瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜傅孟柏半裸煮食勁吸睛 為拍港劇特訓廣東話三個月
瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜盧慧敏驚喜客串演索爆「前度」
昨晚播出的第2集中，原本以為疫情復常後可以重拾生活的瑪嘉烈卻發現生活仍有暗湧，烈火的前度們紛紛突然出現在他的餐廳，熟落相聚，反而瑪嘉烈作為現任像局外人，不是味兒。後來更發現烈火疑似與前度 Cynthia (盧慧敏飾) 曾結過婚，整夜睡不著等到烈火回家，終於忍不住要與他對質。
一段愛情中，如何處理與身邊其他異性：前度、同事、好友等的關係與界線，是一段感情會否出現裂痕的關鍵。 界線分明的烈火不欲將所有事都與另一半分享，質問瑪嘉烈：「談戀愛不能有一點隱私嗎？」但卻被瑪嘉烈反問：「你同我上床嗰陣有無諗過我都要隱私呀？」兩條無解的質問，激化兩人之間的矛盾。
這一場瑪嘉烈在床上睡不著，到烈火回家時忍不住從床上衝出廳中質問烈火，而飾演瑪嘉烈的廖子妤(Fish)因太激動更在跳下床前不小心弄傷腳，但她仍繼續忍痛演完整場，展現專業面貌。
女神「前度們」勾起廖子妤妒忌心
本集客串烈火前度的女演員們亦極為吸引，包括曾出現《瑪嘉烈與大衛系列 – 前度》的盧慧敏 (Amy Lo)、《全民造星III》的張凱娸（Kiki），眼見烈火的前度均為性格甜美，外形亮麗的女神們，瑪嘉烈不禁對烈火的關係更為擔心。
傅孟柏半裸煮食勁吸睛
劇集中鋼條型身材的的傅孟柏在家經常半裸煮食，食物未吃，單是煮的過程已令人陶醉，為突顯角色鮮明個性，導演特意為烈火加上獨特紋身字句”If you can’t stand the heat, get out of the kitchen”，此句來源於前美國總統杜魯門其中一段名言，除意指烈火身為名廚的職業身份外，亦代表烈火對自我及團隊要求極高，在他眼中，若是承受不了保持巔峰的壓力，就沒有資格繼續留在廚房。而在劇外，傅孟柏的獨特紋身也在拍攝現場引來不少女同事注目，紛紛主動提出幫忙更換戲服及裝收音咪，戲裏戲外，傅孟柏一樣展現強大魅力。
傅孟柏為拍港劇 從零特訓廣東話三個月
曾奪台北電影獎最佳男配的傅孟柏本身完全不懂廣東話，但因為《絲絲》定位始終是港劇，且導演認為一對母語不同的情侶如果一直各自只說自己母語會有一種「雞同鴨講」的感覺，而且他的角色已由台灣來港工作多年，照道理應該總會講一點廣東話，所以特意請傅孟柏在開拍三個月前從零開始學習粵語。更在設計上安排他在工作及對外時均用廣東話，但當談及一些涉及內心的戲時就會用回母語。由於劇集對白不少，對他是一個極大考驗，幸好在他的苦功下完成大部分對白，雖然帶有一點口音，但反而令這個工作上比較嚴肅的角色增添了一份可愛。
莫竣名飾演男神同事 將威脅正宮烈火地位？
另一男神角色 Derek （莫竣名飾）在本集首次出場，戰戰兢兢向同事瑪嘉烈表白，演繹一個「外表像渣男」但「內心像宅男」的完美混合體，帶有強烈反差萌，雖然劇情內容上一出場就離場，不過後續集數將會強勢回歸。
廖子妤獻唱第二集主題曲《輕輕帶過》
廖子妤除參演本劇女主角外，更為劇集獻唱主題曲《輕輕帶過》，身為女主角的她在揣摩角色和劇本時對劇集主題形成了一份獨特體會，更把這份細膩情感融入主題曲之中，為劇集增添一份獨有魅力。
廖子妤錄音前表示心情緊張，更坦言自己演唱本劇主題曲的最大原因是，她雖然為很多歌手拍過MV，但從未擁有過屬於自己的MV，於是ViuTV也想滿足她的這個願望為她拍攝MV，《輕輕帶過》MV的發佈日期將稍後公佈，大家記得密切留意！
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