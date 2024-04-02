瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜傅孟柏險演到味覺錯亂 廖子妤衛詩雅終正面相遇！
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜第6集 《交叉點》
瑪嘉烈Diamond兩大女主終於正面相遇
昨晚（4/1）播出的第6集，講述瑪嘉烈某日與朋友意外光顧Diamond和大衛的水餃店大文號，兩人交流為愛人烹飪心得，瑪嘉烈欣賞Diamond用心炮製「神秘餃」，Diamond被瑪嘉烈為愛人鑽研食譜的用心，這次相遇令瑪嘉烈把Diamond的神秘餃帶到烈火身邊，也令瑪嘉烈自製的XO醬經Diamond之手送到大衛眼前，瑪嘉烈Diamond因水餃結緣，讓四人之間的絲絲開始交纏。
烈火身為名廚陷入味覺危機 瑪嘉烈苦費心思卻被指管太多
作為名廚的烈火味覺是他自信所在，但當突然發現一切無緣無故地變了味，自然信心也會大受動搖，烈火的怪異表現更令二廚Paul(何華超 飾)和甜品師Bella(李敏 飾)也無所適從，就連客人稍稍提一句，也令烈火產生對自己的質疑。見烈火陷入危機，瑪嘉烈當然願意與他一起面對，也想一起幫忙找出味覺失常的根源，卻被烈火指她管太多要她不要多事，只能一個人默默忍受委屈。
烈火被壓力女友雙重夾擊 傅孟柏也險差演到味覺錯亂
本集烈火突然發現自己味覺失常，這個體驗相信不少香港人在疫情期間也有共鳴，但當作名廚味覺的本能突然消失，則令烈火的心情更為複雜，傅孟柏將烈火的不安、躁動和恐懼，再加上面對女朋友過份關心的壓力拿捏得恰如其分，但在現實生活中，直至拍攝時的傅孟柏卻未曾患上新冠。而本集烈火為測試自己的味覺而在廚房不斷試醬直至情緒失控，傅孟柏笑言幸好一take完成，否則他本人真的要試到味覺錯亂。
味道引起眾人回憶 相同的味道可遇不可求
大衛與Diamond想透過開水餃店建立在香港的根，大衛憶起童年豆花店的好味道，便想重新再現，但卻發現味道改變了就改變了，即使Diamond費心復刻往日豆花的味道也不得其果，大衛卻感慨：「原來味道可以洗腦，點解想搵返同一隻味都咁難」Diamond：「每個地方水土都唔一樣，就算是同一種葡萄，釀出來的酒(味道)都會唔一樣。」也令大衛感覺到環境改變了，即使能重現往日味道也只是徒勞，倒不如重新建立自己的味道。
同一時間，烈火因客人對食物的意見而自我懷疑，但到底改變的是他的味道，還是環境呢？可惜陷入危機的烈火並無將食客的感慨聽入耳中：「味道可能無變，但環境、心境改變咗…所以個 Feel 都改變埋」也許這才是烈火味覺失常的根源。
大衛意外大讚瑪嘉烈所製XO醬 兩人即使分開口味亦相近
大衛和Diamond想為水餃增添醬料，Diamond為此也落力研發，而在眾多醬料之中，大衛卻對瑪嘉烈自製的XO醬情有獨鍾，雖然大衛不知醬料來源，卻覺得該款醬比其他醬料都合口味，而Diamond卻覺得瑪嘉烈的XO太搶，不太認同大衛的口味，到底令人鐘情的是味道，還是往日的情感呢？
衛詩雅喂食陳湛文勁冧 廖子妤餵食傅孟柏險哽親
本集兩對情人都有餵食場面，衛詩雅叫陳湛文蒙眼，親自餵他試食一場相當甜蜜，但相反廖子妤餵食傅孟柏時，卻因餃子太大隻，令傅孟柏險些哽親。
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