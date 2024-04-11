瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜黎彼得客串演出！五位主角大結局前夕開live玩劇透

《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》昨晚（4/10）播出的第13集，延續上一集各對感情線的後續發展，大衛(陳湛文飾)和瑪嘉烈(廖子妤飾)在烈火(傅孟柏飾)和Diamond(衛詩雅飾)前去露營期間繼續互相陪伴。而另一方面，經歷昨夜王生一家人的感情因狼人殺遊戲而變得破碎後，烈火親眼見證著父母對婚姻的不負責會為孩子們帶來多大傷害，因此憤怒地指責王生不配做人父母，但幸好有Diamond的開解，使烈火意識到再苦的回憶也有甜美的一面。