瑜珈教練Niki上港台教瑜珈 超火辣身材引起網民關注被迅速起底

香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節，一連五集邀請了瑜珈教練郭雅琪（Niki），向觀眾介紹居家運動。節目中Niki為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，當中又彎腰、拱橋、側身平板等動作，畫面相當吸睛，又吸引一班網民的高度關注，被迅速起底！