瑜珈教練Niki上港台教瑜珈 超火辣身材引起網民關注被迅速起底
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香港電台RTHK體育節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節，一連五集邀請了瑜珈教練郭雅琪（Niki），向觀眾介紹居家運動。節目中Niki為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，當中又彎腰、拱橋、側身平板等動作，畫面相當吸睛，又吸引一班網民的高度關注，被迅速起底！
瑜珈教練Niki超火辣身材引起網民關注
瑜珈教練郭雅琪（Niki）在節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節中，為觀眾示範一系列由淺入深的瑜珈動作，如海豚式、下犬式、拱橋、側身平板、頭倒立等。除了專業的示範，更貼身指導新主持人慢慢完成高難度動作。
瑜珈教練Niki 成RTHK「流量密碼」
不過吸引網民眼球的，除了瑜珈動作外，網民亦將焦點放在美女瑜珈教練的健康性感身材上。當日Niki教練身穿緊身低胸白色吊帶Sport Bra，在做示範動作期間，完美地展現玲瓏又健康性感的身材。不少網民都大讚瑜珈教練的動作非常專業，令人總是目不轉睛地一看再看，紛紛留言表示「睇完條片想學瑜珈了」、「條片我睇左幾個鐘」。同時又讚港台「識啲嘢喎」，懂得如何搶到「流量密碼」，值得一讚！Niki亦有在個人IG分享當日拍攝的花絮照，有粉絲留言表示「終於有理由睇rthk」。
有片重溫！
瑜珈教練Niki IG擁3.6萬粉絲
瑜珈教練郭雅琪（Niki）在個人IG粉絲急升至3.6萬，她亦不時分享自己的生活照，如泳衣照、與寵物生活照、旅遊照，以及在家中示範瑜珈動作的短片等等。
更多瑜珈教練Niki的靚相：
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圖片來源：IG@niki_yaqi、YouTube@RTHK香港電台節目截圖