KOL捷運車廂意外露胸狠半球 網上擁48萬粉絲性感相密密影
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打工仔生活日理萬機，去到收工時段地鐵車廂點會唔迫爆人？網上流傳一張圖片，見到有一名短髮嘅靚靚OL喺捷運車廂上邊瞓着咗，就連上衣胸前鈕扣都突然爆開，胸狠的暴乳喺眾目睽睽之下若隱若現，非常震撼網民！然而呢一位短髮OL，竟然係一名受歡迎嘅KOL！？
KOL捷運車廂意外露奶 效果胸狠
社交網絡群組近日瘋狂流傳圖片，內容就係一名短髮嘅靚靚KOL，返工返到攰攰豬，一上到捷運車廂即刻閉目養神瞌眼瞓，點知胸前鈕扣突然爆開，隨即成為網民熱烈討論嘅關注點！照片中可以見到，短髮嘅OL頸上面掛住一條藍色嘅吊繩，穿着住杏色嘅緊身衣，米色嘅性感短裙，完全將S級嘅身材曲線表露無遺，加上若隱若現嘅驕人上圍，網民都大讚短髮OL索爆鏡，瘋狂起底相中OL嘅身份，睇嚟網民嘅反應的確熱烈！
女OL真實身份竟係網紅！？
兩張震懾網民眼球嘅圖片，瞬間令到網民變身金田一，用盡千方百計找出短髮女OL嘅真實身份。最後網民終於發現呢一位正妹OL，真實身份就係馬來西亞嘅網紅「瑋兒」，喺Instagram坐擁48萬粉絲，果然號召力驚人！
而上文兩張靚相，正正就係「瑋兒」在2022年10月搭車時拍攝的，當時呢幾張照片已經吸引到6萬人讚好，睇嚟大家都難以抗拒正妹的睡相，更有網民留言：「我怎麼都沒遇到過這種好事」、「我放大只是為了看刺青而已」、「這視角會秒殺一票男性！」我哋一齊睇睇「瑋兒」其他靚靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地編輯部圖片來源：[email protected]、[email protected]爆廢公社