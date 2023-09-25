港台瑜伽教練Niki粉絲人數急升 突晒婚紗相被網民睇到呢樣嘢！
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近日香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》一段教瑜珈影片瘋傳！主角係身材出眾的瑜珈教練郭雅琪（Niki），IG追蹤人數更急升至4.3萬！近日她再次派福利，晒出性感婚照，衝擊視角！
瑜伽教練Niki逼爆上圍晒婚照疑失守！
Niki身材出眾，一身低胸瑜伽裝非常吸睛！近日她在IG再出擊，竟然晒出多張婚照，大騷深長事業線！Niki留言指：「我要結婚啦！」一度嚇壞網民，其後即時補上一句：「講笑，工作工作。」不過，亦有眼利網民指「睇到乳貼」，疑似失守。Niki即回覆解釋指：「啊 無貼wo」。
瑜伽教練Niki超火辣身材竟被指為上位
《港台體壇123》條片爆紅！有網民留言激讚：「睇完條片想學瑜伽了」、「50幾分鐘淨係睇6分鐘已經覺得內容好豐富」、「好波」，不過亦有人批評：「條女幾識上位，睇嚟好想出名。」
瑜伽教練Niki超火辣身材引起網民關注
瑜伽教練郭雅琪（Niki）在節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節中，為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，如海豚式、下犬式、拱橋、側身平板、頭倒立等。除了專業的示範，更貼身指導新主持人慢慢完成高難度動作。
瑜伽教練Niki 成RTHK「流量密碼」
不過吸引網民眼球的，除了瑜伽動作外，網民亦將焦點放在美女瑜伽教練的健康性感身材上。當日Niki教練身穿緊身低胸白色吊帶Sport Bra，在做示範動作期間，完美地展現玲瓏又健康性感的身材。不少網民都大讚瑜伽教練的動作非常專業，令人總是目不轉睛地一看再看，紛紛留言表示「睇完條片想學瑜伽了」、「條片我睇左幾個鐘」。同時又讚港台「識啲嘢喎」，懂得如何搶到「流量密碼」，值得一讚！Niki亦有在個人IG分享當日拍攝的花絮照，有粉絲留言表示「終於有理由睇rthk」。
有片重溫！
瑜伽教練Niki IG擁3.6萬粉絲
瑜伽教練郭雅琪（Niki）在個人IG粉絲急升至3.6萬，她亦不時分享自己的生活照，如泳衣照、與寵物生活照、旅遊照，以及在家中示範瑜伽動作的短片等等。
更多瑜伽教練Niki的靚相：
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撰文：東方新地圖片來源：IG@niki_yaqi