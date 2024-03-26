瑪嘉烈與大衛絲絲｜盤點歷代6位男女主角！林保怡周家怡演得最虐心

由2016年開始播出的ViuTV《瑪嘉烈與大衛系列》，至今一共播出了三季，包括《綠豆》、《前度》和日前首播的《絲絲》。每季都充滿話題性，其中《綠豆》更獲封為神劇之一。以下就為大家盤點整個系列中6位男女主角！