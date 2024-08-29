環球小姐2024｜香港區16強出爐 雷莊𠒇搣甩招牌齙牙力撼「40億千金」蔡頌思
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香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024於3月完成首輪面試，並由擔任評判的前香港「環球小姐」代表向海嵐，及選美統籌官劉芷希選出16強佳麗。大會昨日（28日）就公開了入圍名單，除咗有選美常客的面孔外，2017年的港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）亦在入圍名單內，靚樣同身材都升級唔少嘅Juliette亦引起唔少網民關注！
環球小姐2024｜雷莊𠒇變樣谷到盡上陣
30歲雷莊𠒇於2017年參選港姐，並勇奪冠軍及最上鏡小姐等獎項，不過當時就被指奪冠全靠強勁後台，更因齙牙而被封為「最醜港姐」。雖然雷莊𠒇於翌年代表香港參選國際中華小姐競選兼奪得季軍，不過仍然決心返回加拿大發展，成為最快離巢的港姐之一。
而在環球小姐2024釋出的官方照片中，雷莊𠒇的樣貌精緻咗唔少，除咗招牌齙牙消失咗之外，就連身材都大升級，谷到盡大騷豐滿咗超多的震撼尚上圍，與參選港姐時頗有出入。
環球小姐2024｜「40億千金」蔡頌思
30歲蔡頌思（Jocelyn）係已故百億「海產大王」蔡繼有孫女，爸爸蔡冠深則係新華集團主席。蔡頌思其實仲係選美常客，除咗參加過《2020年度香港小姐競選》，就連《尾二一屆口罩小姐選舉》亦有參選過。不過蔡頌思參選港姐時因合約問題宣布退賽，而口罩小姐則係16強止步。