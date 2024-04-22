商台DJ阮子健挑戰用手食燒味飯 網民爆笑留言：用手打邊爐
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隨著香港首階段管制即棄塑膠餐具和其他塑膠產品法例的實施，市民對於替代品如紙製和竹製餐具的討論熱度不減。在這波環保浪潮中，商台DJ阮子健在社交平台上發起了一項無塑生活挑戰，他不僅放棄使用任何餐具，更直接用手進食燒味飯 ，引起了網民熱烈討論！
阮子健無塑生活挑戰用手食燒味飯
阮子健在社交媒體上分享了他的用手食燒味飯的經歷，並留言表示：「學定用手食，環保最積極！話明係走『塑』，所以今日素食走素，走數走素走塑！」引發了網民對於如何在日常生活中減少塑膠使用的討論。阮子健除了上傳了用手食飯的照片外，更上傳了食完飯洗手的照片，不過有網民就笑指此行為反而更加不環保：「嘥曬啲水，番乾淨咪得囉」、「人哋用手巾仔抹手，一個月洗一次手巾仔」等。
網民留言超爆笑：想睇示範食麻辣火鍋
對於阮子健的這一挑戰，網民反應熱烈，有網民提出建議阮子健用手食滑蛋牛飯、肉醬意粉及咖哩牛腩飯，更有網民提出了一個挑戰，要求阮子健嘗試用手打邊爐：「下次火鍋用手夾」、「想睇示範食麻辣火鍋」、「想喊，可能係太感動，為環保可以去到幾盡」等。對於網民的熱情回應和提問，阮子健表示他會努力練習用手食不同的食物，並開玩笑說希望有一天能夠用手食煲仔飯。
圖片來源：Facebook@KY 阮子健