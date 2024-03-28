瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜衛詩雅剖白「第三者」心聲 演技層次多變
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜陳湛文借出自家讓衛詩雅與男友甜蜜共處
昨晚播出的第3集中，大衛（陳湛文飾）本來答應 Diamond （衛詩雅飾）借出自家廚房讓她親自下廚招待從外地返港的新男友Alan（唐浩然飾），當大衛外出買紅酒準備和二人吃飯之際，卻收到 Diamond電話告知Alan因剛回港有時差在大衛家睡著了。大衛掃興地獨自飲悶酒食飯之餘，帶有潔癖的他更不禁想像另一個男人和 Diamond 睡在自己的梳化上，馬上取出疫情用剩的消毒槍在梳化上瘋狂噴灑，殺掉名為「新男友」的病毒，此時Diamond 留下的那隻屬於他男友的企鵝公仔，更似是在一旁恥笑大衛為何甘願好人做到盡。
又因為同一隻企鵝公仔，大衛誤以為曾經當過第三者的 Diamond 又重蹈覆轍再和有婦之夫一起，陰差陽錯地拆散了 Diamond 和新男友 Alan。大衛猜疑Diamond重蹈覆轍的當下，無奈、憤怒及難過的心情混合在一起，不禁直接問Diamond：「點解你要行返以前條舊路？」正當Diamond不明大衛所指時，大衛只好再直接點明：「你係咪咁鍾意啲結咗婚嘅男人？」勾起Diamond上一段感情的舊傷。
而又在命運的吊詭安排下，大衛當司機時又接載了因失戀而喝醉的 Alan，更在車上勸勉 Alan 不要破壞別人的感情關係，勸他：「有啲嘢你條命係有嘅，就點都會畀你； 你條命係無嘅呢，就算有人送到你隻手，都會有人搶返走。」殊不知自己的感情正正就是被眼前司機破壞的 Alan 竟默默同意他的建議，接受命運不再挽回Diamond。
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜衛詩雅剖白成為「第三者」心聲 情感豐富演技層次多變
衛詩雅飾演的 Diamond 發現大衛作為她的好友，竟懷疑她自甘再當第三者，回想過去當第三者的非自願與委屈，終忍不住在大衛面前剖白心聲長近 5 分鐘，由不忿、委屈、自責到自傷自憐：「嗰啲結咗婚嘅男人自己可唔可以安份啲，佢叫我等佢，我又真係等，等到佢老婆死咗，我以為終於等到，但原來有啲嘢，個天唔想你要嘅，去到門口都會行返轉頭。」此場情感一氣呵成，呈現複雜情緒變化直至終於忍不住落淚，情感層層遞進，讓人深感憐惜，身為第42屆金像獎最佳女主角提名之一，演技毋容置疑。
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜衛詩雅唐浩然無緣再續CP 被陳湛文意外拆散
衛詩雅與唐浩然這對 《Food Buddies》CP 在《絲絲》這個平行時空裡再續前緣，一埋位超有默契，可惜戲中卻被陳湛文意外拆散….
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜無法走出感情中的舊傷 就讓別人斬斷情絲
Diamond 果斷和 Alan 分手後跟大衛坦白當年做第三者不是自己所想，痛過一次更絕不甘心再當別人第三者，只是想不到命運弄人。兩個均在前一段感情受傷的朋友互相安慰，Diamond意外幫大衛清理掉瑪嘉烈留下的最後一罐啤酒，大衛為Diamond在雨天吃掉那個本來為 Alan 焗的蛋糕， 互為對方抺去往日情傷。Diamond突發奇想將蛋糕拎出窗外淋雨減少甜味，兩人發現雨天都可以開心過，失戀也可以笑對，濕水的蛋糕也可以別有風味。兩人共同經歷感情的中傷痛，也不願自己重蹈往日的覆轍，要是下不了決心，那就讓別人幫忙斬斷情絲。
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜陳湛文為本劇注入黑色幽默 展現命運弄人的可笑
本集同系列過往風格稍有不同，在糾結與沉重的愛情中透出一種黑色幽默，由本身喜劇經驗豐富的陳湛文演出恰到好處，令人在感歎愛情與命運弄人同時，亦能會心微笑。
拍攝夜遊SOHO街道有運到 微微細雨增添整場浪漫氣氛
拍攝劇集時常言需要「等運到」，巧妙的天時地利人和卻能意外凝造特別氛圍的場面。有些場面本來想有雨落但卻偏偏無雨落，本來無打算落雨的場口卻偏偏迎來細雨，但意外的微微細雨卻令原本大衛和Diamond夜遊SOHO這場戲加上了矇朧美感，而為人風度的陳湛文更在拍攝組準備雨具時讓出唯一的雨傘給衛詩雅，為兩人增添細雨紛紛的浪漫情懷。
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜重溫第3集精華
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