商台DJ阮子健挑戰用手食燒味飯 網民爆笑留言：用手打邊爐

隨著香港首階段管制即棄塑膠餐具和其他塑膠產品法例的實施，市民對於替代品如紙製和竹製餐具的討論熱度不減。在這波環保浪潮中，商台DJ阮子健在社交平台上發起了一項無塑生活挑戰，他不僅放棄使用任何餐具，更直接用手進食燒味飯 ，引起了網民熱烈討論！

