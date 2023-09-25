港台瑜伽教練Niki粉絲人數急升 突晒婚紗相被網民睇到呢樣嘢！

近日香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》一段教瑜珈影片瘋傳！主角係身材出眾的瑜珈教練郭雅琪（Niki），IG追蹤人數更急升至4.3萬！近日她再次派福利，晒出性感婚照，衝擊視角！