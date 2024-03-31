中年好聲音2︱甄妮狠批冠軍古淖文「原來評判喜歡油膩誇張」
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《中年好聲音2》的總決賽剛剛落下帷幕，由前亞視《亞洲星光大道》參賽者古淖文奪冠，但賽後不少網民對此結果提出質疑，甚至有人懷疑存在「造馬」的情況。樂壇「風紀」甄妮對此發表看法，不僅為落敗的譚輝智和顏米羔抱不平，更直言不諱地批評冠軍古淖文的表現「油膩誇張」。
甄妮尖銳狠批古淖文表現
在社交網站上，甄妮對古淖文的表現給出了直接而尖銳的評價。「給滿分～笑到找牙」、「一把火～燒到～不停音不準，只怪火太大了」、「哈哈哈，晚宴～我被古冠軍放在他手機𥚃帶回家了！哎呀」，這些言論無疑表達了她對古淖文當晚表現的不滿和嘲諷。
網民質疑古淖文奪冠背後關係
賽後，有網民在網上暗示古淖文能夠奪冠可能與他的人脈關係有關。「本身就係熟又識嘅，點會咁易俾一個素人奪冠。試嚇咁多個評審都唔識嘅冇關係嘅，睇嚇佢契仔入唔入到前十」，對此，甄妮也表示認同，並進一步批評評判的標準。「哦！原來評判喜歡油膩誇張精，絕非素人。忘記了要有觀眾緣親切感，非常非常重要！唉！老油條，沒有成長的空間！」她還諷刺TVB的節目選擇，「TVB要的是即食麵！多分明白明白！想起死回生救荷包！睇嚇𠶧！」
甄妮與狄波拉共同支持譚輝智
在這場爭議中，甄妮不僅表達了對古淖文的不滿，還透露了自己和好友狄波拉對譚輝智的支持。「拉姑喜歡譚，睇落有眼光，群群之中他最好，可造之材。」她認為譚輝智在眾多參賽者中表現最為出色，有成為明日之星的潛力。
甄妮寄語新人要學習張學友
最後，甄妮建議他們應該以張學友為榜樣，保持謙虛的態度。「例：學友入行幾十年，表演及談話之中都仍持有一份謙和澀，這是自然氣質，永遠不敗！新冠歌手真要重頭學起！別自嗨太久哦！」這番話語無疑是對新晉冠軍古淖文的間接批評，也是對所有新人的寶貴忠告。
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圖片來源：Facebook@Jenny Tseng 、《中年好聲音2》截圖