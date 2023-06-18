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環球唱片大地震｜高層Duncan正式離任 旗下樂隊石山街即日出歌寸爆贈興

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環球唱片大中華區董事總經理黃劍濤（Duncan）日前正式離任，離開效力16年的唱片公司。舊老細離巢雖然不勝唏噓，不過旗下樂隊石山街居然揀在同日出新歌《Way Out》（出路）贈興，其主音楊彤更加疑似在IG出Post寸爆舊老細，時間認真啱啱好，難怪引嚟一班網民熱烈討論！

石山街 黃劍濤當年力捧Gin Lee 。
黃劍濤當年力捧Gin Lee 。（圖片來源：[email protected] Music Hong Kong）
石山街 黃劍濤離開時很熱鬧。
黃劍濤離開時很熱鬧。（圖片來源：[email protected]_dunson）

網民投訴環球「捧邊個死邊個」

日前環球唱片IG出Post公布黃劍濤離職的短片，並寫道「Miss u Goodbye」，隨後就有網民在「連登」以「(突發花生) 環球唱片大地震 任職15年董事級高層已被收X」為題，大嘆環球歌手近年處境慘淡「AGA，開個演唱會開成世都開唔成」、「陳凱詠明明自己行都行得好，無啦啦又雪X人」等，結果成功掀起話題推至熱門，大量網民圍爐呻爆。當中更有人指出李幸倪（Jin Lee）心灰離巢都可能與管理層人事有關。

不過黃劍濤近年的確有不少「偉業」，雖然成功與TVB破冰並派出曾比特與TVB合作兼北上參加《聲生不息》，但另一方面卻與商台關係變差，出現環球歌手群起缺席《叱咤頒獎禮2022》的情況，態度相當強硬！而且近年又有傳環球因人事導致多位歌手相繼離巢現逃亡潮，當中包括Jin Lee，而近年有不錯成績的陳凱詠（Jace）亦有傳因此而慘遭雪藏等完約。在黃劍濤離巢當日，有傳陳凱詠未有現身送別舊老細，反而在IG出Po貼家居照並謂「我最癡家大獎」，甚有諷刺意味。

石山街 網民議論紛紛。
網民議論紛紛。（圖片來源：討論區截圖）
石山街 Jace 亦相當「諷刺」。
Jace 亦相當「諷刺」。（圖片來源：[email protected]

石山街出新歌《Way Out》「贈興」

除了有傳「即將離巢」的陳凱詠疑似出Post諷刺舊老細之外，曾經在《叱咤頒獎禮2021》奪得「叱咤樂壇生力軍」的樂隊石山街在黃劍濤離任當日推出全新單曲《Way Out》（出路），歌曲的訊息是指關係終結時直截了當離開，或者是最佳處理方法，總比困在原地踏步好，當中的歌詞例如「再見半秒面亦嫌多」、「拆開面具後 再不便聚舊」等，每句都啱啱食正舊老細離職一事，不少網民都直指贈興味濃！

另一方面，為宣傳新歌，石山街主唱楊彤亦著力在個人IG做宣傳，連出幾Post造勢，不過內容卻令不少網民覺得「句句有骨」寸到爆，例如自嘲「唔紅有原因」、「啲舊同事唔知係咪被我哋首歌Insipre到，啱啱嗰月己經起咗6 、7個（好似係）」，還有網民笑言「係咪專登？」相當應景！

石山街 男成員Marstn落力宣傳。
男成員Marstn落力宣傳。（圖片來源：[email protected]@marstn）
石山街 楊彤的風格一向很灰諧。
楊彤的風格一向很灰諧。（圖片來源：[email protected]@yeung.tung）
石山街 楊彤在IG發功。
楊彤在IG發功。（圖片來源：[email protected]@yeung.tung）
石山街 網民認為有弦外之音。
網民認為有弦外之音。（圖片來源：[email protected]@yeung.tung）
石山街 石山街去年在《叱咤頒獎禮2021》奪得「叱咤樂壇生力軍」。
石山街去年在《叱咤頒獎禮2021》奪得「叱咤樂壇生力軍」。（圖片來源：[email protected]
石山街 網民懷疑石山街專登揀同日出首咁嘅歌。
網民懷疑石山街專登揀同日出首咁嘅歌。（圖片來源：討論區截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：討論區截圖、[email protected]_dunson、[email protected] Music Hong Kong、[email protected]@marstn、[email protected]@yeung.tung資料或影片來源：石山街 Rock Hill Street

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