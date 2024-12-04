瓊瑤逝世｜還珠格格選角內幕公開！原來趙薇林心如都非首選
瓊瑤逝世｜趙薇林心如原來非小燕子紫薇首選
瓊瑤逝世嘅消息亦令過去嘅作品再度引起極高話題，原來當年紅極一時嘅《還珠格格》選角有段故，因此劇奠定演藝圈地位嘅趙薇及林心如原來並非瓊瑤嘅首選！當年「小燕子」一角本想由台灣女星李婷宜來飾演，但因為其經理人一心想李婷宜成為「龍女郎」，因此便為佢推掉「小燕子」一角。而「紫薇」本想由瓊瑤嘅御用女主角陳德容演出，可惜對方因沒有檔期，錯失爆紅角色。
瓊瑤逝世｜再翻拍《還珠格格》呢位小花最有望加入
早年內地曾傳出將會再度翻拍《還珠格格》，鑑於第一代「小燕子」（趙薇飾）已經深入民心，因此第二代（黃奕飾）以及第三代（李晟飾）都未能取得佳績。至於第四代「小燕子」，則有傳將由內地新生代小花，被封為「國民閨女」嘅楊紫演出，其扎實嘅演技及符合角色嘅外貌亦令唔少觀眾表示適合兼期待！
瓊瑤逝世｜千字遺書向讀者告別
瓊瑤離世嘅消息一出，唔少讀者都十分錯愕，不過就在消息傳出後，瓊瑤嘅社交平台就突然再度更新，發表了其遺書以及最後的作品《當雪花飄落》。瓊瑤在文中表示「不想聽天由命」、「想為這最後的大事『作主』」因而選擇輕生。瓊瑤在千字文中回顧自己嘅一生，並表示自己此生能愛能狠，是真正的「活過」了，並囑咐各位讀者別為自己嘅離世難過。
各位親愛的朋友知音們：
不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！
「翩然」是我最喜歡的兩個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了！
這是我的願望，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。
上蒼對於生命的過程，設計得不是很好。當人老了，都要經過一段很痛苦的「衰弱、退化、生病、出入醫院、治療、不治」的時間，這段時間，可長可短，對於必將老死的人，是多大的折磨！萬一不幸，還可能成為依賴「插管維生」的「臥床老人」！我曾經目睹那種慘狀。我不要那樣的「死亡」。
我是「火花」，我己盡力燃燒過。如今，當火焰將熄之前，我選擇這種方式，翩然歸去。我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。
朋友們，不要為我的「死亡」悲哀，為我笑吧！生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」這些，我都在有生之年，擁有過了！我「活過」了，不曾辜負此生！
我最放不下的，就是家人和你們。「愛」緊緊的繫著我心，你們都是我最最不捨的。為了讓我的靈魂（不知道人類有沒有靈魂），也能「翩然」，大家為我笑、為我高歌、為我飛舞吧！我在天之靈，會與你們「共舞」的！
別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。
注意，我「死亡」的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助「老人」們，快樂的「歸去」！
親愛的你們，要勇敢，要活出強大的「自我」，不要辜負來世間一趟！這世間，雖然不是十全十美，也有各種意外的喜怒哀樂！別錯過那些屬於你的精彩！
千言萬語說不盡，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！
瓊瑤 寫於淡水雙映樓
2024、12、3
淑玲代發2024.12.04
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