瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜Phoebus吳啟洋與盧鎮業小野「HeHe」初體驗
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ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》第6集《交叉點》以味道作為主題，味道連繫情感，若味道變了，或許是感情走味的先兆。今集莎莎（麥詠楠飾）妒忌心大發，與一眾同志朋友大吐苦水，覺得阿臣（Phoebus吳啟洋飾）與另一個女人走得太近，而其實小野、Phoebus 在本集劇情初相遇，兩人一見即有默契⋯⋯
瑪嘉烈與大衛系列絲絲15集全劇透
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜第6集 《交叉點》
Phoebus吳啟洋 Gay Bar初體驗
Phoebus因拍《絲絲》第一次到訪 Gay Bar ，但原來台前幕後很多人都是第一次去Gay Bar，對Gay Bar所知甚少，幸好同志演員《粉紅麻甩 101》的 Zelos & Bu 加入為大家暖場，令整間吧氣氛更為真實充滿生氣，其他演員也因兩位演得放鬆自如。
阿臣Gary初次相遇便有火花 莎莎搶先將阿臣納為己有
認為自己只會一心一意堅持聞同一種味的莎莎卻發現，有時不只女人有威脅，連Gay友也可以有威脅，本想帶阿臣到Gay吧向一眾朋友介紹自己的男友之選，卻不料意外令羊入虎口，令自己的好閨蜜Gary（盧鎮業小野飾）與阿臣眉來眼去，為防自己難得尋覓的男友人選被人搶去，莎莎立即在Gary面前宣布自己與阿臣的情侶關係，而無故「被拍拖」阿臣也沒有抗拒，半推半就與莎莎結成情侶，置身事外的Gary則意味深長地看著他們。
小野、Phoebus相遇擦出曖昧火花 Buber與好Gay友爭仔險勝
小野、Phoebus 在本集劇情初相遇，兩人一見即有默契，眉來眼去之下擦出曖昧情愫，在場的Buber 則表情肉緊，一副「放開嗰個男仔」的神情。幸好本集Buber首先出擊，將Phoebus納為己有，險勝小野一仗。
莎莎妒忌心大發 與Gay友們研討愛情的味道
上集莎莎(麥詠楠 飾)眼見阿臣（吳啟洋飾）與瑪嘉烈做義工做得如此投契，今集立即妒忌心大發，與一眾同志朋友大吐苦水，覺得阿臣與另一個女人走得太近，眼見一眾Gay友個個都有愛情的滋養，莎莎都不禁質疑令愛人喜歡自己的「費洛蒙香水」是否真有其效，但聞著就不像是自己喜歡的味道：「乜愛情嘅味道係咁嘅咩？好攻鼻喎。」Harry（阿Bu 飾）：「啲人話熱戀期分泌嘅賀爾蒙會令人聞唔到另一半身上嘅怪味。熱戀期一過，啲怪味就出返嚟，咪分手囉」
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