甄妮連環炮轟伍仲衡「你那位」欲訴諸法律 獲周啟生力挺：出名有義氣
甄妮澄清「走數」指控並警告可能訴諸法律
伍仲衡在一次直播中提出了對甄妮的「走數」指控，這一指控迅速在網絡上引起了廣泛的討論。甄妮隨後在Facebook上發長文澄清，強烈否認了這些指控。她公開向伍仲衡發出挑戰，要求對方提出確鑿的證據：
「伍仲衡先生，我認識你嗎？你那（哪）位？走數～只要證據確鑿，我十倍奉還，全HK人都是見證人！」
她還表示，對於網絡上的不實言論，她已經做好了法律行動的準備：「毀謗是有法律責任的。任何人都要三思！別嗨（High）過頭不知收斂。我可是準備好了！」甄妮同時提醒各大網友和KOL要遵守規則，不應該濫用公共資源來散播謠言，擾亂社會秩序。
周啟生力挺甄妮：她是樂壇的義氣人物
對於這場風波，著名作曲家周啟生也站出來發聲，力挺甄妮。周啟生回憶起自己年輕時與甄妮的合作經歷，對她的人品和慷慨大方給予高度評價：
「甄妮姐姐享譽華語樂壇半世紀，出名有義氣，我10幾歲就跟住佢走埠做演唱會，感激佢俾機會我哋一眾樂手！我認識嘅佢，為人大方闊綽，咁多年來，我從未聽過佢爭人一毫子！PS：想嗌交嗰啲無聊人，唔好嚟搵我，唔鍾意睇我講嘢就唔好睇！我唔同蠢人討論㗎！哈哈大笑」
「樂壇風紀」甄妮力撐譚輝智 狠批古淖文表現
甄妮在社交媒體上力撐《中年好聲音2》參賽者譚輝智，並對冠軍古淖文的表現提出批評，稱其為「油膩誇張」。這番言論引起了伍仲衡的注意，他在與周國豐的直播中回應了這一批評。
伍仲衡直播爆料 暗指甄妮「唔找數」
伍仲衡在直播中提到有歌手攻擊《中年好聲音》節目，並透露這位歌手在業界有「唔找數」的名聲。他表示自己聽聞許多關於這位歌手的事情，包括與人合作後不支付報酬的行為。
甄妮社交網大反擊 揭露伍仲衡不是
面對伍仲衡的指控，甄妮在社交網站上作出了強烈回應。「既被諷為風紀，粗重嘢就交給我做吧！那個台該看，那個台不該看，我會向大家報告！你們都去忙吧！不用客氣」，甄妮如此表示。她還進一步點名批評伍仲衡，並提到了與另一評判肥媽之間的恩怨。
甄妮翻摷舊帳 肥媽借耳環事件再被提起
甄妮不僅回應了伍仲衡，還提到了與肥媽的過往糾紛。她回憶起肥媽曾向她借耳環卻未歸還的事件，並暗示這反映了對方的人品問題。
甄妮與肥媽多年恩怨 互不相讓
甄妮與肥媽之間的恩怨可以追溯到多年前。甄妮曾經狠批房祖名及柯震東的涉毒事件，而肥媽則對此表示不認同，認為即使作為長輩，也不應該在事情發生時去踩人。
甄妮過往瘋狂事蹟 與林青霞三人同床
除了與伍仲衡及肥媽的爭執外，甄妮還透露了自己年輕時的瘋狂事蹟，包括曾與老公和林青霞三人同床過夜的經歷。
中年好聲音2︱甄妮尖銳狠批古淖文「油膩誇張」另撐譚輝智可造之材
《中年好聲音2》總決賽結束，不少網民對賽果提出質疑，甚至有人懷疑「造馬」。樂壇「風紀」甄妮近日再發文，不僅為落敗的譚輝智和顏米羔抱不平，更狠批冠軍古淖文的表現「油膩誇張」。
甄妮尖銳狠批古淖文表現
在社交網站上，甄妮對古淖文的表現給出了直接而尖銳的評價。「給滿分～笑到找牙」、「一把火～燒到～不停音不準，只怪火太大了」、「哈哈哈，晚宴～我被古冠軍放在他手機𥚃帶回家了！哎呀」，這些言論無疑表達了她對古淖文當晚表現的不滿和嘲諷。