瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜黎彼得客串演出！五位主角大結局前夕開live玩劇透
黎彼得Peter演出大衛父一角 與積琪蓮共譜黃昏之戀
這次《絲絲》除了陳湛文Peter之外，還有另一個Peter黎彼得。「雙Peter」共演父子非常有默契，與陳湛文飾演的大衛不同，黎彼得飾演的父親Peter是個相當熱情多話的人，很快便與陌生人混熟之餘，更經常為附近的人帶來歡樂，不知是否因此也令大衛天生帶有一份幽默的特質。而這次黎彼得更與飾演積琪蓮的區嘉雯有非常多對手戲，兩人共譜的黃昏之戀為觀眾在眾多疚結的感情線中看到難得溫馨幸福的一面。
原以雪糕車為藍本 後因拍攝條件改為雪糕電單車
原本設定大衛父親和大衛一樣喜歡開車到處去，但不是開Uber或的士，而是開雪糕車！本來劇組打算租用雪糕車拍攝，但為了配合製作成本，於是改為使用這款越來越少出沒的雪糕電單車，正所謂窮則變、變則通！
白松露真身其為黑松露 重要道具密切留意再次出現時機
本集劇中烈火得知Diamond對白松露有情意結，為討Diamond歡心連忙飛車出去尋找白松露。劇中的松露道具雖的確是真松露，但其實是黑松露，真的白松露一來相當昂貴，二來拍攝時正值夏季並不是白松露的出產季節，因此劇組利用黑松露製作白松露道具，這麼大顆的黑松露也只是五百元！這個重要道具之後還會出現為劇情帶來重大影響，密切留意！
今晚11點 五位主角齊齊在Facebook開Live與大家見面！
踏入絲絲大結局之際，五位主角陳湛文、衛詩雅、廖子妤、傅孟柏以及鍾雪瑩將會在結局前與大家開Live見面，對四人交叉的感情線好奇、又或者想要「質問」四位角色「到底想點？」的觀眾們就要在Live前準備好問題啦！
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜上集劇情提要
大衛瑪嘉烈一同前往花店尋求答案 各自得到感情啟示
大衛種的鑽石玉露不知從何時起變得斑斑駁駁，葉片像是被不明細菌侵蝕一樣，即使大衛想盡辦法也無法帶來改變，而碰巧瑪嘉烈從花店老闆全哥(陳翊麒 飾)手上得來的魔豆也從沒發過芽，令她對魔豆所帶來的幸福也失去希望，但大衛卻不願放棄，想為瑪嘉烈照顧魔豆，更提意一起見全哥找解法方法。全哥發現大衛的鑽石玉露水太多又不夠日照，提示他：「溫情之外都要有啲熱情。」而瑪嘉烈那顆從沒破殼而長的魔豆，則被提示需要先讓魔豆浸暖水：「哩種豆外殼好堅硬，如果冇打開佢個外殼，係咁施肥係唔會發芽。」兩人似乎都在全哥口中得到啟示。
瑪嘉烈幫大衛完成父親牽掛 讓他將戒指贈予積琪蓮
大衛得知父親在街上暈倒，連忙回家探望，而陪同大衛前去的瑪嘉烈卻發現原來之前為精神食堂運送物資的車手Peter就是大衛的父親。瑪嘉烈和Peter兩人一見如故相當投契，但Peter指自己年紀大身體也差，卻有一個心願想要完成，他想把一隻畢業戒指送給心上人，卻因戒指尺寸不合而苦惱，想叫大衛幫忙修改尺寸但又怕兒子粗心大意，此時瑪嘉烈一口答幫忙。兩人得知Peter想把戒指贈予積琪蓮，便故意帶兩人出外，為Peter製造浪漫的示愛機會，討得積琪蓮相當歡心。
眼見Chloe割傷自己 引起烈火心中對父母的憤怒情結
叛逆少女Chloe(曾睿彤 飾)雖然外表看似堅強，對父母關係存在暗湧也早有預感，但當父母終於撕破臉決定離婚後，她卻沒想到會如此難受，更在營地用刀𠝹手抒發痛苦，但幸好讓烈火撞見阻止，見子女因父母而受傷，烈火少有地展現溫柔一面陪伴Chloe適應痛苦，更直接走到王生王太面前責罵兩人：「你們兩個大人發生甚麼跟我一點關係都沒有，但是當人家父母至少要對小朋友負點責任。」烈火會如此生氣令Diamond也相當意外，更懷疑烈火是否也曾身同感受。
烈火離開營地前為Diamond送上白松露 Diamond猶豫該如何回應
營地之旅來到尾聲，王生王太一家因烈火昨晚端上的奇珍食材而轉危為機，王生一家雖知婚姻關係不能延續，但親人關係卻不會改變，而Chloe也慢慢適應事實，為了在父母分開後照顧弟弟Dano，她會繼續堅強下去。而因著Diamond的開解，烈火也漸漸走出往日對父親的不滿中，即使兒時父親帶兩兄弟露營時煮的「橙煮蛋」再苦再難吃，也可以有甜美的回憶。烈火得知Diamond對白松露有一份獨特情感，於是在離營時想盡辦法尋找持有白松露的人，想要在離營時把象徵White Diamond的白松露贈予Diamond，Diamond雖然得知烈火對她的曖昧情感，卻不知如何回應。
烈火首次在劇中展現人情味 為少女Chloe抱打不平
早前烈火的種種行為引起許多觀眾對他的負面評價，包括沒有人情味、難以相處、對於女人追到手就不珍惜等等，這集烈火看到少女Chloe因為父母的感情問題而選擇自殘𠝹手，連忙阻止及耐心安撫傷心的她，更為了兩個年幼的孩子出面罵醒不負責任的父親，指責做父母不應為了自己的感情而影響孩子的成長，這樣的烈火似是比以前增添了許多人情味，不知道觀眾對烈火的評價會否因此改變呢？
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