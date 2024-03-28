瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜衛詩雅剖白「第三者」心聲 演技層次多變

《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》在昨晚（3/27）播出的第3集「重逢 ·覆轍」講述Diamond（衛詩雅飾）在疫情後終於回到香港，與在香港唯一知己大衛（陳湛文飾）重逢。大衛表面答應與Diamond的新男友Alan吃飯認識，但內心卻相當抗拒。命運弄人，眾人數次安排飯局仍未能成事，但與此同時大衛在工作時卻遇到一名疑似是Alan（唐浩然飾）的乘客，對方卻帶著妻兒一同乘搭，大衛害怕Diamond再次重蹈覆轍成為別人的第三者，終把自己的猜疑告訴Diamond，Diamond不敢相信自己再次犯同一個錯誤，決斷地和Alan分手。愛情的世界無道理但有天理，曾被人拆散愛情的大衛，也總有機會無意拆散別人的感情。