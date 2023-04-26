KOL捷運車廂意外露胸狠半球 網上擁48萬粉絲性感相密密影　

打工仔生活日理萬機，去到收工時段地鐵車廂點會唔迫爆人？網上流傳一張圖片，見到有一名短髮嘅靚靚OL喺捷運車廂上邊瞓着咗，就連上衣胸前鈕扣都突然爆開，胸狠的暴乳喺眾目睽睽之下若隱若現，非常震撼網民！然而呢一位短髮OL，竟然係一名受歡迎嘅KOL！？