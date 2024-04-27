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甄妮被伍仲衡直播大爆「唔找數」二人網上開火拉埋肥媽落水

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香港樂壇資深歌手兼自封「樂壇風紀」的甄妮，近日在社交媒體上與《中年好聲音2》評判伍仲衡網上駁火，引起廣泛關注。甄妮被指在節目中對參賽者古淖文的評價「油膩誇張」，而伍仲衡則在直播中暗示有歌手攻擊節目並「唔找數」，雙方隨後在網上互相開砲。

「樂壇風紀」甄妮力撐譚輝智 狠批古淖文表現

甄妮在社交媒體上力撐《中年好聲音2》參賽者譚輝智，並對冠軍古淖文的表現提出批評，稱其為「油膩誇張」。這番言論引起了伍仲衡的注意，他在與周國豐的直播中回應了這一批評。

伍仲衡直播爆料 暗指甄妮「唔找數」

伍仲衡在直播中提到有歌手攻擊《中年好聲音》節目，並透露這位歌手在業界有「唔找數」的名聲。他表示自己聽聞許多關於這位歌手的事情，包括與人合作後不支付報酬的行為。

甄妮 伍仲衡在直播中提到有歌手攻擊《中年好聲音》節目，並透露這位歌手在業界有「唔找數」的名聲。他表示自己聽聞許多關於這位歌手的事情，包括與人合作後不支付報酬的行為。（圖片來源：Facebook@伍仲衡）
伍仲衡在直播中提到有歌手攻擊《中年好聲音》節目，並透露這位歌手在業界有「唔找數」的名聲。他表示自己聽聞許多關於這位歌手的事情，包括與人合作後不支付報酬的行為。（圖片來源：Facebook@伍仲衡）
甄妮 伍仲衡在直播中提到有歌手攻擊《中年好聲音》節目，並透露這位歌手在業界有「唔找數」的名聲。他表示自己聽聞許多關於這位歌手的事情，包括與人合作後不支付報酬的行為。（圖片來源：Facebook@伍仲衡）
伍仲衡在直播中提到有歌手攻擊《中年好聲音》節目，並透露這位歌手在業界有「唔找數」的名聲。他表示自己聽聞許多關於這位歌手的事情，包括與人合作後不支付報酬的行為。（圖片來源：Facebook@伍仲衡）

甄妮社交網大反擊 揭露伍仲衡不是

面對伍仲衡的指控，甄妮在社交網站上作出了強烈回應。「既被諷為風紀，粗重嘢就交給我做吧！那個台該看，那個台不該看，我會向大家報告！你們都去忙吧！不用客氣」，甄妮如此表示。她還進一步點名批評伍仲衡，並提到了與另一評判肥媽之間的恩怨。

甄妮 面對伍仲衡的指控，甄妮在社交網站上作出了強烈回應。（圖片來源：Facebook@甄妮）
面對伍仲衡的指控，甄妮在社交網站上作出了強烈回應。（圖片來源：Facebook@甄妮）

甄妮翻摷舊帳 肥媽借耳環事件再被提起

甄妮不僅回應了伍仲衡，還提到了與肥媽的過往糾紛。她回憶起肥媽曾向她借耳環卻未歸還的事件，並暗示這反映了對方的人品問題。

甄妮與肥媽多年恩怨 互不相讓

甄妮與肥媽之間的恩怨可以追溯到多年前。甄妮曾經狠批房祖名及柯震東的涉毒事件，而肥媽則對此表示不認同，認為即使作為長輩，也不應該在事情發生時去踩人。

甄妮過往瘋狂事蹟 與林青霞三人同床

除了與伍仲衡及肥媽的爭執外，甄妮還透露了自己年輕時的瘋狂事蹟，包括曾與老公和林青霞三人同床過夜的經歷。

甄妮 甄妮不僅回應了伍仲衡，還提到了與肥媽的過往糾紛。她回憶起肥媽曾向她借耳環卻未歸還的事件，並暗示這反映了對方的人品問題。（圖片來源：Facebook@甄妮）
甄妮不僅回應了伍仲衡，還提到了與肥媽的過往糾紛。她回憶起肥媽曾向她借耳環卻未歸還的事件，並暗示這反映了對方的人品問題。（圖片來源：Facebook@甄妮）

中年好聲音2︱甄妮尖銳狠批古淖文「油膩誇張」另撐譚輝智可造之材

《中年好聲音2》總決賽結束，不少網民對賽果提出質疑，甚至有人懷疑「造馬」。樂壇「風紀」甄妮近日再發文，不僅為落敗的譚輝智和顏米羔抱不平，更狠批冠軍古淖文的表現「油膩誇張」。

甄妮 （圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）
（圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）

甄妮尖銳狠批古淖文表現

在社交網站上，甄妮對古淖文的表現給出了直接而尖銳的評價。「給滿分～笑到找牙」、「一把火～燒到～不停音不準，只怪火太大了」、「哈哈哈，晚宴～我被古冠軍放在他手機𥚃帶回家了！哎呀」，這些言論無疑表達了她對古淖文當晚表現的不滿和嘲諷。

甄妮 （圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
甄妮 （圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）

網民質疑古淖文奪冠背後的關係

賽後，有網民在網上暗示古淖文能夠奪冠可能與他的人脈關係有關。「本身就係熟又識嘅，點會咁易俾一個素人奪冠。試嚇咁多個評審都唔識嘅冇關係嘅，睇嚇佢契仔入唔入到前十」，對此，甄妮也表示認同，並進一步批評評判的標準。「哦！原來評判喜歡油膩誇張精，絕非素人。忘記了要有觀眾緣親切感，非常非常重要！唉！老油條，沒有成長的空間！」她還諷刺TVB的節目選擇，「TVB要的是即食麵！多分明白明白！想起死回生救荷包！睇嚇𠶧！」

甄妮 （圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）
（圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）
甄妮 （圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）
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（圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）
甄妮 （圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）
（圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）

甄妮與狄波拉共同支持譚輝智

在這場爭議中，甄妮不僅表達了對古淖文的不滿，還透露了自己和好友狄波拉對譚輝智的支持。「拉姑喜歡譚，睇落有眼光，群群之中他最好，可造之材。」她認為譚輝智在眾多參賽者中表現最為出色，有成為明日之星的潛力。

甄妮 （圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
甄妮 （圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）
（圖片來源：Facebook@Jenny Tseng ）

圖片來源：Facebook@伍仲衡、Facebook@甄妮、Facebook@Jenny Tseng、《中年好聲音2》截圖

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