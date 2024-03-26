瑪嘉烈與大衛絲絲｜盤點歷代6位男女主角！林保怡周家怡演得最虐心
盤點歷代《瑪嘉烈與大衛》演員：
瑪嘉烈與大衛綠豆（2016）｜林保怡演得最虐心
《瑪嘉烈與大衛綠豆》貴為ViuTV開台劇，當時邀請到林保怡出演「大衛」一角。林保怡在劇中飾演對女友「瑪嘉烈」溫柔體貼、為愛人無條件付出的「完美情人」。網民都大讚林保怡演技精湛，特別是得悉「瑪嘉烈」突然離開而崩潰大哭的一幕，看到網民們都非常心痛：「不得不說林保怡的演技真是非常好非常好，他幾個表情，就將男人分手的無奈、憋屈表達得淋漓盡致」、「真係睇到心痛」、「入肉又心酸」等。
瑪嘉烈與大衛綠豆（2016）｜周家怡演活「瑪嘉烈」
至於《瑪嘉烈與大衛綠豆》的「瑪嘉烈」就由周家怡出演。當時一直在TVB飾演閒角的周家怡，終於在ViuTV擔正演女主角，不少網民都因其演技感到非常驚豔。網民們都認為周家怡演技自然到位：「瑪嘉烈太婊我差點看不下去」、「她演出了瑪嘉烈的作和內心的不穩定。 開心的笑、強顏歡笑、出軌後面對大衛故作殷勤的笑，都演繹的很到位」等。
瑪嘉烈與大衛前度（2017）｜劉俊謙青澀演技被指未夠班
近年憑電影《小曉》成功在台灣闖出名堂的劉俊謙，在2017年亦出演過《瑪嘉烈與大衛》系列第二季《前度》。在劇中飾演「大衛」一角的劉俊謙，當年只是剛剛出道不足兩年的新人演員，所以當時不少外界聲音都認為他的演技青澀，未能將「大衛」的情感成功傳達給觀眾，叫一眾《瑪嘉烈與大衛系列》粉絲們感到非常可惜。
瑪嘉烈與大衛前度（2017）｜袁澧林獲讚劇中演得最好
不過當時同樣以新人身份在《瑪嘉烈與大衛前度》擔正演「瑪嘉烈」的袁澧林就獲得一致好評。雖然袁澧林演技與劉俊謙一樣青澀，再加上有靚樣搭救，成功獲得網民們的歡心：「袁澧林唔係做得好出色，但係都可以令人恨下去，就算佢嘅感情表達有幾單一都好，起碼我都叫感受到佢嘅嘅感情」、「袁澧林應該是我覺得演得最好的一個，他在劇集很初期已經完全把周家怡時期的今天烈那種性格演出來，而且非常自然到位」等。
瑪嘉烈與大衛絲絲（2024）｜廖子妤打邊爐分手戲超虐心
最新一季《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》於日前（25日）播出，今季由「金像獎最佳女配角」廖子妤飾演「瑪嘉烈」。第一集播出後，網民雖然對《絲絲》的評論兩極，但大部分網民都認為廖子妤演技超班，將沉重的分手戲發揮得淋漓盡致。廖子妤多年來參演過多套ViuTV劇集，早前在《和解在後》飾演出獄少女「浩琳」一角已經深得觀眾喜愛。
瑪嘉烈與大衛絲絲（2024）｜陳湛文1原因令人出戲
在《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》中飾演「大衛」的陳湛文，雖然演技同樣精湛，但因為在《飯戲攻心系列》的「三佬」印象太深入民心，加上廖子妤在《飯戲攻心》中飾演「二佬」的媽媽，二人今次飾演戀人就讓網民們1秒出戲：「三佬同阿媽，點算啊」、「算唔算係『母子戀』」、「有人話見到三弟就即時聯想到 邪釘橫輝 ， 投入唔到 」等。
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