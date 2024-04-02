瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜Phoebus吳啟洋與盧鎮業小野「HeHe」初體驗

ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》第6集《交叉點》以味道作為主題，味道連繫情感，若味道變了，或許是感情走味的先兆。今集莎莎（麥詠楠飾）妒忌心大發，與一眾同志朋友大吐苦水，覺得阿臣（Phoebus吳啟洋飾）與另一個女人走得太近，而其實小野、Phoebus 在本集劇情初相遇，兩人一見即有默契⋯⋯