瑜伽教練Niki撘地鐵慘遭大叔非禮拍片重演如何被摸！

早前憑香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》一段教瑜珈影片爆紅的瑜珈教練郭雅琪（Niki），日前在社交平台自爆在搭地鐵時，遭奇怪大叔摸大腿非禮，嚇到唔識反應嘅Niki更拍片重演如何被摸！