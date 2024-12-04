瓊瑤逝世｜還珠格格選角內幕公開！原來趙薇林心如都非首選

86歲知名作家瓊瑤多年來寫過唔少膾炙人口嘅作品，而電視劇《還珠格格》就正係其中一部最著名嘅作品之一。不過今午（4日），台灣媒體就突然傳出瓊瑤於家中輕生嘅消息，瞬間引起外界關注。瓊瑤嘅社交平台隨後亦由其秘書淑玲代為發表遺書，而瓊瑤生前嘅作品，亦再次成為網民熱議嘅話題……

