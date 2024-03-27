瑪嘉烈與大衛系列絲絲｜傅孟柏半裸煮食勁吸睛 為拍港劇特訓廣東話三個月

ViuTV新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》昨晚（3/27）播出的第2集「感情．舊事」以瑪嘉烈（廖子妤飾）角度出發，講述瑪嘉烈經歷疫情後與新男友烈火（傅孟柏飾）開展的感情生活。城市經歷疫情後似是回復如常，瑪嘉烈重回公司辦工卻發現一切人事已非，萌生離職念頭。而身為名廚的烈火在經歷疫情打擊後，磨拳擦掌打算重振餐廳生意，兩人雖然生活在一起，但步調和想法卻不盡相同。烈火大方向瑪嘉烈介紹自己的前度們，但從沒想過瑪嘉烈想不想和他的「前女友們」做朋友，更別提烈火向瑪嘉烈隱瞞了前段關係的種種舊事。