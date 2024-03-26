瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜金像獎提名陣容強勁！陳湛文廖子妤壓抑分手戲爆喊

《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》昨晚（3/25）首播，第一集「會好的」以大衛（陳湛文飾）和瑪嘉烈（廖子妤飾）分手後的生活開展，兩人雖因一場生日派對重遇，但卻再次成為了對方生命中的過路人。陳湛文和廖子妤在分手一幕展現精湛演技，放棄常見分手戲使用的爆發式演技，反而極力將所有感情壓抑，為該場面製造強大張力。《瑪嘉烈與大衛》系列以細緻描繪香港都市男女愛情在日常中的糾結而引起共鳴！