瑜伽教練Niki介紹港島行山路線 逼爆上圍勁搶Fo 換比堅尼仲煞食

現年23歲的瑜伽教練Niki（郭雅琪）因早前上港台體育節目《港台體壇123》教觀眾在家做瑜珈運動，畫面相當吸睛，而引起網民關注，近日Niki就同與行山資訊專頁合作，拍片介紹港島行山路線，每個鏡頭都相當煞食！

