環球唱片大地震｜高層Duncan正式離任 旗下樂隊石山街即日出歌寸爆贈興

環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan）日前正式離任，離開效力16年的唱片公司。舊老細離巢雖然不勝唏噓，不過旗下樂隊石山街居然揀在同日出新歌《Way Out》（出路）贈興，其主音楊彤更加疑似在IG出Post寸爆舊老細，時間認真啱啱好，難怪引嚟一班網民熱烈討論！