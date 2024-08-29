環球小姐2024｜香港區16強出爐 雷莊𠒇搣甩招牌齙牙力撼「40億千金」蔡頌思

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024於3月完成首輪面試，並由擔任評判的前香港「環球小姐」代表向海嵐，及選美統籌官劉芷希選出16強佳麗。大會昨日（28日）就公開了入圍名單，除咗有選美常客的面孔外，2017年的港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）亦在入圍名單內，靚樣同身材都升級唔少嘅Juliette亦引起唔少網民關注！

