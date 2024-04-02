瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜傅孟柏險演到味覺錯亂 廖子妤衛詩雅終正面相遇！

ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》第6集《交叉點》以味道作為主題，味道連繫情感，若味道變了，或許是感情走味的先兆。名廚烈火(傅孟柏飾)某日發現自己的味覺失常，到底是染疫後遺或是其他心理因素，他無從得知，只能惶恐度過。瑪嘉烈(廖子妤飾)一再嘗試用不同方法幫助他，但總是被對方拒之門外，是否也暗示著二人感情走了味？另一邊廂，大衛(陳湛文飾)和Diamond(衛詩雅飾)決定一起開水餃店建立他們的味道，但大衛始終覺味道是舊比新好，在在不知情情況下他卻吃下瑪嘉烈原為烈火煮的XO醬，更對這份種味道一試鍾情。大衛想起的可能不只是舊味道，還有往日的一份情感。