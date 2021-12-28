68歲巨肺歌后甄妮疑轟李靚蕾「最毒婦人心」：人性的基本底線都沒有

王力宏與李靚蕾的離婚風波擾攘一星期有多，王力宏形象插水賠上事業，李靚蕾雖被封「蕾」神得到不少人支持，但也有人批她對王力宏去得太盡，沒顧及3名子女日後身心靈的成長。尤其有「樂壇風紀」之稱的巨肺歌后甄妮，早前就出Post疑似斥責李靚蕾，甚至強硬留言說：「相信『報應』最終降臨。」