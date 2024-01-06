瑜伽教練Niki撘地鐵慘遭大叔非禮拍片重演如何被摸！
瑜伽教練Niki撘地鐵慘遭大叔非禮
瑜伽教練Niki日前在社交平台上自爆撘地鐵期間慘遭大叔非禮：「OnX，剛剛坐喺到好專心睇手機，有個戴口罩嘅大叔，佢起身跟住就敢隨手摸X我大腿…真係onX。第一次喺隔離掂到我，我以為佢唔小心…跟住就咁…啊啊啊啊啊我完全反應唔到，因為佢衝落車。好嬲。」嚇到唔識反應嘅Niki更拍片重演如何被摸，光睇片段都覺得好過分！事後Niki再出限時動態，表示「好唔開心」。
Niki逼爆上圍晒婚照疑失守
瑜伽教練Niki身材出眾，憑香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》一段教瑜珈影片成功吸引一眾網民眼球。早前她在IG再出擊，竟然晒出多張婚照，大騷深長事業線！Niki留言指：「我要結婚啦！」一度嚇壞網民，其後即時補上一句：「講笑，工作工作。」不過，亦有眼利網民指「睇到乳貼」，疑似失守。Niki即回覆解釋指：「啊 無貼wo」。
瑜伽教練Niki超火辣身材引起網民關注
瑜伽教練郭雅琪（Niki）在節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節中，為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，如海豚式、下犬式、拱橋、側身平板、頭倒立等。除了專業的示範，更貼身指導新主持人慢慢完成高難度動作。
瑜伽教練Niki 成RTHK「流量密碼」
不過吸引網民眼球的，除了瑜伽動作外，網民亦將焦點放在美女瑜伽教練的健康性感身材上。當日Niki教練身穿緊身低胸白色吊帶Sport Bra，在做示範動作期間，完美地展現玲瓏又健康性感的身材。不少網民都大讚瑜伽教練的動作非常專業，令人總是目不轉睛地一看再看，紛紛留言表示「睇完條片想學瑜伽了」、「條片我睇左幾個鐘」。同時又讚港台「識啲嘢喎」，懂得如何搶到「流量密碼」，值得一讚！Niki亦有在個人IG分享當日拍攝的花絮照，有粉絲留言表示「終於有理由睇rthk」。
有片重溫！
瑜伽教練Niki IG擁3.6萬粉絲
瑜伽教練郭雅琪（Niki）在個人IG粉絲急升至3.6萬，她亦不時分享自己的生活照，如泳衣照、與寵物生活照、旅遊照，以及在家中示範瑜伽動作的短片等等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！