅時候，個仔即刻叫我要去試下，所以我好快係九月中就報咗名。但當時都完全冇諗過唱咩歌。結果傳媒報道上星期首次面試，我覺得好奇怪我咁早報名點解都冇人搵我去？好多人同我講我哋呢啲背景身份嘅人TVB唔會俾我哋入圍，唔通真係？最後搵咗一位高層朋友查詢，佢過咗一日回覆話約咗我星期六嚟試音。但當時真係無人通知過。」
稱染疫後把聲未好返
「玻璃朱」續說：「又過多幾日嘅星期四晚十點，佢哋終於有人打嚟約星期六7pm試。我話夜晚要湊小朋友，可唔可以下晝嚟？佢好堅決話時間唔改得！咁我唯有盡量安排啦…得一日時間，又要準備mmo、又要揀歌又要練歌，唯有盡力做啦。佢本身話要清唱一隻同有音樂伴奏嘅一隻，我揀咗《我要活下去》清唱，同《假如》音樂伴唱。其實上次中咗新冠之後，把聲未完全好返，仲有少少沙，高音有少少拆。無辦法，盡力試啦。（你哋見我最近都冇開live唱歌就知啦）」
呻被TVB安排打亂陣腳
「玻璃朱」在文中控訴當日排隊加輪候面試，足足等了兩個多小時：「當日去到，喺門口排隊成一個鐘先入到去。我哋7點面試呢批，應該係當日最後嘅三、四十人啦。入到入面又坐多一個半鐘，勁凍冷氣好彩著咗長袖衫，但冇食晚飯個人都殘殘地。之後就再安排到試音室門口等，我去咗洗手間出嚟後，突然就同我講我係下一個唱！嘩大佬好突然，兩個幾鐘頭未開過把聲冇講過嘢。又係嗰句，盡做啦。」
解釋首歌本身就好短
「玻璃朱」被傳媒報道指唱了約1分多鐘就被叮走，她在文中解釋《我要活下去》本身就係一首好短的歌：「入到去介紹自己，唔知點解係咪太耐無企台，越講嘢就越緊張。《我要活下去》係一首好短嘅歌，仲要唱6句後就要去到好高音嘅部份，清唱就可以係好短時間發揮到，但佢哋突然話叫我用伴奏唱，我都唔知應唱《假如》好定唱佢好。當時係有少少打亂陣腳。」
評判得張佳添同伍仲衡
「玻璃朱」話好奇怪點解自己咁早報名，但就咁遲先有得面試：「入到去只見兩位評判張佳添同伍仲衡，下午喺度嘅志偉哥同肥媽都已經走咗。佢哋話原來我19號係好早報名，唔怪得之我當日見嗰啲參賽者全部都係幾百同過千嘅號碼，咁細Number真係得我一個。我仍然係覺得有啲奇怪點解我咁早報名，唔會安排係上星期第一批去試音呢？仲要安排到試音當日最後一批人下晝都唔畀我去。同期一齊試音好多都係報咗名幾日甚至一日…真心唔明。」
指有一個評判好似幾滿意
「玻璃朱」直言覺得自己揀錯歌：「太耐無企台真係有啲緊張，又未開聲。結果越唱越震，把聲越嚟越緊，發揮唔到自己應有嘅水準。大家有平時聽開我唱live都知我唔止噉，覺得自己又一次揀錯歌。面試真係唔應該揀啲太難度高嘅。因為唱現場同你平時練歌相比，起碼冇咗兩、三成真實水準。睇現場評判反應，一個好似幾滿意、一個就普通啦。入唔入到圍？五五波啦，最終決定權都係TVB。」
自爆患上抑鬱症
「玻璃朱」又提到自己今年上半年曾因被控不小心駕駛，而患上抑鬱症：「其實今年上半年經歷咗單官司，令到自己患上咗抑鬱症一段時間，當時幾個月做咩都提唔起勁，亦唔想見任何人。呢兩三個月好返好多，而今次仔仔鼓勵之下走咗去面試，都算對自己踏出咗一大步。Move on！我對自己試音時表現就唔太滿意，而且參加者臥虎藏龍，真係高手在人間。種種因素加埋，自己志在參與，對入圍唔抱太大期望。但今個比賽有機會畀一班成熟嘅朋友追下夢，參加者更高達1500人，希望以後各大媒體舉辦多啲類似嘅比賽啦～Good show！」
最後「玻璃朱」補充：「仲有，傳媒記者們，寫嘢唔該專業啲。第一，我當年係參加19區唔係18區。第二，首歌比較短分幾鐘就唱晒一段，唱晒成段咪叮囉，唔洗攞人哋唱3分幾鐘嚟比較去變相踩我嘅唔該晒！」
重溫「玻璃朱」參加《中年好聲音》面試（約1:58:53開始出現）：
自稱黃宗澤舊愛 曾因不小心駕駛罪被判社服令
47歲飲食界網紅「玻璃朱」朱庭萱言行一向出位，曾自稱黃宗澤舊愛，兼與多位圈中人關係密切，早前多次高調撐楊明。「玻璃朱」近日被控不小心駕駛，事源她今年年初駕車於灣仔天樂里交界撞傷一名正橫過馬路的菲律賓藉男子，事發後拒「吹波仔」（提供呼氣樣本），早前在東區法院認罪，被判社會服務令200小時，及停牌兩年及自費完成駕駛改善課程，並要罰款2,000元。
被揭有3次交通刑事案底
「玻璃朱」朱庭萱被揭過去曾3次涉及交通的刑事記錄，控方透露她曾有3次交通刑事案底，牽涉2次不小心駕駛及1次酒後駕駛。而最近一次的案情指，今年1月28日，在灣仔道與天樂里交界不小心駕駛及拒提供呼氣樣本罪，撞到1名54歲菲律賓籍男子的腰部。警員到場後，她在第一次酒精呼氣測試下發現酒精含量超標，警員將帶她回警署，並要求再進行舉證呼氣測試但她卻拒絕。
「玻璃朱」求情：盛情難卻被逼飲3杯
「玻璃朱」事後求情指事發當晚與朋友聚舊，盛情難卻被逼飲3杯，事發後有悔意，已經將車輛賣掉又承諾戒酒。裁判官嚴舜儀判處「玻璃朱」社會服務令200小時，停牌兩年及自費完成駕駛改善課程，並罰款2千元。
朱庭萱「玻璃朱」高調撐楊明
「玻璃朱」與娛圈中多位藝人關係密切，其中廣為人知是她曾高調撐楊明。二人早前曾一起做核酸檢測義工，到深水埗包裝抗疫物資。兩年前楊明出演《機場特警》時，玻璃朱都有出post力撐。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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