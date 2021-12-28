68歲巨肺歌后甄妮疑轟李靚蕾「最毒婦人心」：人性的基本底線都沒有
文：東方新地｜圖：[email protected]甄妮、微博@李靚蕾、[email protected]鄧紫棋
甄妮轟最毒婦人心，恥笑不配高學歷
68歲的甄妮近年長居台灣，鮮有在香港露面，但不時會在社交網站分享生活點滴，早前她就在Facebook開Post說：「才明白『最毒婦人心』若她第二，沒人能第一。」時間上適逢王力宏與李靚蕾的事被炒熱，難免令人聯想起她罵的對象正是李靚蕾。
之後，甄妮針對李靚蕾的留言愈來愈明顯，包括「連人性的基本底線都沒有，書唸到那兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎！學歷高，別笑死人了」一句，與李靚蕾普林斯頓大學工程理學學士學位，以及哥倫比亞商學院工商管理碩士的學歷背景吻合。
不只，甄妮又說近日打開電視都播著差不多的內容：「打開那裡都是重複，疫情大家己很苦悶，給點節曰的氣氛行嗎？」加上這句：「該自己解決的家務事，由大家幫忙完成，一人獨享收成。嗯……不應該吧！」言談間都難免令人覺得甄妮斥責的對象正是李靚蕾。
網民附和甄妮
對於甄妮疑似斥責李靚蕾，有網民表示認同：「終於有人出來講公道話，不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止。」甄妮即回覆網民：「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界，要加一系了。」
又有人附和甄妮留言：「她應該點到為止就好，大家就明瞭了！不需要非得制人於死才甘心。」甄妮又回應：「再繼續下去，原本同情都變不同情，太超過了吧！」甚至再斥：「賤踏善良人的同情心！極厭惡。」看來甄妮真的很討厭李靚蕾把私事搬上枱面。
甄妮曾怒斥G.E.M.目中無人
甄妮多年來都不時不平則鳴以致語出驚人，2013年，當時巨肺歌后甄妮被問到可有留意同樣有巨肺之稱的G.E.M.鄧紫棋，她扯火表示二人一同出席大球場活動，且站在旁邊，但G.E.M.看不到她，暗示G.E.M.沒向自己打招呼，相當無禮貌。甄妮愈說愈激動，直斥不管她是什麼肺，再有本事都好，都要有基本的禮貌和教養，「頭髮剃一邊的」就在我面前掂行掂過，目中無人。